2月3日発売『羽生結弦 写真集 「羽」』収録の３カットを先行公開！　撮影を担当したフォトグラファー・矢口亨氏のコメントも到着

株式会社扶桑社『羽生結弦 写真集 「羽」』 通常版カバー (C)Toru Yaguchi『羽生結弦 写真集 「羽」』 Amazon＆楽天ブックス特別版カバー (C)Toru Yaguchi

扶桑社では、プロアスリートとして活躍する羽生結弦さんの最新写真集『羽』を2026年2月3日（火）に発売いたします。東日本大震災から15年となる3月には宮城県でのアイスショー「notte stellata 2026」や、4月には単独公演「Yuzuru Hanyu “REALIVE” an ICE STORY project」も予定されており、表現者として進化を続ける羽生さんの現在の姿を収めた作品です。

タイトル『羽』は、プロ転向後の羽生さんが「より自由に自身の表現を追求するステージへ飛躍した姿」を象徴する言葉として、フォトグラファー矢口亨氏が名付けたもの。この2年間にスタジオで撮りおろしたカットを中心に、アイスショーのステージや舞台裏など約140点を掲載しています。

電子版『羽』のカバー写真にもなっている、高く跳躍した一瞬をとらえた一枚。『ESSE』2025年1月号の取材で撮影し、当時付録のポスターにもなった美しいカットです。

「4回目の跳躍で、ようやく納得のいく一枚を捉えることができました。身体のバランス、表情、そして衣装の動き。アスリートであると同時に表現者でもある彼だからこそ生まれた、その個性が鮮やかに立ち上がるポートレートだと思います」（矢口氏）

被災地を応援するべく羽生さんが仲間とともに2024年9月に金沢市で行った「能登半島復興支援チャリティー演技会」。このイベントのオフィシャルカメラマンとして密着した矢口氏が撮影したフィナーレの一枚です。

「前日の練習ではただ一人リンクに残り、Mrs. GREEN APPLEの『ケセラセラ』を静かに磨き上げていました。被災者に向けた舞台だからこそ、限られた時間の中でも丁寧に準備し、いつも以上に思いを込めて表現しようとした演技だったと思います」（矢口氏）

ナチュラルな羽生さんの素が垣間見える、屋外での写真。

「日没間際の柔らかな自然光の中での撮影はずっと叶えたかったことの一つです。まっすぐな道を前に『ここを進んで、カメラに向かって振り返ってほしい』と伝えました。マジックアワーの中で羽生選手が見せた表情は今まで以上に開放的な雰囲気が感じられて、撮影するのも楽しかったです」（矢口氏）

●特典付録は両面ポスターとメイキング動画。通常版と特別版の２種類を制作

A4判 160ページと大ボリュームの写真集本体に加え、付録としてA3サイズの両面ポスター。また特典としてカバーに記載のQRコードからメイキング動画をご覧になれます。

（通常版とAmazon＆楽天ブックス特別版では、カバーとポスター、メイキング動画が異なります）

発売記念のパネル展を東京・大阪・京都ほかで開催

写真集「羽」 通常版ポスターA面 (C)Toru Yaguchi写真集「羽」 通常版ポスターB面 (C)Toru Yaguchi写真集「羽」 特別版ポスターA面 (C)Toru Yaguchi写真集「羽」 特別版ポスターB面 (C)Toru Yaguchi

写真集『羽』発売を記念して、掲載カットから厳選した作品のパネル展を開催します。フォトグラファー・矢口亨氏によるコメント付きで、撮影エピソードや写真に込めた思いをご覧いただけます。またパネル展を開催する下記の書店限定で、購入特典としてポストカード2枚セットを進呈（先着順、なくなり次第終了）。

※展示内容は会場により異なります。

【東京会場】

有隣堂アトレ恵比寿店

開催日程 2026年1月24日（土）～2月28日（土）

【大阪会場】

紀伊國屋書店梅田本店

開催日程 2026年1月31日（土）～2月9日（月）最終日20時まで

【京都会場】

大垣書店イオンモールKYOTO店

開催日程 2026年1月31日（土）～2月28日（土）

【巡回展】

紀伊國屋書店仙台店

開催日程 2026年3月5日（木）～22日（日）

紀伊國屋書店名古屋空港店

開催日程 2026年3月13日（金）～30日（月）

【書誌情報】

タイトル：『羽生結弦 写真集「羽」』

著者：矢口 亨

発売日：2026年2月3日

定価：4400円（本体4000円＋税10%）

判型：A4判 160ページ（A3両面ポスター付き）

ISBN：【通常版】978-4-594-10203-6

【Amazon＆楽天ブックス特別版】978-4-595-10216-6

発行：扶桑社

