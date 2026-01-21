ヘッドウォータース、金融庁・一般社団法人金融データ活用推進協会共催の日本マイクロソフト協賛イベント『第4回金融データ活用チャレンジ』にて技術支援

AIソリューション事業を手がける株式会社ヘッドウォータース（本社：東京都新宿区、代表取締役：篠田 庸介、以下「ヘッドウォータース」）は、金融庁（東京都千代田区）、一般社団法人金融データ活用推進協会（東京都中央区、代表理事：岡田拓郎、以下「FDUA」）共催の『第4回金融データ活用チャレンジ』（開催期間：2026年1月14日～2月11日）において、日本マイクロソフト株式会社 (本社: 東京都港区、以下「日本マイクロソフト」)と共に協賛および技術支援しています。

株式会社ヘッドウォータース- 金融データ活用チャレンジについて

本イベントは、生成AIを活用した金融実務の高度化と、新しい「事業性評価」の形を模索する取り組みです。地域金融機関において、取引先企業の持続的成長を支援することは重要な使命です。しかし、財務データのみならず、業界動向や地域特性、技術トレンドといった非財務情報までを網羅的に分析し、有益な提案を行うには高度な専門性と多大な時間を要します。そこで今回は、「生成AIをバディ（相棒）として活用し、データに基づいた価値ある提案書を作成する」ことをテーマに、そのプロセスとアウトプットの質を競います。

第４回を迎える今回は、「生成AIで実現する経営支援～提案書作成チャレンジ～」をテーマに金融庁とFDUAが共催し、地域金融の進化と次世代人材の発掘に貢献すべく、100超の金融機関、1,500名超の参加者を予定しています。上位者は、金融庁の主催するJapan Fintech Week内で開催される「FIN/SUM2026（日本経済新聞社、金融庁）」内での表彰式での表彰を予定しています。

※詳細はこちらをご覧ください。

https://www.fdua.org/activities/competition

- 協賛の背景と目的

ヘッドウォータースは、日本マイクロソフトのパートナー企業（※１）として技術力と実績を評価され、金融分野における生成AI活用を広げることを目的に本イベントを協賛および技術支援しています。

金融サービスでは、AIを活用した業務高度化やリスク管理の強化、顧客体験の向上が求められています。そのため、実運用に耐えるAIモデルの品質と運用体制が重視されています。当社は、これまで培った生成AIの開発力と運用ノウハウを生かし、イベントの品質向上に寄与しています。

本イベントでは、Azure Open AI利用環境の提供、Q&A対応、受賞対象の選定と発表を担当し、金融機関が抱える実務課題の把握やAI活用の可能性を示す役割を果たしています。これらの取り組みを通じ、当社は生成AIの社会実装をさらに推進し、金融業界における価値創出と市場拡大に向けた支援体制を強化してまいります。

以上

※１：ヘッドウォータースはマイクロソフト上位パートナー認定資格「Accelerate Developer Productivity with Microsoft Azure Specialization」を取得しています。

https://www.headwaters.co.jp/news/accelerate_developer_productivity_with_microsoft_azure_specialization.html

- 参考情報

大和証券と協働し、AIオペレーターを開発 ～ 生成AI活用による顧客体験（CX）変革を実現 ～

https://www.headwaters.co.jp/news/hws_daiwa_ai_operator.html

情報戦略テクノロジーとの協業強化に関するお知らせ ～ 金融・IT系のエンタープライズ企業を対象に 「生成AIを活用したDX内製化支援サービス」を共同提供 ～

https://www.headwaters.co.jp/news/hws_ist_partnership.html

- 商標について

Azure Open AIは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。 記載されているその他の会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。記載されているイベントなどの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。

- 会社情報

会社名：株式会社ヘッドウォータース

所在地：〒163-1304 東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー４階

代表者：代表取締役 篠田 庸介

設 立：2005年11月

URL ：https://www.headwaters.co.jp/