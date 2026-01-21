日本神話モチーフの美しいカードで“いま知りたいこと”を読み解く聖樹氏が監修する占いコンテンツの提供を開始

株式会社ザッパラス

ザッパラスグループの株式会社cocoloni（本社：東京都渋谷区、代表取締役：溝上雅俊）は、2026年1月21日（水）より、運営する占いコンテンツポータル『cocoloni占い館 Moon』にて、株式会社コムドアーズ（本社： 福岡県福岡市、代表取締役社長：阿武正悟）制作の「奇跡の霊感セラピスト・聖樹◆神々の声を聞き届ける【神宣タロット】」の提供を開始いたしました。

■「奇跡の霊感セラピスト・聖樹◆神々の声を聞き届ける【神宣タロット】」とは

本コンテンツは、 聖樹氏による特別な鑑定を再現したものです。聖樹氏が長年温め続けてきた構想をもとに誕生した“神宣（しんせん）タロット”は、聖樹氏オリジナルのタロットとして生み出されました。全49枚のカードには、日本神話に登場する神々をはじめ、美しい日本の風景や神秘的な存在が描かれ、1枚1枚に特別な意味と祈りが込められています。聖樹氏が霊視リーディングを行うことで、カードは今のあなたに必要なメッセージや、気になる相手の本音、目の前の状況の本質をリアルに映し出します。タロットを通して届けられる“神々の声”は、日常の悩みや迷いに対し、新たな視点をもたらします。豊富なメニューラインナップを取り揃えておりますので、その中からメニューをお選びいただき購入することで鑑定の結果を閲覧いただけます。

- 提供URL：https://honkaku-uranai.jp/cp_com/se3_com/

■コンテンツ概要

■コンテンツ監修者

聖樹（せいじゅ）

1956年大阪府生まれ。京都府在住。大阪心斎橋を拠点に活動し、プロ占い師としての鑑定歴は20年以上。

人気雑誌の「全国人気占い師特集」で街頭アンケートを取ったところ、圧倒的得票数で「関西人気ナンバーワン」に選ばれる。

鑑定に来ていたテレビ局のプロデューサーにスカウトされ、朝日放送の人気朝番組「おはよう朝日 土曜日です」の占いコーナーへ出演したことをきっかけに、さらに人気に火が付く。

視聴者はもちろん、局アナやテレビ関係者からも「あの先生はすごい！」と絶賛され、収録後は番組出演者やスタッフも行列を作って鑑定を求めるほどだった。日本全国からもリピーターが押し寄せ、10年以上も通い続ける熱狂的ファンや東京から通う業界人のファンも多数。

■『cocoloni占い館』とは

ひとりでも多くのひとに元気になってもらいたい。そんな想いから生まれた占いサービスブランドcocoloni（ココロニ）。『cocoloni占い館』では、気軽に占いを楽しめる情報が満載の「Sun」や、本格鑑定をデジタルコンテンツで楽しめる「Moon」をはじめ、「テレビや雑誌で話題の占い師・行列のできる占い師・知る人ぞ知る実力派占い師」「多様なお悩みに応えるデジタルコンテンツ」「電話やメールや対面での直接鑑定」など、占いにまつわる多様な選択肢を"まじめに占い"をモットーに提供しております。

- 提供URL：https://honkaku-uranai.jp/

【cocoloni占い館 Sun】

「cocoloni 占い館 Sun」は、気軽に占いを楽しんでいただける「12星座別 今日の運勢」「タロット占い」「月の満ち欠け」などの無料占いや、誰かに教えたくなるような占い記事が盛りだくさんのプラットフォームです。痒いところに手が届く占い情報をお楽しみください。

- 提供URL：https://honkaku-uranai.jp/sun/

【cocoloni占い館 Moon】

「cocoloni占い館 Moon」は、人気占い師総勢288名（※1）が監修した占いメニューをデジタルコンテンツにて、お楽しみいただけます。占いメニューは、13,000メニュー（※1）以上を公開中。たくさんのメニューの中、無料占いから、本当に当たる占い鑑定まで、あなたにピッタリの占いを探せます。相手の気持ちや相性占い、恋愛占いや結婚占い、不倫占いなど…悩みに合わせたメニューを選べる他、占星術・姓名判断・四柱推命・風水・タロットなど様々な占術で人気占い師が本格鑑定いたします。あらゆる占術で悩みに寄り添った占いをご体験ください。

※1：2026年1月時点での公開数です

- 提供URL：https://honkaku-uranai.jp/moon/

■株式会社コムドアーズ

・会社名：株式会社コムドアーズ

・本社所在地：〒810-0041 福岡県福岡市中央区大名2-4-22 新日本ビル4F

・設立：2001年7月3日

・代表者：代表取締役 阿武正悟

・事業内容：インターネットや携帯端末向けコンテンツの企画・制作・運営。スマートフォン向けアプリの企画・制作。各種商品の企画・制作・販売。広告代理業務

・公式サイト： https://www.comdoors.com/

〈株式会社cocoloni〉

ひとりでも多くのひとに「元気になってもらいたい。」そんな想いから生まれた占いサービスブランド「cocoloni（ココロニ）」。

株式会社cocoloniは、「お客様に安心し信頼して使える本物のサービス」を届けるべく、日々真剣に占いサービスと向き合っています。株式会社ザッパラスのグループ会社として、今後もサービス品質基準にとどまらず、すべてのお客様にスムーズに「安心、信頼、本物」の占いブランドとして認知していただけるよう取り組んでいきます。

〈株式会社ザッパラス〉

占いサービス市場を代表する1社として認知されています。スマートフォンやPC向けに配信する占いコンテンツ、電話やチャットでのオンライン占い、対面占いの店舗「cocoloni占い館」、法人向け占いサービスなど、グループ各社を通じて多様な占いサービスを提供しています。

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社cocoloni（https://www.cocoloni.com）

担当：近藤

e-mail : info@cocoloni.com