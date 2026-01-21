綿半専属シェフ考案「シェフ本気のビーフカレー」が「ファベックス　惣菜・べんとうグランプリ2026」わが社自慢の惣菜・べんとう部門奨励賞を受賞！

綿半ホールディングス株式会社

株式会社綿半ホームエイド（長野県長野市 代表取締役社長：永岡幸春）が販売する、綿半シェフ考案の「シェフ本気のビーフカレー」が、日本食糧新聞社主催の「ファベックス 惣菜・べんとうグランプリ2026」において、わが社自慢の惣菜・べんとう部門【奨励賞】を受賞しました。

―ファベックス 惣菜・べんとうグランプリとは―

日本食糧新聞社が主催する、惣菜・弁当業界最大級の商品コンテストです。毎年、全国各地から1,000品以上の惣菜・弁当がエントリーされ、惣菜・弁当のスペシャリストや専門家、業界団体で構成された審査委員会により、優れた商品が各賞として選出されます。

―手間ひまを惜しまない、仕込みに３日間―

本商品には、綿半のブランド牛「信濃ゆうゆう牛」を使用しています。カレーに適した赤身肉に加え、あえて下処理に手間のかかるすじ肉も使用することで、お肉の柔らかさと深みのある味わいを実現しました。すじ肉は時間をかけてじっくりと煮込み、旨味を最大限に引き出しています。

また、店舗で販売しているフレッシュな野菜を使用し、すべてみじん切りにすることで、野菜本来の甘みと旨味を余すことなくカレーに溶け込ませています。

これらの素材を丁寧に仕込み、３日間寝かせることで、シェフ渾身の「シェフ本気のビーフカレー」が完成しました。

【考案者・半田シェフによるおすすめの食べ方】 日本人に親しみのあるクラシックな味わいのカレーに仕上げているため、お好みでレーズンやドライイチジクなどを添えていただくと、より一層リッチなテイストを楽しめます。ぜひお試しください。

【商品概要】

商品名：シェフ本気のカレー

販売店舗：綿半スーパーセンター八田店

〒400-020 山梨県南アルプス市六科493

販売価格：961円（税込）

※数量限定での販売となります。

半田シェフ