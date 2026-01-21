OTW by Vans x Parra オランダ人アーティストPiet Parra (ピート・パラ) とのコラボレーション第2弾

VFジャパン株式会社

URL: https://www.vans.co.jp/p/VN000Y11HFC1.html

アクションスポーツフットウェア＆アパレルブランドのVans (ヴァンズ) は、Vansの進化を象徴する最上級ライン「OTW by Vans (オーティーダブリュー バイ ヴァンズ)」より、オランダ人アーティストPiet Parra (ピート・パラ) とのコラボレーションシューズ「OTW by Vans x Parra Old Skool 36」を2026年1月22日(木)より発売いたします。

Parraは1990年代初頭にプロスケートボーダーとして活動を開始し、Vansのチームライダーとしてサポートを受けていました。その大胆かつシュールなアートワークが世界中のギャラリーやミュージアムコレクションで高い評価を得るようになった現在、両者の歴史が一周し、今回のコラボレーションが実現しました。

本モデルは、Vansの定番モデル「Old Skool 36」をParraが独自の視点で再解釈し、彼ならではの感性によってアートとスケートの伝統を融合させた一足。

ソフトなスエード素材のアッパーに、Parraのシグネチャーである波打つカラーブロッキングと左右非対称のディテールを施し、ミニマルかつ洗練されたルックスに仕上げています。

遊び心のあるタイポグラフィがカスタムタンラベルと左右異なるインソールに配され、「Don't forget to skate in these（この靴でスケートすることを忘れるな）」というメッセージが刻まれています。

アート、スケートカルチャー、タイムレスなデザインが交差する一足です。

本コレクションは、Vans公式オンラインストア、Vans Store PARCO Shibuya、by Parra公式オンラインストアをはじめとするOTW by Vans正規取扱店舗で展開いたします。

商品詳細

OTW by Vans x Parra Old Skool 36

(MIDNIGHT/CARMINE)

品番： VN000Y11HFC

自店販売価格：\19,250 (税込)

取扱店舗情報

Vans 公式オンラインストア(https://www.vans.co.jp/)

Vans Store PARCO Shibuya

by Parra 公式オンラインストア(https://byparra.jp)

BEAMS T

BILLY’S ENT 渋谷店

BILLY’S ENT 公式オンラインストア(https://www.billys-tokyo.net/shop/)

Dover Street Market Ginza

GR8

H BEAUTY&YOUTH

KITH

MITA SNEAKERS

■About Piet Parra

Pieter ‘Parra’ Janssen（ピーター・“パラ”・ヤンセン、1976年生まれ）は、シュールで鳥のようなキャラクターと、彩度の高い色使いで知られるオランダ人のアーティスト。キャリア初期には、手描きによる鮮やかなレタリングやユーモアを軸に制作を行い、近年では自身の代表的なモチーフをもとに、レイヤーを重ねた抽象的な表現へと作風を深化させている。アジア、アメリカ、ヨーロッパ各地での個展を通じて評価を確立し、ギャラリーシーンのみならず、熱心なアンダーグラウンドの支持層からも高い支持を集めてきた。絵画、ドローイング、テキスタイル、さらには大規模なパブリック・スカルプチャーまで、多岐にわたるメディアを横断しながら、ひと目でParraとわかる独自のビジュアル言語を築いている。 作品はサンフランシスコ近代美術館（SFMOMA）のパブリックコレクションにも収蔵されている。

また、Parraはアパレルレーベル「by Parra」の共同設立者であり、音楽プロジェクト「Le Le」および「MICH」のメンバーとしても活動。現在はオランダ・アムステルダムを拠点に制作を行っている。

■About OTW by Vans

「OTW by Vans」は、さまざまなカルチャーに影響を与えてきたスケートボーディングの軌跡を称えた、VANSの先進的な最上級ラインです。スケートボーディング、アート、ファッション、デザイン、エンターテインメントのイノベーターとともに、プロダクトデザインとブランド体験の限界を広げていきます。

■About Vans

VF Corporation (NYSE: VFC) のブランドである Vans(R) は、1966年にカルフォルニア・アナハイムで誕生以来、アクションスポーツのフットウェア、アパレル、アクセサリーのオリジナルブランドとして100以上の国と地域で販売されています。Vans(R) ブランドは、枠にとらわれない自由な精神性で「Off The Wall」を体現しているすべての人の背中を押し、アクションスポーツ、アート、音楽、ストリートカルチャーにおけるクリエイティビティあふれる自己表現を促進し、「Vans Pipe Masters」やVansのカルチャーハブおよびライブハウスである「House Of Vans」などの革新的なプラットフォームを展開しつづけています。

Vans, “Off The Wall” Since ’66

https://www.vans.co.jp/

Instagram: @vansjapan

#offthewall