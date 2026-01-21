新たなデータセンター「inet annex」を2026年1月に開所

株式会社アイネット

株式会社アイネット（東証プライム：コード番号9600、本社：神奈川県横浜市、代表取締役：佐伯 友道、以下「アイネット」）は、2026年1月20日、横浜市において自社データセンター（以下「DC」）と連携する新たなDC「inet annex」を開所しました。

「inet annex」の開設については、既に2025年1月31日付けにて公表しております（https://www.inet.co.jp/news/2025/inet-annex.html）。今般、正式に開所しましたので、改めてお知らせいたします。

2026年1月20日(火)開所式の様子

１．開設の背景

アイネットは1997年に横浜市でDC事業を開始し、国内で2か所4棟の自社DCを運用し、幅広い業種・業態のお客様にDC・クラウドサービスを提供してきました。近年、DCの需要は増加傾向にあり、既存DCの稼働率は高止まりしています。こうした状況を踏まえ、このたびNTT東日本株式会社 神奈川事業部のご協力を得て、同社の施設内に、アイネット自社DCとの連携拠点として「inet annex」を開設することといたしました。

２．inet annexの主な特徴

１. 1ラックから対応可能なハウジングサービス

ハウジングサービスは、1ラック単位から100ラック規模へ対応し、各種ハウジングラック仕様や配置等、お客様のご要望に柔軟に対応いたします。標準のハウジングサービスのラックサイズは横幅700mm、奥行1,100mm、電源ケーブルは異経路での提供となるため、ご安心してご利用いただけます。また、1ラックあたり標準6キロボルトアンペアとしています。

２. 自社DC *と直結、事業者間の相互接続が可能

アイネット独自で事業者間相互接続している、自社DCとの接続が可能です。DC間は、冗長経路にて接続されているため、高い信頼性とセキュリティを確保できます。

(*) https://www.inet.co.jp/product/cloud/datacenter.html

３. 各種災害に強い設備仕様

「inet annex」は、震度6強の地震にも耐えうる耐震構造となっています。立地はハザードマップ上、津波の危険性は少なく、また、UPS（無停電電源装置）はフロア毎に必要な容量分が設置できるように設計される等、高い抗たん性を実現しております。

４. 安心サポート

保守・サポート面においては、24時間365日常駐体制のもと、専門の技術スタッフが対応いたします。

３．inet annexの概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/48004/table/123_1_497a6f1f576a07d1022e9d6e7121dfde.jpg?v=202601210421 ]

※その他ハウジングルームスペース等については、お問い合わせください。

＜アイネットの概要＞

会 社 名： 株式会社アイネット

所 在 地： 横浜市西区みなとみらい5-1-2 横浜シンフォステージ ウエストタワー13階

事 業： 情報処理サービス、システム開発サービス、システム機器販売

公式サイト： https://www.inet.co.jp/