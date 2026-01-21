サミットストア馬込沢駅前店「令和7年度 船橋市障害者雇用優良事業所」に決定

サミット株式会社

サミット株式会社（本部所在地：東京都杉並区、代表：服部 哲也、以下サミット）は、首都圏を中心に「サミットストア」を124店舗展開しています。この度、サミットストア馬込沢駅前店（千葉県船橋市）が、令和7年度 船橋市障害者雇用優良事業所「ふなばし(ハート)あったかんぱにー」に選ばれましたのでお知らせいたします。1月13日には、「障害者雇用推進・啓発イベント『はたらく』ということ」のなかで、表彰式も行われました。

表彰を受けるサミットストア馬込沢駅前店 谷店長

「ふなばし(ハート)あったかんぱにー」は、船橋市が障害者雇用推進事業の一環として、障害のある方を積極的に雇用する市内事業所を表彰するものです。サミットストア馬込沢駅前店は、特別支援学校と連携し、生徒の職場実習から採用につなげており、現在、卒業生3名が就労しています。船橋市からは、「特別支援学校等に出向く等、障害に対する理解を深めようとする姿勢がある」「法人側のバックアップも整い、継続就労に繋がっている」点をご評価いただきました。

■ 45校の特別支援学校と協力し、一人ひとりの「できること」を伸ばす

サミットでは30年近く前より、店舗近隣の特別支援学校と協力関係を築き、現在は45校と共に店舗での職場体験や実習を行っています。高校1年次の職場体験学習を経て当社を希望する生徒に対しては、2・3年次により実践的な実習を行い、本人・学校・保護者の方々とも面談をしながら入社を目指します。このような入社前からの協力関係が、入社後の円滑な職場コミュニケーションや働きがいにもつながります。現在、99店舗で254名の障がいを持つ社員が働いており、障害者雇用率は法定雇用率を上回っています。

サミットの障害者雇用の取組みについては、こちらのインタビュー記事で紹介しています。

https://prtimes.jp/story/detail/qx98YPt6M8B

■ サミットのGOGREENチャレンジ宣言について

サミットとして取り組むべき社会課題を５つのテーマにまとめた宣言です。「食と健康を軸とした健康長寿社会への貢献」「地域コミュニティとの共生」「2050年までにCO2排出量実質ゼロへ」「地球にやさしい調達・利用の推進」「誰もが生き生きと働ける環境の実現」に、お客様・地域社会・お取引先様と連携して取り組んでいます。様々な個性を持つ社員が活躍できる働き方についても、サミットは今後も推進していきます。