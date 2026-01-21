「あなたの調剤薬局」薬局間医薬品マッチングサービス「MEDISTORY（メディストリー）」販売手数料無料キャンペーンの延長を決定！

イントロン株式会社

埼玉県を中心に全国に調剤薬局を38店舗運営するイントロン株式会社（本社：埼玉県川越市、代表取締役社長：増子治樹）は、「あなたの調剤薬局（※１）」に搭載されている薬局間医薬品マッチングサービス「MEDISTORY（メディストリー）」において、現在実施中の販売手数料無料キャンペーンを好評につき延長することをお知らせいたします。

本キャンペーンは、現在、加盟店薬局様から多くの反響をいただいております。

今回の延長は、年度末に向けた在庫整理や、今後予定されている薬価改定を見据えた仕入れ・在庫戦略の検討を行う上で、薬局現場の課題解決をより一層後押しすることが目的です。

MEDISTORYは、「あなたの調剤薬局」の機能のひとつとして提供しており、日常業務の延長線上で薬局間の医薬品マッチングを行うことができます。新たなシステムを導入する必要がなく、既存の業務環境の中でスムーズに利用できる点が特長です。

■ 「MEDISTORY」リリースキャンペーン概要

年度末・薬価改定に向けたこの時期限定、出品者の販売手数料が無料となるキャンペーンを延長します。初期登録費用・導入費用ともに無料、実質0円でマッチングをスタート！

不動在庫（デッドストック）を「収益」に変えたい薬局様、必要な薬をお得に確保したい薬局様にとって、非常にお得な期間となっておりますので、ぜひお早めにご登録ください。

キャンペーンの詳細は、以下をご確認ください。

- 対象期間：2026年1月1日～2026年6 月30 日（6か月間）- キャンペーン適用条件：上記期間中にMEDISTORYにご登録、またはご利用- 内容：出品者の売買成立時にかかる「販売手数料（販売価格の10％）」が期間中無料

※詳細につきましては、下記のカスタマーサポートまでお問合せください。

■「あなたの調剤薬局」について

「あなたの調剤薬局」は、調剤薬局専用の患者様と薬剤師を繋ぐ、コミュニケーションサポートツール。LINEをベースとし、「調剤予約」、「健康相談」、「投薬後フォロー」、「お薬手帳機能」、「トレーシングレポートの自動生成」等のコンテンツを網羅したシステムです。

LINEをベースとしていることから患者様にとってユーザビリティが高く、また、薬局の対人業務の強化、かかりつけ薬局の推進等の経営課題に着目したサポートシステムとなっており、2025年3月末現在、同システムは1,300を超える薬局店舗に導入されています。

（※1）「あなたの調剤薬局」は株式会社スカイリンクスの登録商標です。

イントロン株式会社

商 号：イントロン株式会社

代表者 ：代表取締役社長 増子治樹

所在地：埼玉県川越市脇田本町13-5 川越第一生命ビル

設 立：1993年5月

事業内容：調剤薬局および医療モール（埼玉・千葉・東京・茨城・三重・熊本・宮崎）全38店舗の運営

資本金 ： 1,000万円

ホームページURL ： https://intron.co.jp



【本件に関するお問い合わせ先】

■「あなたの調剤薬局」製品・サービス等に関するお問い合わせ先

（担当：「あなたの調剤薬局」カスタマーサポート）

TEL：050-8895-2225

MAIL: support@yppp.jp



■その他、本プレスリリースに関する問合せ先

（担当：経営管理部）

MAIL：ir@intron.co.jp