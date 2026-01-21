【SMN調査】2025年12月度テレビCM放送回数ランキング発表　PayPay経済圏が上位を席巻！TikTokは「安全性」訴求で急浮上

SMN株式会社

SMN株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役 執行役員社長：原山直樹、以下SMN）は、テレビCMメタデータの生成・販売を通じてマーケティング支援を展開しています。

テレビCMメタデータシステムを活用した2025年12月度の主要5大都市圏※（地上波25局、BS放送6局）で放送されたテレビCMの放送回数を調査・集計結果を下記の通りお知らせします。

※ 5大都市圏：東京、大阪、愛知（名古屋）、福岡、北海道（札幌）

■調査概要

【調査期間】

2025月12月1日～12月31日

【対象】

番組宣伝を除いた5大都市圏(東京、大阪、愛知、福岡、北海道)の地上波25局、BS放送6局のテレビCM

【調査方法】

SMNの動画認識エンジンを活用し、テレビCM自動認識システムで取得した放送履歴情報を基に調査

■2025年12月度 商品別テレビCM放送回数（全国地上波25局、BS放送6局合計）

2025年12月のランキングでは、アリナミン製薬「ベンザブロックプレミアムDX」が10月から3か月連続で首位を守りました。 注目は、2位に急浮上したPayPayカード「PayPayカード」です。同社はバーコード決済「PayPay」と連動した還元キャンペーンや、セキュリティの強さを全面に押し出した出稿を強化しており、8位のソフトバンク「ペイトク」と合わせ、PayPayのキャッシュレス決済を軸とした経済圏（エコシステム）の拡大戦略が色濃く反映されています。

また、4位にはTikTokがランクイン。庄司智春さん・藤本美貴さん夫妻を起用し、親子でも安心して利用できる「安全性」を訴求するCMを大量出稿しました。 これは、プラットフォームの信頼性向上を最優先する同社の世界的な戦略の一環と考えられます。

■ 2024年との比較：インフレ下での「生活防衛」と「購買体験の変化」

2024年12月との比較では、広告出稿トレンドの決定的な変化が浮き彫りとなりました。前年は「ふるさと納税」の駆け込み需要が12月に集中し、「ふるなび」や「さとふる」が上位にランクインする年末の風物詩が見られましたが、2025年は10月のルール改正（ポイント付与禁止）に伴う駆け込み需要により、出稿のピークが9月へと大幅に前倒しされました。

また、2024年は「ニトリ」の独走や「エアペイ」「WECARS」といった新生活サービスの台頭が目立ちましたが、2025年12月は物価上昇を背景とした「PayPayカード」によるポイント還元や、家族での安心利用を謳う「TikTok」の安全性訴求が上位を占めています。消費者の関心が実生活への投資から、デジタル経済圏を活用した「生活防衛」と「プラットフォームへの信頼性」へと鮮明にシフトした1年と言えます。

参考：2024年12月CMランキング

https://www.so-netmedia.jp/topics/press-release-20250128/

■ 2025年12月度 エリア別テレビCM放送回数ランキング

東名阪でPayPayカード「PayPayカード」、TikTok「Tik Tok」などが上位にランクインする中、福岡ではイオン九州「イオン九州 最得の歳末」が2位に。札幌では2位3位にセコマ（セイコーマート）「特製北のおせち三段重 新春の慶」、「クリスマスケーキ」と、地元企業の季節商材が強さを見せています。

【東京】

2025年12月度 エリア別テレビCM放送回数ランキング（東京）

【大阪】

2025年12月度 エリア別テレビCM放送回数ランキング（大阪）

【名古屋】

2025年12月度 エリア別テレビCM放送回数ランキング（名古屋）

【福岡】

2025年12月度 エリア別テレビCM放送回数ランキング（福岡）

【札幌】

2025年12月度 エリア別テレビCM放送回数ランキング（札幌）

【BS】

2025年12月度 エリア別テレビCM放送回数ランキング（BS）■ テレビCMメタデータについて

ソニーと共同開発したテレビCMメタデータ生成システムで、全国主要都市の放送をリアルタイムで解析し、テレビCMの放送履歴データを生成しています。システムは約20年間の運用実績があり、10万件以上のCMメタデータと5000万件以上の過去放送履歴データが蓄積されています。

即時性の高いデータは、Web広告の掲出トリガーとしても活用されており、マスメディアとインターネット広告の架け橋としてもご利用いただけます。

日々大量に蓄積されるデータは、自社CMの放送確認、競合他社の出稿状況調査のほか、Web広告や購買データ・スマートテレビから取得できる視聴ログデータなどのビッグデータとかけ合わせた、クロスメディアのマーケティング分析にもご活用いただいています。

本サービスに関するお問い合わせ：zb@so-netmedia.jp （担当：SMN株式会社 事業開発課）

■ SMN株式会社について

2000年3月に設立。ソニーグループで培った技術力をベースに、マーケティングテクノロジー事業を展開しています。「技術力による、顧客のマーケティング課題の解決」を実現するため、ビッグデータ処理と人工知能のテクノロジーを連携し進化を続けています。現在、DSP「Logicad」、マーケティングAIプラットフォーム「VALIS-Cockpit」のほか、テレビ視聴データ活用広告配信サービス「TVBridge」を提供するなど、マーケティングに関する様々な課題解決を実現しています。

https://www.so-netmedia.jp/

※記載されている会社名、団体名、商品名、サービス名は各社、各団体の商標または登録商標です。