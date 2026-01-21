初開催で1万人を動員した「神戸蚤の市」、会場を屋外に移して待望の第二回開催決定

株式会社TODOROKI

株式会社TODOROKI（本社：東京都渋谷区／代表取締役：井上 雅也、以下TODOROKI）は、2026年2月28日（土）～3月1日（日）に神戸市中央区の「TOTTEI PARK」にて開催される「第二回 神戸蚤の市」を運営いたします。第二回では、喫茶文化発祥の地・神戸ならではのコーヒーイベント「KOBE COFFEE WEEKEND」と初の同時開催です。

「神戸蚤の市」とは

第二回蚤の市メインビジュアル

「神戸蚤の市」は、一般社団法人 神戸芸術振興協会が主催する、“蚤の市とアート”の出会いを特徴とするイベントです。アクセサリー、インテリア、北欧食器、古着など、世界中から集まった品々が並ぶ光景は港町・神戸が歩んできた交流の歴史を想起させ、さまざまな物語をもつ古きよきものと出会う場所となっています。

2025年5月に開催された第一回は、初開催にもかかわらず10,000人を超える来場者を記録し、大盛況となりました。来場者からは「神戸独自の蚤の市を待っていた」、出店者からも「定期的に継続してほしい」といった多くの反響をいただいています。

■「KOBE COFFEE WEEKEND×神戸蚤の市」開催決定

第一回の盛況を経て、第二回は神戸の新たなランドマーク「TOTTEI PARK」へ会場を移し、待望の屋外会場にて開催いたします。

今回は「コーヒー×アート×蚤の市」の融合をテーマに、厳選されたコーヒーロースタリー（約8店舗予定）が出展する「KOBE COFFEE WEEKEND」との同時開催が実現します。最高の一杯を手に、アートの視点で選ばれた神戸蚤の市（約20～25店舗予定）を巡ることができる、洗練されたライフスタイル体験を提案します。

また、2月28日（土）には「KOBE ART MARCHE 2026」のプレイベントとしてライブペインティングも実施 。開放的な海辺の空間で、アートがより身近に溶け込んだ場を創出します。

「神戸蚤の市」は、今後も神戸市内を中心にさまざまな会場で定期開催を行なっていきます。第3回開催についても、現在日程を調整中です。

＜開催概要＞

名称：KOBE COFFEE WEEKEND × 神戸蚤の市

日時：

2026年2月28日（土）10:00－17:00

2026年3月1日（日）9:00－16:00

会場：TOTTEI PARK（兵庫県神戸市中央区新港町2番1号）

https://www.totteikobe.jp/about_totteipark

入場料：無料（予約不要）

主な内容：蚤の市（約20～25店舗）、コーヒーブース（約8店舗予定）、ライブペインティング（2/28のみ）

主催：一般社団法人 神戸芸術振興協会

協力：One Bright KOBE

公式サイト：https://kobe-nominoichi.com/

公式Instagram：https://www.instagram.com/kobe.nominoichi/

■「KOEB ART MARCHE 2026」

「神戸蚤の市」の関連イベントとして、今年も「KOEB ART MARCHE 2026」を開催いたします。

株式会社TODOROKIが運営する、第17回目の開催となるホテル型アートフェアです。海と山に囲まれた美しい景色の中で開催される、神戸ならではの開放的なアートイベントです。

〈関連イベント〉

名称：KOBE ART MARCHE 2026

日時：

2026年5月22日（金）～24日(日)

VIPプレビュー：5月22日(金）＊招待者・報道関係者向け

一般公開：5月23日(土)・5月24日(日)

開催時間：11:00-19:00

会場：神戸メリケンパークオリエンタルホテル7階（兵庫県神戸市中央区波止場町5-6）

https://www.kobe-orientalhotel.co.jp/

入場料：1,500円

主催：一般社団法人 神戸芸術振興協会

公式サイト：https://art-marche.jp/

■TODOROKIが本イベントを運営する背景

会場の神戸メリケンパークオリエンタルホテル

TODOROKIは、「アートの価値を翻訳し、人と社会に新しい視点を。」というパーパスを掲げています。アートの社会実装を推進する「AX（Art Transformation）事業」として、長年誰でも気軽に来場いただける神戸のアートフェア「KOBE ART MARCHE」の企画運営を担っており、これまで蓄積してきたイベントの運営ノウハウ・実績が評価されたことで第二回の運営を手掛けることとなりました。

TODOROKIは運営を通じ、日常の中にアートが自然に溶け込んだ場を生み出すとともに、本イベントが神戸ならではの新たな定番として街に根付いていくことを目指してまいります。

採用強化中：「誰も見たことのない景色をつくる」

TODOROKIでは新たなメンバーを募集中です。アート産業のDX化を軸としたアートエコシステム（AE）事業、アートの社会実装を推進するアートトランスフォーメーション（AX）事業を両輪に、まだ誰も見たことのない景色をつくります。「それ、面白そう」と笑って飛び込んでくれるあなたと、一緒に未来を描いていきたいと思っています。

■採用特設サイト：https://tdrk-inc.notion.site/TODOROKI-2ef5a9e4e0e1431788cd3c61977960bc

■Wantedly：https://www.wantedly.com/companies/company_4627777

株式会社TODOROKIについて https://tdrk-inc.co.jp/

株式会社TODOROKIは、「アートの価値を翻訳し、人と社会に新しい視点を。」をパーパスに掲げ、アートを社会・経済に接続する仕組みづくりに取り組むクリエイティブカンパニーです。アートと多様な領域を結びつける企画・プロデュースをはじめ、アーティスト支援やアートフェア運営、企業・行政との共創プロジェクトなど、翻訳者としてアートの価値を社会に届ける幅広い事業を展開しています。アートを通じて人や地域、企業の可能性を拡張し、持続的な文化・産業の発展に貢献していくことを目指しています。