【早稲田大学公式LINE公式アカウント】友だち1万人ありがとうキャンペーン

学校法人早稲田大学

学校法人早稲田大学（東京都新宿区、理事長：田中愛治、以下「早稲田大学」）は、2032年に創立150周年を迎えるにあたり、本学で生まれる取組みや挑戦を社会と共有することを目指し、本学の”いま”と”これから”をリアルタイムにお届けする早稲田大学LINE公式アカウントを2025年10月に開設しました。大学における教育・研究活動に加え、学生スポーツ、文化活動など、日々の関心や学びにつながる情報を、社会に開かれた大学としてお届けします。

早稲田大学の創立記念日にあたる10月21日に初回のニュース配信を開始し、多くの皆さまに支えられ、開始から３か月で友だち１万人を迎えることができました。この節目を記念し、これまで寄せられた反響への感謝を込めて、より多くの方にLINE公式アカウントを知っていただく機会として、「早稲田大学交響楽団（通称：ワセオケ）定期演奏会」のS席ペアチケットを、抽選で20組40名様にプレゼントするキャンペーンを実施します。応募方法含むキャンペーンの詳細ページはこちら(https://www.waseda.jp/top/news/116855)からご覧いただけます。

『早稲田大学交響楽団(ワセオケ) 第218回定期演奏会(https://wso-tokyo.jp/concert/218th/)』ペアチケットプレゼント

【日 時】2026年3月16日（月）19：00～（開場18:00）

【会 場】サントリーホール 大ホール

【券 種】S席：20組（40名様）

【応募締切】2026年2月25日（水）23:59

【応募方法】

１.早稲田大学LINE公式アカウント(https://www.waseda.jp/top/wasedaline)を友だち追加（※1）

（既に友だち追加していただいている方は、１.の作業は不要です）

２.早稲田大学LINE公式アカウントの「キャンペーン」タブから「あなたに関するアンケート」へ回答

３.同「キャンペーン」タブより、「チケットプレゼント応募」から申請

※上記１.～３.のすべての手順を完了することで、応募完了となります。

※応募・当選時の注意事項はキャンペーン詳細ページ(https://www.waseda.jp/top/news/116855)をご覧ください。

※1 右記QRコードか以下URLより友だち追加が可能です。

URL：https://lin.ee/0zzQxFK

早稲田大学LINE公式アカウントについて

【ニュース配信について】

毎週1回、早稲田大学の"いま"と"これから"を伝える複数本のニュース・動画コンテンツを配信します。ニュース・動画コンテンツは「１.学生・校友の活躍」、「２.研究の今を知る」、「３.教育の今を知る」、「４.校友・社会とのつながりを感じる」、「５.スポーツ・文化を楽しむ」、「６.早稲田の未来」のカテゴリで配信いたします。

早稲田大学LINE公式アカウントニュース配信例

【これまでのキャンペーン・特集等】

１.早稲田大学LINE公式アカウント友だち追加キャンペーン ラグビー早明戦ペアチケットプレゼント(https://www.waseda.jp/top/news/114728)

（2025年11月実施）

２.箱根駅伝2026 応援企画特集(2025年12月末から2026年1月上旬：LINEにて特集コンテンツ配信)

本アカウントでは、今後も多くの方々に本学の”いま”と”これから”をリアルタイムにお届けして参ります。