DocBase、セキュリティを重視したAI機能を無料提供開始～機密情報を守りながら、メモの整理・要約を自動化～

企業のナレッジ管理において、AI活用による業務効率化が求められる一方で、機密情報の保護も重要な課題です。株式会社クレイ(本社:東京都武蔵野市、代表:天野 充広、以下「クレイ」)は、セキュリティを重視しながら簡単にAIを活用できる「DocBase AI」機能のベータ版提供を開始しました。

本サービスにより、機密情報を適切に保護しながら、メモの要約やタグ付けといった日常的な情報整理作業を自動化し、安全かつ効率的なナレッジ管理を実現します。

サービス概要

DocBase AIは、メモの整理・要約・検索を効率化し、情報共有をサポートするAI機能です。現在、以下の機能をベータ版として提供しています。

- AIメモ要約:メモを作成・更新するたびに、AIが自動的に要約を生成- AIタグ自動生成:メモの内容をAIが分析し、適切なタグを自動提案- グループ単位利用制限(近日リリース予定):セキュリティパックご利用で、グループごとにAI機能の利用可否を設定可能

これらの機能は、追加費用なくすべてのユーザーが利用でき、1ユーザーあたり1日10回まで利用可能です。

主な特長

活用シーン

1. 情報整理の自動化- メモの要約を自動生成し、長文でも要点を素早く把握- 内容に応じた適切なタグを自動提案し、検索性を向上- チーム全体でタグの統一性を保ちながら効率的に情報整理※AI機能の管理画面2. 柔軟なセキュリティ制御- チーム全体でAI機能のオン/オフを設定可能- 特定のメモに「no-ai」タグを付与することで、個別にAI処理の対象外に設定- グループ単位での利用制限(近日リリース予定、セキュリティパックご利用で)により、機密プロジェクトや部門ごとにAI利用を制御- メモが複数のグループに所属する場合、一つでも「AI不許可」グループがあれば自動的に対象外となる安全設計※AI機能の管理画面3. AI機能の操作履歴で安心のデータ管理- お客様のコンテンツを学習用データとして利用しない- セキュリティパックをご利用の場合、AI機能(メモ要約・タグ自動生成)の利用履歴を記録- ログID、操作日時、ユーザー情報(ユーザー番号、ユーザー名、ユーザーID)、操作内容(「要約を生成」「タグを生成」など)、操作対象(アプリ名とメモID)、アクセスIPを記録- 管理者は操作履歴をCSV形式でダウンロードし、監査や分析、コンプライアンス要件への対応に活用可能

・ 営業部門:議事録や提案書を自動要約し、情報共有を効率化

・ 開発部門:技術ドキュメントや仕様書を適切にタグ付けし、検索性を向上

・ 人事部門:機密性の高い人事情報はAI対象外に設定し、安全に管理

・ 全社:部門ごとにAI利用ポリシーを設定し、セキュリティと利便性を両立

背景・狙い

近年、企業におけるAI活用が急速に進む中、業務効率化とセキュリティの両立が求められています。DocBaseは、強固な情報セキュリティを特長とする情報共有ツールとして、AI機能においても「使いやすさ」と「安全性」を両立することを目指しています。

特に、グループ単位でのAI利用制限機能は、部門やプロジェクトごとに異なるセキュリティ要件に柔軟に対応し、企業全体でのAI活用を安全に推進します。

今後の展開

当社では、ユーザー様からのご意見・ご要望をいただきながら、AI対応機能の改善・拡充を継続的に進めてまいります。正式リリース後も、現在提供している機能は無料でご利用いただけ、さらにセキュリティパックと同様にアドオンとして、より高度なAI機能の提供を予定しています。

---

お問い合わせ・無料トライアル

■ 1ヶ月無料トライアル実施中

「無料で始める」ボタンから、すぐ試していただけます。

https://docbase.io/(https://docbase.io/?utm_source=PR_times&utm_medium=URL&utm_campaign=PR_times_URL_DocBaseAI)

▼ 個別相談会はこちら

https://app.spirinc.com/t/3qb03aJt7BvGjk_H4YuGj/as/HIxJy_EArt7umjnqGF8Hv/confirm

DocBase について

DocBaseは、議事録や日報、仕様書などのドキュメントを誰でも簡単に書けて、気軽に共有できる情報・ドキュメント共有サービスです。学習コストが低く、シンプルなUIで快適にドキュメントが書けるので、どんどん情報が蓄積できます。また、柔軟な権限設定とメンバーを入れやすい料金プランで、他部署や社外の人とも一緒にご利用いただけます。

公式サイト: https://docbase.io/(https://docbase.io/?utm_source=PR_times&utm_medium=URL&utm_campaign=PR_times_URL_DocBaseAI)

株式会社クレイについて

企業向け情報共有ツール「DocBase」を開発・運営。シンプルで使いやすいインターフェースと強固なセキュリティを備えた情報共有プラットフォームを提供し、企業の知識管理とチームコラボレーションを支援しています。

