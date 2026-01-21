分かりやすい、見やすいデザインで次のアクションを明確化　登録スタッフ専用サイト「MYページ」をリニューアル

パーソルテンプスタッフ株式会社

パーソルテンプスタッフ株式会社（本社: 東京都渋谷区、代表取締役社長: 木村 和成、以下パーソルテンプスタッフ）は、2026年1月17日（土）より登録スタッフ専用サイト「MYページ」をリニューアルしたことをお知らせします。

新しいMYページのコンセプトは、「仕事をしている時間だけでなく、 仕事を含めた生活全般がテンプとのつながりでちょっと明るくなる。」とし、スタッフの状況に合わせた情報を分かりやすく表示することで、必要な情報をスムーズにキャッチし、次のアクションに取りかかりやすいサイトにデザインしています。

■背景：スタッフ一人ひとりに寄り添った適切なサポートが必要不可欠

近年の急速なテクノロジーの進化やはたらき方の多様化は、私たちの生活や仕事にも大きく影響しており、個人のキャリアやはたらき方に対する考え方も変化しています。このような中では、不安や迷いが生じやすく、個人がより良く生きていくためには、自分の行動を明確にしながらスピーディに対応していくことが求められています。

こうした状況を受けて、スタッフから選ばれ続ける企業であるために、パーソルテンプスタッフでは“一人ひとりのはたらく”に寄り添った、適切なサポートが必要不可欠だと考えています。そこで、サービスレベルをさらに均一化するとともに、スタッフの状況変化への迅速な対応を実現していくために、スタッフ専用サイト「MYページ」のリニューアルを実施しました。



MYページとは、パーソルグループ共通（※）の登録スタッフ専用ページです（パソコンとスマートフォンから利用可能）。いつでも簡単にご自身の登録情報を更新できます。また、個人の状況に合わせて、必要な情報をタイムリーにお知らせする機能を備えています。

（※）パーソルテンプスタッフ株式会社、パーソルエクセルＨＲパートナーズ株式会社、パーソルフィールドスタッフ株式会社、パーソルテンプスタッフカメイ株式会社、パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社、パーソルマーケティング株式会社、パーソルクロステクノロジー株式会社、テンプスタッフフォーラム株式会社

■概要：視覚的に分かりやすい、見やすいデザインで次のアクションを促す

スタッフの一人ひとりが、自分の状況を把握し、必要な情報を得た上で、次のアクションまでより簡単に辿り着けるように、視覚的に分かりやすい画面・見やすいサイトにバージョンアップしました。主なリニューアルポイントをご紹介します。



（1）やることリスト

必要な方に必要なタイミングで、トップページに「やることリスト」を表示。登録時や就業開始時に必要な手続きや提出物、就業中の更新確認や年末調整など、必須の対応事項が一目瞭然で分かるため、スムーズに取りかかることができます。さらに項目によっては所要時間が表示される点も、自分の都合に合わせながら、作業が効率的に進められるポイントとなります。また1日1回のメール・アプリ通知は、重要なお知らせの見落とし防止にも役立ちます。

（2）おすすめの仕事

希望条件や経験、スキルにマッチするおすすめの仕事が表示されるため、自分に合った仕事をさらに見つけやすくなりました。絞り込み機能や吹き出しアイコン表示などの機能も備わり、利便性が向上しました。

（3）研修履歴の時系列表示・おすすめの研修表示

eラーニングや専門職種のセミナーなどの研修の受講履歴と年間の学習時間が表示されるため、学習の振り返りがしやすくなります。また学び方・内容・目的を明確にしながら、研修を探すことができるため、効率的に次のチャレンジができます。

その他、「職歴の追加・更新」「エントリー中の仕事の進捗把握」などの機能の改善・拡充も行っています。

パーソルテンプスタッフではテクノロジーを活用した新たな取り組みにより、スタッフとのコミュニケーション方法のデジタル化を推進しながら、個人のより良い仕事や人生につなげていくために、“一人ひとりのはたらく”に寄り添ったサポートを強化してまいります。

■パーソルテンプスタッフ株式会社について＜ https://www.tempstaff.co.jp/ ＞

パーソルテンプスタッフ株式会社は、人材派遣、紹介予定派遣、アウトソーシングなどの人材サービスを提供しています。2017年7月より、テンプスタッフ株式会社からパーソルテンプスタッフ株式会社へ社名変更。パーソルグループは、「はたらいて、笑おう。」をグループビジョンに、グループの総力をあげて、労働・雇用の課題解決を通じ、持続可能な社会の実現に貢献していきます。