フロンティアコンサルティングと協働で伊豆大島の地域活性化と起業支援を推進

パーソルテンプスタッフ株式会社

総合人材サービスのパーソルグループで人材派遣・アウトソーシング事業を手掛けるパーソルテンプスタッフ株式会社（本社: 東京都渋谷区、代表取締役社長: 木村 和成、以下パーソルテンプスタッフ）は、伊豆大島（東京都大島町）で運営されているIzu-Oshima Co-Working Lab WELAGO（以下、WELAGO）の協働パートナーとして、株式会社フロンティアコンサルティング（住所: 東京都千代田区、代表取締役社長: 川原 邦章、以下フロンティアコンサルティング）と2026年1月1日に覚書を締結しました。

今後、両社は伊豆大島における移住・定住促進や起業・創業支援に向けて連携し、地域の活性化や課題解決、地域創生に資する還元人口の創出、地域と島外企業との関係構築に取り組んでまいります。

■オンラインアウトソーシングサービス「Remote Tasker」について

企業の多様な業務を、必要なときに必要な業務だけ依頼できるオンラインアウトソーシングサービスです。業務効率化や人材不足の課題を抱える企業に向けてサービスを提供しています。最適なスキルや経験を持つ人材を選定し、当社社員が窓口となってフルリモートではたらくスタッフとの日々のコミュニケーションや業務進捗管理、品質管理を行います。最短1週間でサービス開始が可能な点や、月20時間から利用できる小ロット対応が多くの企業から高く評価されています。

■Izu-Oshima Co-Working Lab WELAGOについて< https://tokyo-welago.com/(https://tokyo-welago.com/) >

東京から約120km南の洋上に浮かぶ東京諸島最大の島「伊豆大島」に位置し、フロンティアコンサルティングのサテライトオフィス、そして誰でも利用できるコワーキング&ラボスペースとして 2023年5月18日に開設しました。

開設以来、〈地域活性や課題解決〉〈地域創生に資する還元人口の創出〉〈地域と島外企業との関係構築〉を推進してきましたが、同地域では移住・定住や産業振興への意欲が高い人が見られる一方で〈希望する仕事の不足によるキャリア形成への不安〉〈専門人材の不足と定着の困難〉といった課題が明らかになりました。

こうした課題を解決するため、当社はオンラインアウトソーシングサービス「Remote Tasker」の活用を通じて、移住希望者が安心してはたらける仕組みづくりや、起業・創業者にとって必要となる人材確保の促進を目指します。

■大島町コメント

「このたび、株式会社フロンティアコンサルティング様とパーソルテンプスタッフ株式会社様が、WELAGOを拠点として伊豆大島における移住定住や起業・創業支援に向けた連携を新たに進められることを、大変心強く感じております。

大島町では、2023年のWELAGO開設以来、フロンティアコンサルティング様とともに「多様な働き方による地域活性化」に取り組んでまいりました。今回の取り組みは、島内外の人々が、仕事をきっかけに新たな縁やつながりを育む場づくりに、いっそう弾みをつけるものと期待しております。

また、この取り組みは、関係人口の創出や移住・定住の促進にも寄与し、地域の活力向上につながるものと考えております。大島町といたしましても、関係する皆さまと連携しながら、島の特性を生かした新しい働き方のモデルづくりを進め、将来にわたり持続可能な地域づくりを推進してまいります。」

■今後の取り組みについて

フロンティアコンサルティングは、WELAGOのサービスを利用する地域の起業家や事業者に対して、地域でのはたらき方を支える拠点として、サポートメニューの拡充を図っていきます。

一方、当社は、Remote Taskerの活用・推進を通じて、移住希望者が安心してはたらける仕組みづくりや、起業・創業者にとって必要となる人材確保に取り組み、グループビジョン「はたらいて、笑おう。」の実現に貢献してまいります。



＜サービスに関するお問い合わせ先＞

フレキシブルワーク事業推進部 Remote Tasker窓口

MAIL: pts-remotetasker@tempstaff.co.jp

■パーソルテンプスタッフ株式会社について＜ https://www.tempstaff.co.jp/ ＞

パーソルテンプスタッフ株式会社は、人材派遣、紹介予定派遣、アウトソーシングなどの人材サービスを提供しています。2017年7月より、テンプスタッフ株式会社からパーソルテンプスタッフ株式会社へ社名変更。パーソルグループは、「はたらいて、笑おう。」をグループビジョンに、グループの総力をあげて、労働・雇用の課題解決を通じ、持続可能な社会の実現に貢献していきます。