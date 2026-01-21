センチュリー２１・ジャパン、フランチャイズ加盟募集サイトを全面リニューアル

株式会社センチュリー21・ジャパン

株式会社センチュリー２１・ジャパン（本社：東京都港区、代表取締役社長：高坂勇介、以下「当社」）は、2025年12月24日（水）に、フランチャイズ加盟募集サイト（https://fc21.net/）を全面リニューアルいたしました。

■リニューアルの背景

不動産業界においてもデジタルシフトが加速し、ネット集客の高度化やAI技術の活用が経営の要となりつつあります。また、インバウンド需要の高まりによるグローバルな対応力も求められています。

こうした市場環境の変化により、当社が加盟店に提供する支援内容も常に進化を求められる状況となっております。世界最大級の不動産ネットワークとしての強み、最新のシステムやサポート体制など、加盟検討者によりわかりやすく明確に伝えるため、このたび「加盟募集サイト」を刷新いたしました。

■リニューアルの主な訴求点

1.加盟検討者の状況に合わせた課題解決

加盟検討者がそれぞれ抱える課題に対し、センチュリー21の強みがどのように解決し、事業成長に寄与するかを以下3つの視点で整理し、訴求しています。

・既存不動産会社様向け：ブランド力を活かした集客力向上と、採用・教育支援による組織強化。

・独立開業をお考えの方向け：創業期の不安を解消する手厚い開業サポートと、早期黒字化へのノウハウ。

・異業種からの参入企業様向け：経営基盤を活かしつつ、不動産事業を新たな収益の柱とするための経営戦略支援。

2.AIを活用した最新の営業支援システム

ネット集客の競争激化や業務効率化のニーズに対し、生産性の向上と集客の最大化を実現する最新のITシステムとAI活用のツールを紹介しています。

3.加盟店の事業成長事例

加盟店経営者のインタビュー記事をブラッシュアップし、「加盟店様の声」として最新の加盟店事例を記事にて紹介しています。

4.グローバルネットワークの強み

他社フランチャイズでは実現できない国際ブランドの強みとして、海外投資家向けに物件を紹介する「CENTURY21グローバルサイト」を紹介しています。

■サイト概要

サイト名：株式会社センチュリー２１・ジャパン フランチャイズ加盟募集サイト

URL：https://fc21.net/

https://prtimes.jp/a/?f=d161377-18-5812fb05107425093dda5dff95109ebf.pdf