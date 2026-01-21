【無料 2/3（火）】丸文テクニカルセミナー「LTspiceハンズオンセミナー（オペアンプ編）」を開催

丸文株式会社

エレクトロニクス商社の丸文株式会社（代表取締役社長 兼 CEO / COO︓堀越裕史、本社: 東京都中央区、以下、丸文）は、2月3日（火）にLTspiceを活用してオペアンプの安定性やノイズ特性の確認方法が学べる無料のオンラインセミナーを開催します。

本セミナーではアナログ・デバイセズ社が提供しているアナログ回路シミュレータ「LTspice」を活用します。汎用オペアンプ（AD8691）を題材に、オープンループゲイン（AOL）や利得帯域幅積（GBW）の確認に加え、アナログ設計の課題となりやすい「安定性（位相マージン）」や「ノイズ」について、シミュレーションによる具体的な解析手法と改善策を実践的に解説します。

LTspiceの操作を学び、回路設計に活用したい方やオペアンプの安定性やノイズ特性をシミュレーションで視覚的に理解したい方を対象にLTspiceの解析スキルを習得し、設計段階での検証・対策を通じて、開発効率と品質の向上を目指します。

【タイムスケジュール】

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/166754/table/42_1_0a0eb5c9154e511f2dcd2a81f7151115.jpg?v=202601210421 ]

※当日の都合により時間が前後する可能性があります。

【セミナー概要】

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/166754/table/42_2_f679304eb8279b2b14dd0a41a7743670.jpg?v=202601210421 ]

※Zoomを利用します。

※同業他社のご参加はお断りする場合がございます。

※アナログデバイセズ社Webサイトより、事前にLTspiceのインストールをお願いいたします。(https://www.analog.com/jp/resources/design-tools-and-calculators/ltspice-simulator.html)

※アナログデバイセズ社Webサイトより、事前にLTspiceのインストールをお願いいたします。(https://www.analog.com/jp/resources/design-tools-and-calculators/ltspice-simulator.html)

※回路図の事前ダウンロードをお願いいたします。

申し込みはこちら

丸文株式会社について

丸文は最先端の半導体や電子部品、電子応用機器を取り扱うエレクトロニクス商社です。1844年に創業し、現在はエレクトロニクス市場を事業領域として、グローバルに事業展開しています。

半導体・電子部品のディストリビューションを担う「デバイス事業」、電子機器およびシステムの販売・保守サービスを取り扱う「システム事業」、ICT、ロボットなど先端ソリューションの開発・販売・保守サービスを提供する「アントレプレナ事業」の３事業で推進。

「テクノロジーで、よりよい未来の実現に貢献する」 というパーパスのもと、独自の価値を提供するオンリーワンのエレクトロニクス商社として最も信頼される存在となることを目指します。

本社 ：東京都中央区日本橋大伝馬町 8-1

設立 ：1947 年

代表者：代表取締役社長 兼 最高経営責任者（CEO）、最高執行責任者（COO）堀越裕史

URL ：https://www.marubun.co.jp/

