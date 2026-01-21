冬キャンプでも寒さを意識せず、朝まで眠れた。Bears Rock-34℃センタージッパー寝袋の実力とは
私たちBears Rock（ベアーズロック）は使う人に寄り添った製品づくりを心がけております。
Bears Rockの－34℃センタージッパー寝袋は、布団のようにふっくらとした寝心地に加え、特許取得のセンタージッパーと3Dドラフトフード構造を採用。首元から頭周りまで包み込むような自然な暖かさが朝まで続くよう設計されています。
このたび、冬キャンプで特に冷えやすい足元をより快適にする「足元あったかフリース」のカラーをリニューアルしました。
公式オンラインストア :
https://shop.bears-rock.co.jp/view/item/000000000014
ご購入はこちらから
冬キャンプや車中泊では「夜中に寒さで目が覚めるかどうか」が快眠の分かれ目になります。
Bears Rockの-34℃センタージッパー寝袋は、暖かさを意識することなく眠りに集中でき、朝まで自然に眠れたという声が多く寄せられています。
その理由を、寝心地・構造・体験の3つの視点から紹介します。
●布団のようにふっくら。朝まで続く「ぬくぬく感」
-34℃センタージッパー寝袋の第一印象として多く語られるのが、
「布団のようにふっくらしていて、気持ちいい」
中綿をふんだんに使用することで、
・厚みとボリュームのあるつくり
・程よい弾力で体を包み込む感覚
・暖かい空気を中にため込みやすい構造
を実現しています。
冬キャンプや車中泊では、寝袋に入った直後の冷え込みが気になるものですが、
この寝袋は入った瞬間から心地よさを感じやすく、その暖かさが自然に続くため、眠りを妨げにくい設計です。
●特許取得の3D構造が生む、包まれるような暖かさ
この「ふっくらとした暖かさ」を支えているのが、
従来のマミー型にはないセンタージッパー×3Dドラフトフード構造です。
特許を取得したこの構造は、
・首回りから頭周りにかけて自然に立ち上がる立体設計が特長。
・フード周りが立ち上がり、包まれる安心感がある
・寝返りをしてもフィット感が崩れにくい
・顔周りまで落ち着き、眠りに集中しやすい
といった点が、暖かさの“持続感”につながっています。
従来のマミー型で「首元が落ち着かない」「フード周りが気になる」
と感じていた方ほど、この構造による心地よさを実感しやすい設計です。
●「夜中に起きずに朝まで暖かく眠れた」車中泊・冬キャンプで実感されたお客様の声
こうした寝心地や構造を裏付けるように、
-34℃センタージッパー寝袋には、車中泊や冬キャンプで使用したお客様から
「夜中に起きずに朝まで暖かく眠れた」という声が寄せられています。
実際の体験としては、
・冬キャンプでも、朝まで冷えを感じることなく暖かいまま眠れた
・車中泊中、途中で寒さを気にして目が覚めることがなかった
・起きたときも体が冷えきっておらず、しっかり休めたと感じた
といった声が見られます。
これらに共通しているのは、暖かさを意識したり確認したりする必要がなかったという点です。寝袋の中で暖かい状態が自然に続くことで眠りに集中でき、そのまま朝を迎えられたという体験につながっています。
車中泊や冬キャンプといった冷えやすい環境でも「朝まで暖かく眠れた」と実感できること。
それが、この寝袋が選ばれている理由のひとつです。
「寒さ対策をしている感覚」ではなく、気づいたら朝になっていた。
その体験こそが、この寝袋の暖かさを物語っています。
冬キャンプや車中泊で求められるのは、「寒くないこと」ではなく、暖かさを意識せずに眠れること。
Bears Rockの-34℃センタージッパー寝袋は、ふっくらとした寝心地、特許取得の立体構造、
そして実際の体験を通じて、朝まで快適に眠れる環境を支えています。
●Bears Rockのこだわり（※暖かさ/BRウォーム）
Bears Rockの寝袋は肌触りがよく、布団のようにふかふかで心地よい暖かさにこだわっています。
中はゆったりで寝返りがしやすいのはもちろん、足元もゆったりなので窮屈感がなく、まるでお布団で寝ているかのような寝心地です。
暖かさのひみつは、独自のBRウォーム(R)（ビー・アール・ウォーム）機能にあります。
今まで以上の寝心地と保温力で、暖かく快適に眠ることができます。
表面生地はBears Rockシリーズで最高峰のものを使っており、触ってみるとふわふわとしてやわらかい質感です。
中綿には立体的に暖かさを保持するBRウォーム(R)3D中空化学繊維を組み込むことにより、保温性があり、朝まで暖かく眠れます。
●足元にフリースを入れて暖かい
付属の「足元あったかフリースワイド」を使用することで冷えやすい足元をしっかりと保温できます。
-34℃センタージッパー寝袋には、フリース取付用のループ（フリースに付いているホックをかける場所）が2段階で付いているので、体の大きさに合わせて取り付けることができます。
頭周りや、肩周りに付けることで、すき間からの冷気を防ぎます。
●Bears Rockの製品は防災にも向いています
Bears Rockの寝袋は、キャンプや車中泊だけでなく、防災用としても活用できる設計です。
非常時に求められるのは、
「持ち運びやすさ」「扱いやすさ」「長期保管に耐えられること」。
私たちが作っている寝袋は、こうした防災シーンで重視される条件を満たしています。
化学繊維製のため水に強く、万が一濡れてしまっても性能が落ちにくいのが特長です。
また、弾力のある中綿を使用しており、長期間保管してもへたりにくく、すぐに使える状態を保ちやすくなっています。
実際に弊社で数年間保管していた寝袋を確認したところ、カビや目立った劣化は見られず、そのまま使用することができました。
「いざという時に使えない」ではなく、「すぐ使える」備えとして、Bears Rockの寝袋は防災にも適しています。
社名：Bears Rock株式会社
公式サイト：https://bears-rock.co.jp/
防災×アウトドア：https://sonae.bears-rock.co.jp/
公式オンラインストア：https://shop.bears-rock.co.jp/
ねぶくろんシリーズ専門サイト :https://nebukuron.jp/