「大カプコン展―世界を魅了するゲームクリエイション」今後の放映＆イベント情報

株式会社カプコン

現在、CREATIVE MUSEUM TOKYO（東京・京橋）にて「大カプコン展 ―世界を魅了するゲーム

クリエイション」が、2026年2月22日（日）まで好評開催中です。

今後の放映情報とイベント開催情報をお届けします。

- まずは、本展のCM動画をご覧ください！[動画: https://www.youtube.com/watch?v=t8sM4xoCfKU ]

- 放映情報１. ニコニコ美術館 本日1月21日（水） 19時スタート！ 本展展覧会会場からお届け博物館・美術館の特別展や常設展を巡る、インターネット生配信番組「ニコニコ美術館（ニコ美）」。2026年1月21日（水）19時より、文筆家・ゲーム作家の山本貴光さんが進行を担当、本展を統括するカプコンの牧野泰之プロデューサーの解説で巡ります。

「モンスターハンター」「ロックマン」の企画書も！

■視聴URLはこちら

https://live.nicovideo.jp/watch/lv349580086

- 放映情報２. TOKYO MX 2026年2月1日（日） よる8時30分放送！ 「超特急リョウガ&ユーキの大カプコン展 突撃レポートSP」「超特急リョウガ&ユーキの大カプコン展 突撃レポートSP」が、TOKYO MX（東京エリア・地上波9ch） にて2月1日（日） よる8時30分放送&TVer・YouTubeで見逃し配信決定！ゲーム好きで知られる超特急の“おさなな” コンビ・リョウガとユーキが、本展に突撃取材！ 特にリョウガといえば、『バイオハザード5』のオンラインで世界2位を記録するなど、趣味の域を超えたゲームの腕前の持ち主。「ロックマン」「ストリートファイター」「バイオハザード」「モンスターハンター」など、名作タイトルの歴史やキャラクター展示を巡るほか、フェイシャルトラッキングやモーションキャプチャーといった最新技術体験に挑戦。モーションキャプチャー体験では“バズ動画”作りにも挑戦し、敗者にはまさかのホラーミッションが待ち受ける…!?番組オリジナルのスペシャルミッションとして、「顔面七変化」や「胸キュンセリフ」など“おさなな”コンビファン必見のゲーム企画も続々登場します！

- イベント情報 大カプコン展 スペシャルギャラリーツアー開催決定！ 2026年２月2日（月）18時～19時45分『ストリートファイター6』のディレクター・中山貴之と、「大カプコン展」のプロデューサー・牧野泰之と一緒に「大カプコン展」会場をめぐるギャラリーツアーを開催！ 「大カプコン展」の裏側、制作秘話などをお話しいただきます。中山貴之 『ストリートファイター6』ディレクター牧野泰之 「大カプコン展」プロデューサー

【概要】

◆日時：2026年2月2日（月）18時～19時45分 ※自由観覧時間含む

◆会場：CREATIVE MUSEUM TOKYO

（東京都中央区京橋1丁目7番1号 TODA BUILDING 6階）

◆募集定員：40名（無料ご招待）

（応募多数の場合は抽選。当選通知はメールにて2026年1月26日(月)中にお送りします。落選された方への通知は行いません。）

◆応募締切：2026年1月25日（日）23時59分

◆お申込フォーム：

https://forms.office.com/r/yfEAEuzMQe3ZUxF1ES6wxlz0Zrb1zCyI2NzrLVEheG-WXnhbvpURVIxMVMwU01KU0pON0ozSDRCRkUzUVRMUi4u

- 大カプコン展 東京会場おすすめグッズ本展オリジナルグッズの中でも特におすすめは、展覧会の思い出を持ち帰っていただけるグッズ。その中の一部をご紹介します。ご来場の際は、ぜひお見逃しなく！

大カプコン展公式図録（特装版）

◆価格：5,060円（税込）

公式図録にスリーブケースが付いた”特装版”。図録にスリーブケースを重ねると、展覧会のキービジュアルが完成します。

※図録は通常の図録と同じ内容です。

※スリーブケース単品（税込1,100円）

企画書クリアファイル

◆価格：各種440円（税込）

本展に展示されている、『ソンソン』、『ロックマン』、『ストリートファイターII』、『モンスターハンター』の、貴重な企画書をクリアファイルにしました。

レンチキュラーポストカード

◆価格：各種990円（税込）

プロジェクションマッピング（春麗・ダンテ）の展示を、角度を変えると画像が3パターンに切り変わるレンチキュラーのポストカードで再現。

ラバーボールチェーン

◆価格：各種770円（税込）

「カプコンピクセルラボ」コーナーに登場する、ドット絵のキャラクターたちのラバー製キーホルダー。

キャラクターパレードポストカード コンプリートBOX

◆価格：7,480円（税込）

展示でも印象的な「キャラクターパレード」のキャラクターたちのポストカードに加え、

コンプリートBOX限定のスペシャルデザイン2枚を含む、全33枚入りの豪華セットです。

- 大カプコン展×多国籍フードメニューが充実！カプコンのゲームの世界や登場キャラクターをイメージした、ワクワクすること間違いなしの「大カプコン展」コラボメニューを開発！ 展覧会と一緒に味わえば二度おいしい！ ご来場の際、是非あわせてお楽しみください。

※写真や画像はイメージです。

※メニューの仕様・価格等は予告なく変更になる場合がございます。ご了承ください。

【開催概要】

◆展覧会名：大カプコン展 ―世界を魅了するゲームクリエイション

◆会期：2025年12月20日（土）～2026年2月22日（日）

◆会場：CREATIVE MUSEUM TOKYO （〒104-0031 東京都中央区京橋1丁目7番1号 TODA BUILDING 6階）

◆開館時間：10:00～18:00 （入館は閉館の30分前まで）

※2月22日（日）と毎週金・土曜日および祝前日は20:00閉館

◆主催：読売新聞社、CREATIVE MUSEUM TOKYO

◆特別協力：カプコン

◆後援：TOKYO MX

◆本展公式サイト：https://daicapcomten.jp

◆公式Xアカウント：@DaiCapTen_TOKYO(https://x.com/DaiCapTen_TOKYO)

◆会場アクセス：

〔電車〕

■JR線各線 ：「東京駅」八重洲中央口 徒歩7分

■地下鉄：東京メトロ銀座線・東西線／都営浅草線「日本橋駅」B1出口 徒歩５分

東京メトロ銀座線「京橋駅」６番・７番出口 徒歩３分

◆お問い合わせ：050-5541-8600 (ハローダイヤル)

★巡回情報★

本展は東京会場終了後、新潟県立万代島美術館（2026年3月14日（土）～6月21日（日）予定）に巡回します。

※展示内容は一部異なる場合があります。

※巡回情報は変更になる場合があります。

(C)CAPCOM