「大カプコン展―世界を魅了するゲームクリエイション」今後の放映＆イベント情報
現在、CREATIVE MUSEUM TOKYO（東京・京橋）にて「大カプコン展 ―世界を魅了するゲーム
クリエイション」が、2026年2月22日（日）まで好評開催中です。
今後の放映情報とイベント開催情報をお届けします。
- まずは、本展のCM動画をご覧ください！
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=t8sM4xoCfKU ]
- 放映情報１. ニコニコ美術館 本日1月21日（水） 19時スタート！ 本展展覧会会場からお届け
博物館・美術館の特別展や常設展を巡る、インターネット生配信番組「ニコニコ美術館（ニコ美）」。2026年1月21日（水）19時より、文筆家・ゲーム作家の山本貴光さんが進行を担当、本展を統括するカプコンの牧野泰之プロデューサーの解説で巡ります。
「モンスターハンター」「ロックマン」の企画書も！
■視聴URLはこちら
https://live.nicovideo.jp/watch/lv349580086
- 放映情報２. TOKYO MX 2026年2月1日（日） よる8時30分放送！ 「超特急リョウガ&ユーキの大カプコン展 突撃レポートSP」
「超特急リョウガ&ユーキの大カプコン展 突撃レポートSP」が、TOKYO MX（東京エリア・地上波9ch） にて2月1日（日） よる8時30分放送&TVer・YouTubeで見逃し配信決定！
ゲーム好きで知られる超特急の“おさなな” コンビ・リョウガとユーキが、本展に突撃取材！ 特にリョウガといえば、『バイオハザード5』のオンラインで世界2位を記録するなど、趣味の域を超えたゲームの腕前の持ち主。
「ロックマン」「ストリートファイター」「バイオハザード」「モンスターハンター」など、名作タイトルの歴史やキャラクター展示を巡るほか、フェイシャルトラッキングやモーションキャプチャーといった最新技術体験に挑戦。モーションキャプチャー体験では“バズ動画”作りにも挑戦し、敗者にはまさかのホラーミッションが待ち受ける…!?
番組オリジナルのスペシャルミッションとして、「顔面七変化」や「胸キュンセリフ」など“おさなな”コンビファン必見のゲーム企画も続々登場します！
- イベント情報 大カプコン展 スペシャルギャラリーツアー開催決定！ 2026年２月2日（月）18時～19時45分
『ストリートファイター6』のディレクター・中山貴之と、「大カプコン展」のプロデューサー・牧野泰之と一緒に「大カプコン展」会場をめぐるギャラリーツアーを開催！ 「大カプコン展」の裏側、制作秘話などをお話しいただきます。
中山貴之 『ストリートファイター6』ディレクター
牧野泰之 「大カプコン展」プロデューサー
【概要】
◆日時：2026年2月2日（月）18時～19時45分 ※自由観覧時間含む
◆会場：CREATIVE MUSEUM TOKYO
（東京都中央区京橋1丁目7番1号 TODA BUILDING 6階）
◆募集定員：40名（無料ご招待）
（応募多数の場合は抽選。当選通知はメールにて2026年1月26日(月)中にお送りします。落選された方への通知は行いません。）
◆応募締切：2026年1月25日（日）23時59分
◆お申込フォーム：
https://forms.office.com/r/yfEAEuzMQe3ZUxF1ES6wxlz0Zrb1zCyI2NzrLVEheG-WXnhbvpURVIxMVMwU01KU0pON0ozSDRCRkUzUVRMUi4u
- 大カプコン展 東京会場おすすめグッズ
本展オリジナルグッズの中でも特におすすめは、展覧会の思い出を持ち帰っていただけるグッズ。その中の一部をご紹介します。ご来場の際は、ぜひお見逃しなく！
大カプコン展公式図録（特装版）
◆価格：5,060円（税込）
公式図録にスリーブケースが付いた”特装版”。図録にスリーブケースを重ねると、展覧会のキービジュアルが完成します。
※図録は通常の図録と同じ内容です。
※スリーブケース単品（税込1,100円）
企画書クリアファイル
◆価格：各種440円（税込）
本展に展示されている、『ソンソン』、『ロックマン』、『ストリートファイターII』、『モンスターハンター』の、貴重な企画書をクリアファイルにしました。
レンチキュラーポストカード
◆価格：各種990円（税込）
プロジェクションマッピング（春麗・ダンテ）の展示を、角度を変えると画像が3パターンに切り変わるレンチキュラーのポストカードで再現。
ラバーボールチェーン
◆価格：各種770円（税込）
「カプコンピクセルラボ」コーナーに登場する、ドット絵のキャラクターたちのラバー製キーホルダー。
キャラクターパレードポストカード コンプリートBOX
◆価格：7,480円（税込）
展示でも印象的な「キャラクターパレード」のキャラクターたちのポストカードに加え、
コンプリートBOX限定のスペシャルデザイン2枚を含む、全33枚入りの豪華セットです。
- 大カプコン展×多国籍フードメニューが充実！
カプコンのゲームの世界や登場キャラクターをイメージした、ワクワクすること間違いなしの「大カプコン展」コラボメニューを開発！ 展覧会と一緒に味わえば二度おいしい！ ご来場の際、是非あわせてお楽しみください。
【開催概要】
◆展覧会名：大カプコン展 ―世界を魅了するゲームクリエイション
◆会期：2025年12月20日（土）～2026年2月22日（日）
◆会場：CREATIVE MUSEUM TOKYO （〒104-0031 東京都中央区京橋1丁目7番1号 TODA BUILDING 6階）
◆開館時間：10:00～18:00 （入館は閉館の30分前まで）
※2月22日（日）と毎週金・土曜日および祝前日は20:00閉館
◆主催：読売新聞社、CREATIVE MUSEUM TOKYO
◆特別協力：カプコン
◆後援：TOKYO MX
◆本展公式サイト：https://daicapcomten.jp
◆公式Xアカウント：@DaiCapTen_TOKYO(https://x.com/DaiCapTen_TOKYO)
◆会場アクセス：
〔電車〕
■JR線各線 ：「東京駅」八重洲中央口 徒歩7分
■地下鉄：東京メトロ銀座線・東西線／都営浅草線「日本橋駅」B1出口 徒歩５分
東京メトロ銀座線「京橋駅」６番・７番出口 徒歩３分
◆お問い合わせ：050-5541-8600 (ハローダイヤル)
★巡回情報★
本展は東京会場終了後、新潟県立万代島美術館（2026年3月14日（土）～6月21日（日）予定）に巡回します。
※展示内容は一部異なる場合があります。
※巡回情報は変更になる場合があります。
(C)CAPCOM