「事業構想サミット 2026」開催！AI・人的資本経営・成長戦略・探究学習の未来を議論（1月28日、29日）

学校法人先端教育機構

学校法人先端教育機構（本部：東京都港区、理事長：東 英弥）月刊「事業構想」「先端教育」は、2026年1月28日（水）および1月29日（木）に「事業構想サミット 2026」セミナーを開催いたします。

本セミナーでは、「AI」「人的資本経営」「成長戦略」「探究学習」をテーマに掲げ、企業・自治体・

教育機関が今後求められる構想について、多角的な視点から議論を行います。当機構の教授陣をはじめ、各界の専門家による講演を通じて、受講者の皆様にとって有益な知見と実践のヒントを提供いたします。

変化の激しい社会環境の中で、未来を見据えた構想力を高める機会として、ぜひご活用ください。

セミナー概要

◆開催日程

・【第1部】2026年1月28日（水）10:30～13:00

テーマ：AI・最先端技術

・【第2部】2026年1月28日（水）14:00～17:00

テーマ：人的資本経営

・【第3部】2026年1月29日（木）10:30～13:00

テーマ：危機管理投資・成長戦略

・【第4部】2026年1月29日（木）14:00～17:00

テーマ：探究学習・次世代教育

※各回とも、開始30分前より受付開始

◆会 場：学校法人先端教育機構 2号館・地下セミナールーム＋オンライン

◆受講料：無料

◆定 員：会場100名（事前予約制・先着順）

◆対 象：民間企業、地域企業、自治体職員、教育関係者

◆主 催：学校法人先端教育機構 月刊「事業構想」「先端教育」編集企画部

◆協 賛：レバテック、F5ネットワークスジャパン、ロッテ、東急、NTT東日本、田中鉄工



▼お申込みはこちら

https://info.sentankyo.ac.jp/2026newyearsummit

プログラム

2026年1月28日（水）[表1: https://prtimes.jp/data/corp/36930/table/529_1_c9b574dec839a91a649830e640ae8aaf.jpg?v=202601210421 ]2026年1月29日（木）[表2: https://prtimes.jp/data/corp/36930/table/529_2_6796cc853c9da37484303e684b58fea6.jpg?v=202601210421 ]

※タイトル、講演内容は変更する可能性があります。

登壇者プロフィール

三木 一樹 氏

商務情報政策局 情報産業課 AI産業戦略室

2023年4月 経済産業省 製造産業局自動車課総括担当。2024年7月 同省 商務情報政策局情報産業課AI産業戦略室 総括担当。

関口 朋宏 氏

ブレインパッド 代表取締役社長 CEO

早稲田大学理工学部卒。アクセンチュアで企業の戦略立案や組織人事改革に従事。2017年ブレインパッド入社。コンサル組織立上げや大型案件を牽引。2019年取締役就任、資本提携やJV設立で事業拡大に貢献。プロダクト事業統括やM&A推進を担い、2023年創業者より経営承継し代表取締役社長CEO就任（現職）。

泉澤 匡寛 氏

レバテック 代表取締役社長

レバレジーズ株式会社に新卒入社後、新規事業責任者として複数のサービス立ち上げを主導し、事業基盤の構築。2021年以降はレバテックキャリアの統括を担い、事業戦略の立案をはじめ、複数ブランドの成長を多角的に牽引。2023年4月にレバテック執行役員に就任し、2025年4月1日付で執行役社長に就任。

林 美穂 氏

経済産業省 経済産業政策局 産業人材課 課長補佐

大学卒業後2015年に人事院で採用され、国家公務員の働き方改革関連法令の改正、若手職員のキャリア形成支援や管理職員のマネジメント力強化、幹部職員のエグゼクティブコーチング事業に従事。現在は経済産業省にて産業人材政策を担当し、特に人的資本経営やキャリア教育の推進、産業界と教育界の連携に取り組む。

坂下 英樹 氏

株式会社リンクアンドモチベーション 代表取締役社長

1991年リクルート入社。2000年に現会長の小笹芳央氏と株式会社リンクアンドモチベーションを設立、2013年より現職。「経営者のパートナー」として、組織診断、理念策定・浸透、研修プログラム開発、人事制度構築、採用コンサルティングに携わる。大手企業からベンチャー企業まで、組織変革事例を数多く創出。

保田 隆明 氏

慶應義塾大学教授

外資系証券会社勤務後にSNS運営会社を起業。同社売却後、神戸大学経営学部教授、スタンフォード大学客員研究員等を経て現職。専門はコーポレートファイナンス。上場企業の社外取締役も兼任。主な著書に『企業価値に連動する人的資本経営戦略』『ESG財務戦略』『コーポレートファイナンス 戦略と実践』等。博士（商学）早大。

田邊 淳一 氏

F5ネットワークスジャパン合同会社 SE本部 ソリューションエンジニア

F5ネットワークスジャパン合同会社 SE本部 ソリューションエンジニア。2019年よりF5でプリセールスエンジニアとして活動し、自治体・教育機関・省庁向けに幅広い技術支援を実施。今回の講演ではAIリファレンスアーキテクチャの内容から実践的なセキュリティ対策のポイントまで、実例を交えながら分かりやすく解説します。

柳橋 幸裕 氏

経済産業省 商務・サービスグループ サービス政策課 教育産業室 企画官

福島県会津若松市出身。1995年福島県教育委員会採用。県立高等学校教諭として勤務。福島県教育センター指導主事、福島県教育庁高校教育課指導主事を経て、福島県立会津学鳳高等学校教頭として勤務。2021年に校長に昇任し、福島県教育庁高等教育課主任指導主事、主幹として勤務し、福島県の教育施策の推進などに従事。2025年4月より経済産業省教育産業室企画官。

村田 満和 氏

田中鉄工 株式会社 代表取締役CEO

1990年山口県生まれ。九州大学工学部建築学科を卒業後、リクルートを経て2018年に田中鉄工へ入社。営業管理部長・営業部長を務め、2022年に専務取締役、2023年より代表取締役CEOに就任。趣味はゴルフと旅行、サッカー観戦。好物は寿司。

亀田 一誠 氏

東急 株式会社 フューチャー・デザイン・ラボ 教育事業担当 主事

2017年に東急に入社。沿線の決済事業やTOKYU ROYAL CLUB運営に携わる。2024年3月に社内起業制度で、「まちづくりの探究学習事業」が採択。東急線沿線を「日本一教育が進んでいる沿線」にすべく、中学受験で感じた違和感や、週末に打ち込むサッカーコーチの経験を原点に、全力”東急”で挑戦中！

金澤 直樹 氏

株式会社ロッテ 経営戦略部 事業開発課 主査

2014年にロッテに入社。営業領域のシステム開発やクラウドを活用したダッシュボードの開発などDXを推進。2023年4月に社内新規事業開発プロジェクトで事業アイデアが採択。「先生と子どものwellbeingの実現」をビジョンに掲げ、「先生の余白（時間と心の2つの側面）」を生み出すべく、孤軍奮闘中。

佐野 雅啓 氏

NTT東日本 ビジネス開発本部 担当部長

中央教育審議会産業教育ワーキンググループ委員。探究・情報を軸に次世代教育事業を推進。産官学連携による教育モデルづくりに取り組む。教育DXや、地域と連携した探究型フィールド教育の取組を通じて、未来を切り拓く「ソーシャルイノベーション人材」の育成を目指している。

月刊事業構想について

2012年9月に創刊した企業活性、地方創生、イノベーションをテーマとした専門誌。新たな事業アイデアを求める、全国の経営者・新規事業担当者・自治体首長幹部の方々を対象に、新規事業・組織運営のヒントとなる事例を紹介します。https://www.projectdesign.jp/

雑誌概要 「月刊事業構想」

出版社：学校法人先端教育機構 事業構想大学院大学 出版部

価格：1,300円（税込）

学校法人先端教育機構の概略

名称：学校法人 先端教育機構

理事長：東 英弥

所在地：東京都港区南青山3-13-16

設置校：事業構想大学院大学（本部:東京都港区南青山3-13-16）

（拠点 東京、名古屋、大阪、福岡、仙台）

：社会構想大学院大学（東京都港区南青山3-13-18）

付属機関：事業構想研究所、先端教育研究所

出版：月刊事業構想、月刊先端教育、書籍等