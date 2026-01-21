【2/12　コミュニケーション・プラザ　オープンセミナー参加者募集中】【住宅産業のデータ連携による効率化の可能性】

一般財団法人住宅産業研修財団コミュニケーション・プラザとは

【コミュニケーション・プラザ（CP）】は、昭和54年（1979年）以来これまでに268回開催しており、関係省庁のアドバイスを得て、毎回タイムリーなテーマで豪華な講師陣によるセミナーを開催しております。通常は会員制ですが、今回は会員でない方でもオンラインで聴講が可能です。是非この機会を逃さずご参加ください。

■行事概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/175912/table/7_1_fb03418cb3f8cfd2f120b9fd2f57a56c.jpg?v=202601210421 ]

■プログラム

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/175912/table/7_2_81dd19ad55f44952e133235b74579203.jpg?v=202601210421 ]