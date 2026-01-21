VIVERSE、月間アクティブユーザー100万人を突破　グローバル大学ハッカソンの受賞作品を発表

HTC NIPPON株式会社

― HTC VIVERSEの月間アクティブユーザー数が100万人を突破

主要なWebXR制作エンジンに幅広く対応し、没入型コンテンツ制作の拡大を加速

VIVERSE初のグローバル大学ハッカソンを開催

北米・欧州・アジアの40大学が参加、最大5,000米ドルの賞金を懸けた学生向けコンテスト

台北（台湾）／2025年12月2日 -

VR業界のパイオニアであるHTC（HTC Corporation、以下HTC）が展開する没入型コンテンツの制作・配信プラットフォーム「VIVERSE」は、月間アクティブユーザー数が100万人を突破したことを発表しました。本成果は、インストール不要でマルチデバイスからアクセス可能なWebXRを中核とするオープンな没入体験が、世界中のクリエイターおよびユーザーに支持されていることを示しています。

VIVERSEは、アプリのダウンロードやインストールを必要としないブラウザベースの没入型プラットフォームです。PC、タブレット、スマートフォン、XRデバイスなど、さまざまな端末から直接アクセスし、インタラクティブなワールド、ゲームコンテンツ、ソーシャル空間を体験・制作できます。

プラットフォームのアーキテクチャにおいて、VIVERSEは複数の主要WebXRゲームエンジンに対応する、没入型プラットフォームです。Unity WebGL、Three.js、React-Three-Fiber、PlayCanvas、Babylon.js、A-Frame、Godotといった主流のWebXR開発ツールを用いて制作したゲームやインタラクティブな3Dコンテンツを、VIVERSE Worlds上に展開し、オンラインで公開・共有・体験することが可能です。さらに、Niantic 8th WallやWonderland EngineなどのWebXRエコシステムとの連携も継続的に拡充しており、エンジンやプラットフォームを横断した柔軟な制作環境を提供しています。

制作ツールの面では、直感的な仮想空間制作ツール「VIVERSE Create」を提供しており、コーディングや追加パッケージのインストールを行うことなく、ブラウザ上でマルチプレイヤー対応の没入型空間を構築できます。3Dモデル、メディア素材、インタラクティブ要素を活用し、展示会、イベント、ソーシャル空間、ブランド体験など多様な用途の空間を制作し、PC・モバイル・XRデバイス間で共有可能です。これにより、アート、教育、企業、開発者など、幅広い分野のクリエイターがVIVERSEに参加しています。

ユーザー数とコンテンツ規模の拡大に伴い、VIVERSEは国際的なクリエイティブ・エコシステムを形成しています。没入型ストーリーテリング、ゲーム化されたインタラクション、ソーシャル体験など多様なコンテンツが展開されており、WebXRの高い表現力とクロスプラットフォーム展開の可能性、そして没入型コンテンツ市場の長期的な成長性を示しています。

クリエイターエコシステムの育成を目的として、HTCはVIVERSE上でグローバル大学向けクリエイティブ交流プログラム「VIVERSE Spark」を試験的に実施しました。北米・欧州・アジアの大学から学生チームが参加し、次世代クリエイターの育成およびプラットフォームの創造性を検証する実践的な取り組みとなりました。

University of Houstonの CougAR Lab 創設ディレクターのトニー・リャオ氏は、次のようにコメントしています。

「本チャレンジを通じて、学生たちは3Dモデリングソフトや複数のゲームエンジンを活用し、キャラクターアート、ゲームメカニクス、アニメーション、物理演算、ストーリーテリングを組み合わせたインタラクティブなワールドを制作しました。これは、私たちが学生に身につけてほしい能力そのものです。」

また、Academy of Art Universityの学生であるビセンテ・ブックマン氏は、次のように述べています。

「RobloxやFortniteをダウンロードしなくても、VIVERSEにアクセスするだけで自分の世界を自由に創ることができます。この体験は、没入型ストーリーテリングに対する考え方を大きく変え、没入型ゲームデザインというキャリアの方向性を明確にしてくれました。」

本年のコンペティションは、「没入型ストーリーテリング」「ゲーム」「ソーシャル体験」の3部門で構成され、最高賞金5,000米ドルが授与されました。各部門において最優秀賞、上位入賞、佳作が選出され、世界中の若手クリエイターの高い技術力と創造性が披露されました。

HTC VIVERSEのHead of Growthであるアンドラニク・アスラニアンは、次のように述べています。

「今年の作品は、次世代クリエイターの多様なビジョンを体現する、驚くべき創造性と完成度を示していました。VIVERSEは、すべてのクリエイターが学び、表現し、将来のキャリアへとつなげるための跳躍台として構築されています。これらの素晴らしい作品を世界に紹介できることを大変光栄に思います。」

VIVERSEプラットフォームの詳細は、公式サイト（https://www.viverse.com/）をご覧ください。

今後のハッカソンへの参加を希望される大学関係者の方は、edu@viverse.com までお問い合わせください。

2025年「VIVERSE Spark」受賞作品一覧

没入型ストーリーテリング部門

最優秀賞：The Knight Watcher（University of Houston）

第2位：Day X（Royal College of Art）

第3位：Mission Miss（Royal College of Art）

佳作：VR-Story & Dream Maker（National University of Kaohsiung）

ゲーム部門

最優秀賞：Office Crashout（Academy of Art University）

第2位：Ditto（Academy of Art University）

第3位：Car Repair Simulator（University of Massachusetts Amherst）

佳作：Axolotl Adventure（University of Houston）

ソーシャル体験部門

最優秀賞：Nimbus（Royal College of Art）

第2位：Restaurant World（University of Cincinnati）

第3位：OTR 12th and Vine（University of Cincinnati）

佳作：Interverse（National University of Kaohsiung）

HTCについて

HTC VIVEは、法人および個人向けに高品質なVR体験を提供する、業界をリードするバーチャルリアリティ（VR）プラットフォームおよびエコシステムです。VIVEは、最先端のXRハードウェア、ソフトウェア、コンテンツを軸に、VIVEPORTプラットフォーム、法人向けVIVE Enterprise Solutions、総額1億米ドル規模のVRアクセラレーター「VIVE X」、文化・芸術支援プログラム「VIVE ARTS」など、多岐にわたる事業を展開しています。

詳細は https://www.htc.com/ をご覧ください。

