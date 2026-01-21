【神奈川県小田原市】「神奈川と静岡の未来をひらく 伊豆湘南道路シンポジウムin真鶴」開催

小田原市

「第3の東名」ともいえる伊豆湘南道路の早期実現に向け、より多くの人にこの道路の必要性を知っていただくため、次のとおり真鶴町でシンポジウムを開催します。

今回は、観光学がご専門である静岡県立大学教授の大久保あかねさん、地元真鶴町でラーメン店を経営するなど、実業家、タレント、俳優と幅広くご活躍中のデビット伊東さんを講師にお招きし、それぞれの視点から、伊豆湘南道路についてご講演いただきます。

日時

2月2日（月）午後2時30分～5時（開場：午後2時）

場所

真鶴町民センター（足柄下郡真鶴町岩172-8)

内容

・講演1「道路で変わる観光の姿」

講師：大久保 あかね氏（静岡県立大学経営情報学部 ツーリズム研究センター教授）



・講演2「町あかりプロジェクト」

講師：デビット伊東氏（タレント、俳優、実業家（真鶴町でラーメン店「真鶴伊藤商店」経営）

対象

100人（どなたでも可）

※申込先着順

参加費

無料

申込期間

1月13日（火）～1月27日（火）

申込方法

真鶴町都市基盤課へ電話で（電話：0465-68-1131（内線6560））

※土・日曜日、祝日を除く午前8時30分～午後5時15分

主催

伊豆湘南道路建設促進期成同盟会（事務局：市国県事業推進課）

◆伊豆湘南道路および伊豆湘南道路建設促進期成同盟会

伊豆湘南道路は、神奈川県西部地域と、静岡県東部地域を箱根の南回りにつなぐ、両地域の新たな東西軸となる構想路線で、特に豪雨による土砂災害や巨大地震などの災害時において、人々の命と暮らしを守る道路として、防災、観光、物流など、さまざまな分野で大きな効果が期待されています。

当該道路の早期実現を目指し、伊豆湘南道路の構想ルート関係市町などで伊豆湘南道路建設促進期成同盟会（会長：小田原市長）を組織し、継続的に国土交通省などへの要望活動を実施しています。

イベント詳細等はこちら（市HP） :https://www.city.odawara.kanagawa.jp/field/c-planning/urbanarea/road/p40483.html

■問い合わせ

小田原市建設部国県事業推進課（0465-33-1529）