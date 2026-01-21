1月27日（火）介護外国人材のキャリアアップ支援セミナー開催

PERSOL Global Workforce株式会社

パーソルグループで外国人材に特化した人材サービスを提供するPERSOL Global Workforce（パーソル グローバルワークフォース）株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：多田 盛弘）は、2026年1月27日（火）に「介護外国人材のキャリアアップ支援セミナー」をオンライン開催します。すでに外国人材を受け入れているが、これからより長く、いきいきと活躍してもらうための施策に悩まれる方や、外国人材のキャリアップについて知りたい方は、ぜひご参加ください。なお、本セミナーは無料です。

■本セミナーの概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/144187/table/59_1_1fa524661f24b1fb3d41558c289321e2.jpg?v=202601210421 ]

厚生労働省の発表によると、日本の外国人労働者数は、2024年10月末時点で230万2,587人となり、届出が義務化された2007年以来の過去最高を更新しました。また、2019年から始まった特定技能・在留資格を持って日本ではたらいている外国人材は、33万名※2を超え、同じく過去最多を更新しました。特に人材が不足しているといわれている、特定技能・介護分野の外国人材はすでに54,000名を越えています。このように日本の少子高齢化・慢性的な労働力不足により、日本ではたらく外国人は増加し続けていますが、一方で、せっかく採用した外国人材が長くいきいきと活躍してもらうための施策に悩む企業も増えています。介護分野の場合、特定技能2号の対象外であり、「介護福祉士」の試験合格を目指し、「介護」在留資格への変更し、更新の制限なく長く日本で活躍することが可能です。

今回のセミナーでは、外国人材受け入れにおける定着の課題および、外国人材のキャリアアップ、特に介護分野の「介護福祉士」を目指すため、受け入れ企業ができることをご説明します。すでに介護人材を受け入れているが、今後の定着やキャリアアップのついて考えている方、介護・外国人材の採用を検討中でより長く活躍してもらえるヒントを探している方は、ぜひご参加ください。

■PERSOL Global Workforce株式会社について

PERSOL Global Workforce（パーソル グローバルワークフォース）株式会社は、「“Work and Smile” Decent work for everyone.」をミッションに掲げ、外国人材に特化したサービスを提供しています。在留資格「特定技能」人材および在留資格「技術・人文知識・国際業務」人材を対象に、外国人材の育成・紹介から定着支援まですべての過程を支援しています。また農業分野においては人材派遣サービスも展開しています。質の高いサービスの提供を通じて、日本ではたらく外国人材と日本企業双方の「はたらいて、笑おう。」を実現します。

