【岐阜グランドホテル】総料理長 森義雄の『現代の名工』受賞を記念して感謝を伝える２つのイベントを開催

このたび、岐阜グランドホテル（岐阜市長良川畔 社長 二神一）にて総料理長を務める 森 義雄が、厚生労働省 令和7年度「卓越した技能者（現代の名工）」を受賞し、2025年11月10日（月）に表彰を受けました。受賞を記念し、皆様に感謝をお伝えする２つのイベントを開催いたします。

催事名 「現代の名工」森義雄 極味（きわみ）の会席

心華やぐ縁起の良い食材や賓客をもてなした料理を中心に、美濃薬膳や数々の受賞作品など、

これまでの料理人生を集約した渾身の会席料理を、お話しと共にお届けします。

日 時 令和8年2月23日（月祝） 17：30～19：30 （受付17：00～）

料 金 お一人様 \30,000 ＜30名様限定＞

使用食材 清流長良鮎/飛騨泉ふぐ/かじか/春日チョウザメ/キャビア/金華海老

奥美濃古地鶏/飛騨牛

伊勢海老/桜鯛/鮑/鮟鱇/鱶鰭/鰻/穴子

飛騨・美濃伝統野菜/ぎふ清流GAP認定農産物/岐阜県産苺/飛騨林檎 （予定）

催事名 「現代の名工」森義雄が贈る 感謝の膳

支えてくださった皆様、生産者の皆様をはじめ、出会ったすべての方々への「感謝」を

一品一品に込めて。桃の節句の季節、芽吹きの春を五感で味わう料理をご堪能ください。

日 時 令和8年2月28日（土）、3月1日（日）、2日（月） 18：00～20：00

3月3日（火） 12：00～14：00

料 金 お一人様 \15,000 ＜各日50名様限定＞

御献立 主な内容

ーひな人形にちなんだ華やかな前菜ー

春の息吹を届ける蚕豆、筍、蕗の薹たち

ー黒いお椀に映える白・緑・赤・黄の彩りー

縁起の良い福来鮑のお吸物

ー台物は美濃薬膳の趣を添えた小鍋仕立てー

定番の高麗人参や夏草花に合わせるのは飛騨牛と鱶鰭

ー感謝の一品のタイトルは『清流の恵み』ー

長良・木曽・揖斐 三川の多彩な幸をひと皿に

２つのイベント共通 「現代の名工」宿泊プラン

一泊朝食付 \8,800

お部屋は和室又は洋室／1室2名様以上／入湯税\150別

【現代の名工とは】

卓越した技能を持ち、その道で第一人者と目されている技能者を表彰するものです。技能の世界で活躍する職人や技能の世界を志す若者に目標を示し、将来を担う優秀な技能者の確保・育成を進め、優れた技能を次世代に継承していくことを目的に昭和42年に創設されました。令和7年度は、森を含む142名が選出されました。

＜森 義雄 プロフィール＞

1984年 (株)岐阜グランドホテル 入社

1998年 （一社）岐阜県調理師連合会主催

第17回調理技術コンクール 岐阜県知事賞（最高位）受賞

2001年 初代「ぎふの味」料理名人（伝承名人）岐阜県知事認定

2005年 （社）日本全職業調理師協会主催 第25回日本料理技能向上全国大会

郷土料理部門 名古屋市長賞

2009年 卓越技能賞（岐阜の名工）岐阜県知事表彰

2009年 食の祭典東海3県調理師コンクール 厚生労働大臣賞（最高位）受賞

2009年 日本全職業調理士会 功労賞 受賞

2009年 全技連マイスター（日本料理）認定 全国技能士会連合会

2015年 調理部和食担当部長（和食調理長）就任

2017年 美濃薬膳士 認定（美濃薬膳認定委員会）

2020年 役員待遇 総料理長 就任

2021年 執行役員 総料理長 就任

岐阜グランドホテルについて：

長良川沿いの癒やしのリゾートホテル

ホテル前には金華山がそびえ、清流長良川が流れ、多くの人がその自然と風景を楽しんでいます。金華山は、ハイキングコースとしても親しまれ、山頂にある岐阜城から見る姿は雄大なものがあります。四季折々の風景と味わい。岐阜でのひとときをごゆっくりお過ごしください。

