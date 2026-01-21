リラックマたちが勢ぞろいで登場！記念イベント開催　観光大使就任5周年新プロジェクト始動

■2026年スタート「観光大使5周年記念プロジェクト」発表2026年1月21日よりスタートする「観光大使5周年記念プロジェクト」を千代田区観光協会から発表いたしました。リラックマたちが、千代田区で有名な「神保町の喫茶店」や「秋葉原のメイド」、「お茶の水の楽器」「桜」などをモチーフにした衣装をまとったキービジュアルを初公開し、 1月21日より、千代田区観光案内所で発売する限定の５周年記念グッズをお披露目、12月に設置されたデザインマンホールについても紹介しました。■千代田区観光案内所でしか手に入らない！周年記念グッズ