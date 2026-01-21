こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
リラックマたちが勢ぞろいで登場！記念イベント開催 観光大使就任5周年新プロジェクト始動
〜デザインマンホール設置記念スタンプラリー実施他、オリジナルデザイン周年記念グッズの発売など、記念企画を順次展開〜
一般社団法人千代田区観光協会（所在地：千代田区九段南1-6-17、会長：藤井 輶太）は、千代田区観光協会観光大使リラックマの大使就任5周年を記念した新プロジェクト始動に伴い2026年1月21日（水）、KANDA SQUARE（東京都千代田区）にて、「千代田区観光協会観光大使リラックマ 5周年記念及び観光大使任命式」を開催しました。
観光大使就任5周年を迎えるリラックマ、コリラックマ、キイロイトリ、チャイロイコグマが一堂に会し、プロジェクトに先駆けてKANDA SQUARE東側の歩道に設置されたリラックマデザインのマンホールをはじめ、記念スタンプラリーやグリーティングイベントなども催され、会場には多くのリラックマファンが集まり大盛況となりました。
■2026年スタート「観光大使5周年記念プロジェクト」発表
2026年1月21日よりスタートする「観光大使5周年記念プロジェクト」を千代田区観光協会から発表いたしました。リラックマたちが、千代田区で有名な「神保町の喫茶店」や「秋葉原のメイド」、「お茶の水の楽器」「桜」などをモチーフにした衣装をまとったキービジュアルを初公開し、 1月21日より、千代田区観光案内所で発売する限定の５周年記念グッズをお披露目、12月に設置されたデザインマンホールについても紹介しました。
■千代田区観光案内所でしか手に入らない！周年記念グッズ
「クリアファイル 5周年記念ver.」
観光大使リラックマたちが新しい衣装で新登場！
千代田の魅力いっぱいの５周年記念デザインです。
価 格：440円（税込）
「アクリルキーホルダー 5周年記念ver.」
全5種類のうちシークレット1種のラインナップ！
どれが出るかは開けてからのお楽しみ。
バッグや鍵につけて、一緒にごゆるりおさんぽしませんか？
価 格：各660円（税込）
「マンホールマグネット」
リラックマたちと区の花さくらを組み合わせた
デザインマンホールそっくりのマグネットが新登場！
冷蔵庫やデスクに貼って、まち歩きの楽しさをおうちでもぜひ。
価 格：660円（税込）
＜販売について＞
販売開始日： 2026年1月21日
販売場所： 千代田区観光案内所（〒102-0074 千代田区九段南1-6-17）
営業時間： 10:00〜18:00 休業：第4日曜日 / 年末年始
アクセス： 東京メトロ・都営地下鉄「九段下駅」より徒歩5分
■観光大使任命式
千代田区観光協会より5年目を記念して観光大使任命式を実施。リラックマたちがステージに登場すると、会場からは大きな拍手と歓声が沸き起こりました。
千代田区観光協会は「2021年から観光大使として活動しているリラックマが、この5年間『ちょっとよりみち ごゆるり ちよだ』を合言葉に、千代田区の魅力を多くの方々に届けてくれたことを大変うれしく思う。2026年以降も、リラックマとともに千代田区の魅力発信に取り組んでいきたい。」とリラックマにエールを送りました。
■リラックマたちとのグリーティングでたくさんの来場者たちも笑顔
また、リラックマ、コリラックマ、チャイロイコグマによるグリーティングも実施。
来場者との交流や記念撮影が行われ、5周年を祝う特別な一日となりました。なお、チャイロイコグマは2026年に10周年を迎えることから、ダブルアニバーサリーとして今後の展開にもご注目ください。
駆け付けたファンからは「私もリラックマが大好きなので嬉しい」や「5周年記念のイベントに参加できてよかった」といった喜びの声も上がりました。
■2026年スタート「観光大使5周年記念プロジェクト」
第1弾！デザインマンホール設置記念リラックマスタンプラリー
デザインマンホールの設置を記念して、記念スタンプラリーを開催します。記念カード台紙にスタンプを押して、リラックマのマンホール絵柄を完成させよう！千代田区観光案内所、KANDA SQUARE、テラススクエアの３施設を回って、合計６色のスタンプを押すと記念カードの出来上がり！
<実施概要>
【開催期間】2026年1月21日(水)〜５月20日(水)
※なくなり次第終了
【 参加費 】100円 (税込・カード台紙１枚)
【スタンプ設置場所】
千代田区観光案内所、KANDA SQUARE、テラススクエア
【記念カード台紙受け渡し場所】
千代田区観光案内所、KANDA SQUARE（POINT ET LIGNE、豊島屋酒店）
【公式サイト】https://visit-chiyoda.tokyo/app/information/detail/283
リラックマデザインマンホール
マンホール蓋に地域を象徴するモチーフをデザインした「ご当地マンホール」として人気の高いデザインマンホールが「リラックマ」デザインでKANDA SQUAREの東側歩道に登場。「千代田区観光協会観光大使」でもあるリラックマと区の花「さくら」をモチーフにデザインされたマンホールは、2025年12月の設置以降SNSでも話題となり連日多くの方が訪れるスポットとなっています。
【設置場所】 KANDA SQUARE (神田錦町2-2-1) 東側の歩道
■ 5周年記念特設サイトが公開！今後の展開を随時更新
5周年を迎える2026年。千代田区観光協会では、観光大使リラックマ達とともに、千代田区の魅力を発信する特別なプロジェクトを、年間を通じて順次展開していきます。5周年記念プロジェクトの詳細は、特設サイトで発表いたします。
5周年記念特設サイトURL：
https://visit-chiyoda.tokyo/rilakkuma-5th-anniversary/
■千代田区観光協会観光大使リラックマについて
一般社団法人千代田区観光協会（所在地：東京都千代田区九段南 1-6-17、会長：藤井 輶太）は、2021年8月、サンエックス株式会社のキャラクター「リラックマ」を千代田区観光協会観光大使として任命しました。 サンエックス株式会社は、本社がある千代田区に地域貢献をしたいという思いがあり、一方、千代田区観光協会はかねてから、若い層やファミリー層の観光客の来訪を増やしたいと求めていたこと、サンエックス社の「リラックマを通してすべての人が自分らしく安心して暮らせる未来を願う」という理念に共感したため、双方の思いが一致し、「リラックマ」の観光大使の就任となりました。観光大使就任以降、リラックマが旗振り役となり、千代田区が有する魅力的な観光スポットや旬の情報を幅広い世代に伝えています。
リラックマとは
着ぐるみのクマ。コリラックマやキイロイトリと一緒にOLのカオルさんの家でお世話になり続けている。中に入っているのが誰かは不明。リラックマの一番の関心事は、毎日のごはんとおやつ。好きな食べ物はホットケーキ、オムライス、プリン、だんご。チャイロイコグマははちみつの森に住むお友達。▼リラックマごゆるりサイト（San-X ネット）
https://www.san-x.co.jp/rilakkuma/
▼リラックマ公式X
https://twitter.com/rilakkuma_gyr
■2026年、チャイロイコグマはダブルアニバーサリー♪
2026年、チャイロイコグマは10周年を迎え、観光大使５周年とともに、ダブルアニバーサリーな１年に。10周年の情報をぎゅっと詰め込んだ特別なサイトもオープン！観光大使５周年と一緒に、盛り上げていきます♪
チャイロイコグマ10周年アニバーサリーサイトはこちら
https://www.san-x.co.jp/rilakkuma/chairoikoguma_10th_anniversary/
チャイロイコグマ公式Xはこちら
https://x.com/Chairoikoguma_5?s=20
■サンエックスについて（https://www.san-x.co.jp/company/）
リラックマ、すみっコぐらし、たれぱんだなど、1,000を超える100％オリジナルキャラクターを生み出し続け、その不思議な魅力をオリジナルプロダクトやライセンス事業、様々なイベントやプロモーション、映像などを通じて世界中に届けています。見た目はかわいいのに、くすっと笑えるシュールさがあり、心に寄り添い包み込んでくれるような優しさを持つキャラクターたち。かわいいだけじゃないサンエックスキャラクターは多くの人々を引きつけています。
■ 一般社団法人 千代田区観光協会
一般社団法人千代田区観光協会は、千代田区及びその周辺地域の自然、景観、文化・歴史、産業・技術などの資源を活用し、観光事業の振興を図ることにより、千代田区の魅力を高め国内外の人々との交流を促進し、地域文化の維持発展及び地域経済の活性化に寄与することを目的として、活動しています。
所在地：〒102-0074 東京都千代田区九段南 1-6-17 / ＴＥＬ：03-3556-0391
関連ＵＲＬ
千代田区観光協会 公式Webサイト
https://visit-chiyoda.tokyo/
千代田区観光協会 公式Facebook
https://www.facebook.com/ChiyodaCityPR/
千代田区観光協会 公式X（旧Twitter）
https://x.com/ChiyodaCityPR
千代田区観光協会 公式Instagram
https://www.instagram.com/chiyoda_city_pr/
千代田区観光協会 公式YouTube
https://www.youtube.com/@visitchiyoda-experiencethe3724
千代田区観光協会 公式TikTok
https://www.tiktok.com/@chiyoda_city_pr
本件に関するお問合わせ先
千代田区観光協会PR事務局（株式会社プラップジャパン内）担当：河野、竹内
E-Mail：chiyoda-kanko@prap.co.jp TEL：070-2478-7099（河野）080-6508-2534（竹内）
一般社団法人千代田区観光協会（所在地：千代田区九段南1-6-17、会長：藤井 輶太）は、千代田区観光協会観光大使リラックマの大使就任5周年を記念した新プロジェクト始動に伴い2026年1月21日（水）、KANDA SQUARE（東京都千代田区）にて、「千代田区観光協会観光大使リラックマ 5周年記念及び観光大使任命式」を開催しました。
■2026年スタート「観光大使5周年記念プロジェクト」発表
2026年1月21日よりスタートする「観光大使5周年記念プロジェクト」を千代田区観光協会から発表いたしました。リラックマたちが、千代田区で有名な「神保町の喫茶店」や「秋葉原のメイド」、「お茶の水の楽器」「桜」などをモチーフにした衣装をまとったキービジュアルを初公開し、 1月21日より、千代田区観光案内所で発売する限定の５周年記念グッズをお披露目、12月に設置されたデザインマンホールについても紹介しました。
■千代田区観光案内所でしか手に入らない！周年記念グッズ
「クリアファイル 5周年記念ver.」
観光大使リラックマたちが新しい衣装で新登場！
千代田の魅力いっぱいの５周年記念デザインです。
価 格：440円（税込）
「アクリルキーホルダー 5周年記念ver.」
全5種類のうちシークレット1種のラインナップ！
どれが出るかは開けてからのお楽しみ。
バッグや鍵につけて、一緒にごゆるりおさんぽしませんか？
価 格：各660円（税込）
「マンホールマグネット」
リラックマたちと区の花さくらを組み合わせた
デザインマンホールそっくりのマグネットが新登場！
冷蔵庫やデスクに貼って、まち歩きの楽しさをおうちでもぜひ。
価 格：660円（税込）
＜販売について＞
販売開始日： 2026年1月21日
販売場所： 千代田区観光案内所（〒102-0074 千代田区九段南1-6-17）
営業時間： 10:00〜18:00 休業：第4日曜日 / 年末年始
アクセス： 東京メトロ・都営地下鉄「九段下駅」より徒歩5分
■観光大使任命式
千代田区観光協会より5年目を記念して観光大使任命式を実施。リラックマたちがステージに登場すると、会場からは大きな拍手と歓声が沸き起こりました。
千代田区観光協会は「2021年から観光大使として活動しているリラックマが、この5年間『ちょっとよりみち ごゆるり ちよだ』を合言葉に、千代田区の魅力を多くの方々に届けてくれたことを大変うれしく思う。2026年以降も、リラックマとともに千代田区の魅力発信に取り組んでいきたい。」とリラックマにエールを送りました。
■リラックマたちとのグリーティングでたくさんの来場者たちも笑顔
また、リラックマ、コリラックマ、チャイロイコグマによるグリーティングも実施。
来場者との交流や記念撮影が行われ、5周年を祝う特別な一日となりました。なお、チャイロイコグマは2026年に10周年を迎えることから、ダブルアニバーサリーとして今後の展開にもご注目ください。
駆け付けたファンからは「私もリラックマが大好きなので嬉しい」や「5周年記念のイベントに参加できてよかった」といった喜びの声も上がりました。
■2026年スタート「観光大使5周年記念プロジェクト」
第1弾！デザインマンホール設置記念リラックマスタンプラリー
デザインマンホールの設置を記念して、記念スタンプラリーを開催します。記念カード台紙にスタンプを押して、リラックマのマンホール絵柄を完成させよう！千代田区観光案内所、KANDA SQUARE、テラススクエアの３施設を回って、合計６色のスタンプを押すと記念カードの出来上がり！
<実施概要>
【開催期間】2026年1月21日(水)〜５月20日(水)
※なくなり次第終了
【 参加費 】100円 (税込・カード台紙１枚)
【スタンプ設置場所】
千代田区観光案内所、KANDA SQUARE、テラススクエア
【記念カード台紙受け渡し場所】
千代田区観光案内所、KANDA SQUARE（POINT ET LIGNE、豊島屋酒店）
【公式サイト】https://visit-chiyoda.tokyo/app/information/detail/283
リラックマデザインマンホール
マンホール蓋に地域を象徴するモチーフをデザインした「ご当地マンホール」として人気の高いデザインマンホールが「リラックマ」デザインでKANDA SQUAREの東側歩道に登場。「千代田区観光協会観光大使」でもあるリラックマと区の花「さくら」をモチーフにデザインされたマンホールは、2025年12月の設置以降SNSでも話題となり連日多くの方が訪れるスポットとなっています。
【設置場所】 KANDA SQUARE (神田錦町2-2-1) 東側の歩道
■ 5周年記念特設サイトが公開！今後の展開を随時更新
5周年を迎える2026年。千代田区観光協会では、観光大使リラックマ達とともに、千代田区の魅力を発信する特別なプロジェクトを、年間を通じて順次展開していきます。5周年記念プロジェクトの詳細は、特設サイトで発表いたします。
5周年記念特設サイトURL：
https://visit-chiyoda.tokyo/rilakkuma-5th-anniversary/
■千代田区観光協会観光大使リラックマについて
一般社団法人千代田区観光協会（所在地：東京都千代田区九段南 1-6-17、会長：藤井 輶太）は、2021年8月、サンエックス株式会社のキャラクター「リラックマ」を千代田区観光協会観光大使として任命しました。 サンエックス株式会社は、本社がある千代田区に地域貢献をしたいという思いがあり、一方、千代田区観光協会はかねてから、若い層やファミリー層の観光客の来訪を増やしたいと求めていたこと、サンエックス社の「リラックマを通してすべての人が自分らしく安心して暮らせる未来を願う」という理念に共感したため、双方の思いが一致し、「リラックマ」の観光大使の就任となりました。観光大使就任以降、リラックマが旗振り役となり、千代田区が有する魅力的な観光スポットや旬の情報を幅広い世代に伝えています。
リラックマとは
着ぐるみのクマ。コリラックマやキイロイトリと一緒にOLのカオルさんの家でお世話になり続けている。中に入っているのが誰かは不明。リラックマの一番の関心事は、毎日のごはんとおやつ。好きな食べ物はホットケーキ、オムライス、プリン、だんご。チャイロイコグマははちみつの森に住むお友達。▼リラックマごゆるりサイト（San-X ネット）
https://www.san-x.co.jp/rilakkuma/
▼リラックマ公式X
https://twitter.com/rilakkuma_gyr
■2026年、チャイロイコグマはダブルアニバーサリー♪
2026年、チャイロイコグマは10周年を迎え、観光大使５周年とともに、ダブルアニバーサリーな１年に。10周年の情報をぎゅっと詰め込んだ特別なサイトもオープン！観光大使５周年と一緒に、盛り上げていきます♪
チャイロイコグマ10周年アニバーサリーサイトはこちら
https://www.san-x.co.jp/rilakkuma/chairoikoguma_10th_anniversary/
チャイロイコグマ公式Xはこちら
https://x.com/Chairoikoguma_5?s=20
■サンエックスについて（https://www.san-x.co.jp/company/）
リラックマ、すみっコぐらし、たれぱんだなど、1,000を超える100％オリジナルキャラクターを生み出し続け、その不思議な魅力をオリジナルプロダクトやライセンス事業、様々なイベントやプロモーション、映像などを通じて世界中に届けています。見た目はかわいいのに、くすっと笑えるシュールさがあり、心に寄り添い包み込んでくれるような優しさを持つキャラクターたち。かわいいだけじゃないサンエックスキャラクターは多くの人々を引きつけています。
■ 一般社団法人 千代田区観光協会
一般社団法人千代田区観光協会は、千代田区及びその周辺地域の自然、景観、文化・歴史、産業・技術などの資源を活用し、観光事業の振興を図ることにより、千代田区の魅力を高め国内外の人々との交流を促進し、地域文化の維持発展及び地域経済の活性化に寄与することを目的として、活動しています。
所在地：〒102-0074 東京都千代田区九段南 1-6-17 / ＴＥＬ：03-3556-0391
関連ＵＲＬ
千代田区観光協会 公式Webサイト
https://visit-chiyoda.tokyo/
千代田区観光協会 公式Facebook
https://www.facebook.com/ChiyodaCityPR/
千代田区観光協会 公式X（旧Twitter）
https://x.com/ChiyodaCityPR
千代田区観光協会 公式Instagram
https://www.instagram.com/chiyoda_city_pr/
千代田区観光協会 公式YouTube
https://www.youtube.com/@visitchiyoda-experiencethe3724
千代田区観光協会 公式TikTok
https://www.tiktok.com/@chiyoda_city_pr
本件に関するお問合わせ先
千代田区観光協会PR事務局（株式会社プラップジャパン内）担当：河野、竹内
E-Mail：chiyoda-kanko@prap.co.jp TEL：070-2478-7099（河野）080-6508-2534（竹内）