ÄêÅÀÄ´ºº¤«¤é10Ç¯Á°¤ÈÈæ³Ó¤·¤¿¡ã°á²È»ö¡ä¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤òÈ¯É½¡ª ¡ÁÅ·¸õ¤ÈÆüÃæ¤ËÇû¤é¤ì¤ë²È»ö¤«¤é¼«Ê¬¤ÎÀ¸³è¥ê¥º¥à¤Ë¤È¤ê¤³¤á¤ë²È»ö¤Ø¤ÈÊÑÍÆ¡Á
¡¡ÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Î½»À¸³è¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢Êë¤é¤·¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¹¬¤»¡×¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÄÉµá¤Î¤¿¤á¡¢¡Ö½»¤á¤Ð½»¤à¤Û¤É¹¬¤»½»¤Þ¤¤¡×¸¦µæ¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢À¸³è¤Î´ðËÜ¤È¤Ê¤ë4¤Ä¤ÎÀ¸ÍýÅª³èÆ°¡Ö¿©¡×¡Ö¿çÌ²¡×¡ÖÍá¡×¡Ö¥È¥¤¥ì¡×¤È¡¢£¶¤Ä¤ÎµÁÌ³Åª³èÆ°¡Ö°á²È»ö¡×¡ÖÁÝ½ü¡×¡Ö¼ýÇ¼¡×¡Ö¿È¤À¤·¤Ê¤ß¡×¡Ö»Ò°é¤Æ¡×¡Ö²ð¸î¡×¤Î´ðËÜÀ¸³èÍ×ÁÇ¡¢£±¤Ä¤ÎÀ¸»ºÅª³èÆ°¡ÖÆ¯¤Êý¡×¤ò10Ç¯¤´¤È¤ËÄ´ºº¤·¡¢ÊÑ²½¤¹¤ëÊë¤é¤·¤Î»Ñ¤«¤é½»¤Þ¤¤¤Îºß¤êÊý¤òÃµµá¤¹¤ë¡ÖÀ¸³èÄêÅÀÄ´ºº¡×¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Á´¹ñ25¡Á74ºÐ¤ÎÃË½÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡ã°á²È»ö*¡ä¤Ë´Ø¤¹¤ë2²óÌÜ¤ÎÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤ò·Ð¤ÆÀ¤¤ÎÃæ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤äÆ¯¤Êý¤¬ÊÑ²½¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢¡ã°á²È»ö¡ä¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¿ä°Ü¤·¤¿¤Î¤«¡¢2015Ç¯¤È2025Ç¯¤Î10Ç¯Èæ³Ó¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
*°áÎà¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡¢ÀöÂõ¡¢´³¤¹¡¢¤ª¼êÆþ¤ì¡¢¤¿¤¿¤à¡¢¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤Ã¤¿²È»ö
¡¡TOPICS¤ÎÀâÌÀ¸å¡¢10Ç¯Á°¤È¸½ºß¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤ÎÈæ³Ó¤«¤éÆ³¤½Ð¤·¤¿°á²È»ö¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹¤Î¡È°á²È»ö¤ò¤è¤ê²÷Å¬¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Î½»¤Þ¤¤¡É¤Î¤´Äó°Æ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
TOPIC1¡§¡ãÀöÂõÊª¤ò´³¤¹¾ì½ê¡ÊÀ²¤ì¤ÎÆü¡Ë¡ä¼ãÇ¯ÁØ¤ä¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¶¦Æ¯¤À¤ÂÓ¤òÃæ¿´¤Ë¼¼Æâ´³¤·¤¬Á°Äó¤Î»þÂå¤Ë
¡¡À²¤ì¤ÎÆü¤ËÀöÂõÊª¤ò´³¤¹¾ì½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ10Ç¯Á°¤ÎÄ´ºº¤ÈÈæ³Ó¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¼¼Æâ¤Î¤ß¡×¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÀ¤Âå¤Ë¤ª¤¤¤ÆÌó2ÇÜ¤Ë¾å¾º¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¼ãÇ¯ÁØ¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢¤½¤Î·¹¸þ¤¬¸²Ãø¤Ë¸½¤ì¡¢¡Ö¥¢¥é¥µ¡¼À¤Âå¡Ê25¡Á34ºÐ¡Ë¡×¤È¡Ö¥¢¥é¥Õ¥©¡¼À¤Âå¡Ê35¡Á44ºÐ¡Ë¡×¤ÎÌóÈ¾¿ô¤Ï¡¢À²¤ì¤ÎÆü¤Ç¤â¼¼Æâ´³¤·¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖÁ´À¤Âå¤Î¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¶¦Æ¯¤À¤ÂÓ¡×¤Î²óÅú¤ò½¸·×¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤Û¤ÜÈ¾¿ô¤È¤Ê¤ë47.6%¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬À²¤ì¤ÎÆü¤Ç¤â¼¼Æâ¤ÇÀöÂõÊª¤ò´³¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢À²¤ì¤ÎÆü¤Ç¤â¡¢¡Ö¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡¦¥Ù¥é¥ó¥À¡¦²°¾å¡×¡ÖÄí¡¦¥Æ¥é¥¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²°³°¤ÇÀöÂõÊª¤ò´³¤¹¤³¤È¤¬ÂçÉý¤Ë¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¥ê¥Ó¥ó¥°¡×¡Ö¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡×¡ÖÀöÌÌ¼¼¡¦Ã¦°á¼¼¡¦ÀöÌÌÃ¦°á¼¼¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¼¼Æâ¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¾ì½ê¤Ç¼¼Æâ´³¤·¤¬Áý¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤ËÈ¼¤Ã¤Æ¡ÖÅÅÆ°Êª´³¤·´È¡×¤Î½êÍÎ¨¤âÌó2ÇÜ¤È¤Ê¤ë25.7%¤ÈÁý²Ã¤·¡¢¡ÖÅ·°æ¤äÊÉ¤Ë¸ÇÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼¼ÆâÊª´³¤·¡×¤ÏÌóÈ¾¿ô¶á¤¯¤Î¿Í¤¬ÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ÖÀöÂõÊª¤ÏÆü¸÷¤Ç´¥¤«¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬10Ç¯Á°¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÌó10¥Ý¥¤¥ó¥È¸º¾¯¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¤â¡¢¼¼Æâ´³¤·¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ëÃû¸õ¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ì°Ê³°¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢³°¤Ë´³¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö²ÖÊ´¡×¡ÖÃî¡×¡Ö²«º½¡×¡Öº½¤Ü¤³¤ê¡×¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¿Í¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âµó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Å·¸õ¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤Ê¤¤¾å¡¢²°³°´³¤·¤Ë¤è¤ë³°µ¤¤Î±ø¤ì¤Ê¤É¤òµ¤¤Ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¼¼Æâ´³¤·¤¬»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
TOPIC2¡§¡ã°á²È»ö¤Ë¤È¤ê¤«¤«¤ë»þ´ÖÂÓ¡ÊÊ¿Æü¡Ë¡äÊ¬»¶¤Î·¹¸þ¡£À¸³è¥ê¥º¥à¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿°á²È»ö¤¬¿Ê¤à
¡¡°á²È»ö¤Ë¤È¤ê¤«¤«¤ë»þ´ÖÂÓ¡ÊÊ¿Æü¡Ë¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÀöÂõµ¡¤ò¤Þ¤ï¤¹¡×»þ´ÖÂÓ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÄ«¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤¬Ìó4¥Ý¥¤¥ó¥È¸º¾¯¤·¡¢¡ÖÌë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤¬Ìó5¥Ý¥¤¥ó¥ÈÁý²Ã¤¹¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÀöÂõÊª¤ò¤È¤ê¤³¤à¡¦¤¿¤¿¤à¡¦¤·¤Þ¤¦¡×»þ´ÖÂÓ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¡ÖÍ¼Êý¡×¤¬¸º¾¯¤·¡¢¡ÖÄ«¤«¤é¸á¸å¤Ë¤«¤±¤¿Áá¤¤»þ´ÖÂÓ¡×¤ËÊ¬»¶¤·¤Æ¤¤¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüÃæ¤Ë¥á¥¤¥ó¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿°á²È»ö¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀ¸³è¥ê¥º¥à¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿»þ´ÖÂÓ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÆÉ¤ß¼è¤ì¤Þ¤¹¡£
TOPIC3¡§¡ã°á²È»ö¤ÎÉÑÅÙ¡ä¤³¤Þ¤á¤Ë¥Ñ¥Ñ¥Ã¤È¡£ÀöÂõ¤ÎÉÑÅÙ¤ÏÁý²Ã¤¹¤ë¤â¥¢¥¤¥í¥ó¤Ê¤É¤ÎÉÕ²Ã¹©Äø¤Ï¸º¾¯
¡¡¡ÖÀöÂõµ¡¤ò¤Þ¤ï¤¹¡×¡ÖÀöÂõÊª¤ò´³¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡ÖÀöÂõ¤Î´ðËÜ¹©Äø¤ÎÉÑÅÙ¡×¤Ï10Ç¯Á°¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÁý²Ã¤·¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖËèÆüÊ£¿ô²ó¡×¡Ö½µ4²ó¡ÁËèÆü¡×¤ÎÉÑÅÙ¤ÇÀöÂõ¤ò¹Ô¤¦¿Í¤Î³ä¹ç¤¬Á´ÂÎÅª¤ËÁý²Ã¤·¤¿°ìÊý¡¢¡Ö½µ2²ó¡Á½µ3²ó¡×¡Ö½µ1²ó¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤Î³ä¹ç¤Ï¸º¾¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥¢¥¤¥í¥ó¤ò¤«¤±¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¡ÖÉÕ²Ã¹©Äø¤ÎÉÑÅÙ¡×¤Ï¡Ö·î1²ó°Ê²¼¡×¤â¤·¤¯¤Ï¡Ö²È¤Ç¤Ï¤À¤ì¤â¤³¤Î²È»ö¤ò¤·¤Ê¤¤¡×¤¬Ìó12¥Ý¥¤¥ó¥È¾å¾º¤·53.9%¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤³¤È¤«¤é¡¢ÀöÂõ¤Ï¹âÉÑÅÙ¤Ç¹Ô¤¦È¿ÌÌ¡¢ÉÕ²Ã¹©Äø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¹Ô¤ï¤Ê¤¤¡¢¤³¤Þ¤á¤Ë¥Ñ¥Ñ¥Ã¤È°á²È»ö¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
TOPIC4¡§¡ãÊ¬¤±Àö¤¤¤Î¼ÂÂÖ¡äÊ¬¤±Àö¤¤¤Î°Õ¼±¤¬¸º¾¯¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î°áÎà¤ò°ì½ï¤ËÀöÂõ¤¬¼çÎ®¤Ë
¡¡Ê¬¤±Àö¤¤¤Î¼ÂÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´ºº¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Ê¬¤±Àö¤¤¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÌó10¥Ý¥¤¥ó¥È¸º¤Î39.7%¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£10Ç¯Á°¤ÏÈ¾¿ô¤Î¿Í¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ê¬¤±Àö¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½ºß¤ÏÊ¬¤±Àö¤¤¤Î¹©Äø¤ò¾Ê¤¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î°áÎà¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ°ì½ï¤ËÀöÂõ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¼çÎ®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÖÊ¬¤±Àö¤¤¤Ï¤¹¤ë¤Ù¤¤À¡×¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤âÈ¾¿ô°Ê²¼¤ËÍî¤Á¤³¤ß¡¢10Ç¯Á°¤ËÈæ¤Ù¤Æ½ÅÍ×»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥Ë¥Ã¥È¤Ê¤É¤Î¤ª¤·¤ã¤ìÃå¤â²È¤ÇÀö¤¨¤ë°áÎà¤òÇã¤¦¡¢Çã¤¦¤³¤È¤¬Áý¤¨¤¿¡×¿Í¤¬55.3%¡¢¡Ö¥¢¥¤¥í¥óÉÔÍ×¤Î°áÎà¤òÇã¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢Çã¤¦¤³¤È¤¬Áý¤¨¤¿¡×¿Í¤¬62.4%¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¡¢ÀöÂõ¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤ò»ëÌî¤Ë¤¤¤ì¤¿°áÎàÁª¤Ó¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¶ñÂÎÅª¤ÊÊ¬¤±Àö¤¤¤Î¼Â»ÜÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÄ´ºº¤Ç¤â¡¢¡Ö¥É¥é¥¤¡¦¼êÀö¤¤ÂÐ±þ¤Î¤â¤Î¤òÊ¬¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¿Í¤¬Ìó18¥Ý¥¤¥ó¥È¸º¤Î40.4¡ó¤Ë¡¢¡Ö¿§ÊÁÊª¤òÊ¬¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¿Í¤ÏÌó8¥Ý¥¤¥ó¥È¸º¤Î29.9¡ó¤ÈÁ´ÂÎÅª¤Ë¸º¾¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°áÎà¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Ê¬¤±Àö¤¤¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
TOPIC5¡§¡ã°á²È»ö¤Ø¤Î´ØÍ¿ÅÙ¡ä¤Þ¤À¤Þ¤À½÷ÀÃæ¿´¡£ÃËÀ¤Î°Õ¼±¤ËÊÑ²½¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤â¾®Ãæ³ØÀ¸¤Î¤ª¼êÅÁ¤¤¤¬·ã¸º
¡¡É×ÉØ´Ö¤Ç¤Î°á²È»ö¤Î´ØÍ¿ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö°á²È»öÁ´ÂÎ¤òÃ´Åö¤¹¤ëÃæ¿´¿ÍÊª¤Ç¤¢¤ë¡×¡Ö¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¤Ê¤É¡¢°á²È»ö¤òÉôÊ¬Åª¤ËÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢°á²È»ö¤Ë¼çÂÎÅª¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î³ä¹ç¤Ï¡¢´ûº§ÃËÀ¤Ï26.6¡ó¡¢´ûº§½÷À¤Ï91.3%¤È¡¢°µÅÝÅª¤Ë½÷À¤¬°á²È»ö¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢´ûº§ÃËÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢10Ç¯Á°¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤ÈÌó8¥Ý¥¤¥ó¥È¾å¾º¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½ù¡¹¤Ë¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬°á²È»ö¤Ø¤Î¼çÂÎ°Õ¼±¤ËÊÑ²½¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¾®³ØÀ¸¡¦Ãæ³ØÀ¸¤Î»Ò¤É¤â¤Î°á²È»ö¤Î»²²ÃÎ¨¤¬Á´ÂÎÅª¤Ë¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¡ÖÀöÂõÊª¤ò¤È¤ê¤³¤à¡¦¤¿¤¿¤à¡¦¤·¤Þ¤¦¡×¤È¤¤¤¦¹©Äø¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢10¡Á20¥Ý¥¤¥ó¥ÈÂçÉý¤Ë¸º¾¯¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿Æ¤Ë°á²È»ö¤òÇ¤¤»¤Æ¤¤¤ë·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¹â¹»À¸°Ê¹ß¤Ï°á²È»ö¤Ø¤Î»²²ÃÎ¨¤¬ÊÑ²½¤·¡¢¡ÖÀöÂõÊª¤ò´³¤¹¡¦¤È¤ê¤³¤à¡×¹©Äø¤ò10Ç¯Á°¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤ß¤Æ¤âÂçÉý¤Ë¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¼¼Æâ´³¤·¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¼êÅÁ¤¤¤¬¤è¤ê¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Í×°ø¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
TOPIC6¡§¡ã°á²È»ö¤Ø¤Î°Õ¼±¡ä°á²È»ö¤ÏÉÑÅÙ¤â¹â¤¯ÉéÃ´¤¬Âç¤¤¤¡£²ÈÂ²¤Ç¶¨ÎÏ¤·¤Ê¤¬¤é¹Ô¤¤¤¿¤¤¿Í¤¬Áý²Ã
¡¡°á²È»ö¤Ë´Ø¤ï¤ëÀ¸³è°Õ¼±¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö°á²È»ö¤Ï¸úÎ¨¤è¤¯Áá¤¯½ª¤ï¤é¤»¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤ËÊÑ²½¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö°á²È»ö¤Ï²ÈÂ²¤Ç¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤Ù¤¤À¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï5¥Ý¥¤¥ó¥ÈÁý¤Î70.4%¤Ë¾å¾º¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö°á²È»ö¤Ï³Ú¤·¤¤¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Ìó6¥Ý¥¤¥ó¥È¸º¤Î33.3%¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü½»À¸³è¸¦µæ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë½»¤Þ¤¤¤ÎÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¡È°á²È»ö¤ò¤è¤ê²÷Å¬¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Î½»¤Þ¤¤¡É¤Î¤´Äó°Æ
¡¡10Ç¯Á°¤ÈÈæ³Ó¤·¤¿º£²ó¤Î°á²È»öÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢À²¤ì¤¿Æü¤Ç¤â¼¼Æâ´³¤·¤ò¤¹¤ë¿Í¤¬Áý²Ã¤·¡¢ÆÃ¤Ë¼ãÇ¯ÁØ¤ä¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¶¦Æ¯¤À¤ÂÓ¤ÏÈ¾¿ô°Ê¾å¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÀöÂõ¤¹¤ë»þ´Ö¤â¡¢Ä«¤¬¸º¾¯¤·Ìë¤¬Áý²Ã¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢°á²È»ö¤Î»þ´ÖÂÓ¤¬Ê¬»¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¤ä°á²È»ö¤Ï¡¢Å·¸õ¤ÎÀ©Ìó¤ò¼õ¤±¤º¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë±è¤Ã¤¿»þ´ÖÂÓ¤Ç¼Â»Ü¤Ç¤¤ë²È»ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹¤Ç¤Ï¡¢°á²È»ö¤ò¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¤Î¶õ´ÖÀß·×¤äÊë¤é¤·¤Î¹©É×¤ò¤´Äó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¡Ö¼¼Æâ´³¤·¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÉéÃ´·Ú¸º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤è¤¦¤Ê¿·¤¿¤Ê¥¹¥Ú¡¼¥¹¤äÆ°Àþ¤ÎÄó°Æ¡¢¸ú²ÌÅª¤Ê¶õ´Ö¤Å¤¯¤ê¤Ê¤É¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
£±¡Ë¤³¤Þ¤á¤ËÀöÂõ¤¹¤ë»þÂå¡¢°á²È»ö¤Ï¤â¤Ã¤Èµ¤·Ú¤Ë
¥³¥í¥Ê²Ò¤ò·Ð¤Æ¡¢ÀöÂõ¡¦´¥Áçµ¡¤Î»ÈÍÑÉÑÅÙ¤ÏÁý²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢½ü¶Ý¤ò´Þ¤à±ÒÀ¸°Õ¼±¤Î¹â¤Þ¤ê¤âÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÀöÂõ¡¦´¥Áçµ¡¤Ï¤³¤³10Ç¯¤ÇAI²½¡¦Â¿µ¡Ç½²½¤¬¿Ê¤ß¡¢¾¯ÎÌ¤«¤éÂçÍÆÎÌ¤Þ¤Ç°ìÅÙ¤ËÀö¤¨¤ë¤Û¤«¡¢¥³¡¼¥¹Ê¬¤±µ¡Ç½¤ÇÃúÇ«¤ÊÀöÂõ¤â²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÁàºîÀ¤¬¸þ¾å¤·¡¢»Ò¤É¤â¤Ç¤â°·¤¨¤ë´ÊÃ±¤Ê²ÈÅÅ¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°á²È»ö¤Þ¤ï¤ê¤Î¶õ´Ö¤ò¤è¤ê²÷Å¬¤ËÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Ç³Ú¤·¤¯¤È¤ê¤¯¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï°ìÆü¤Ë²¿ÅÙ¤â¹Ô¤¦°á²È»ö¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÀöÂõ¡¦´¥Áçµ¡ÃÖ¤¾ì¤Î´Ä¶¤Ï½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£½¾Íè¤Ï¿å²ó¤ê¤Ë¶á¤¤ÀöÌÌ¼¼¤äÃ¦°á¼¼¤Ê¤É¡¢Æüº¹¤·¤ÎÆþ¤é¤Ê¤¤Î¢¶õ´Ö¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¼¾µ¤¤äÉô²°¤Î°Å¤µ¤Ç»Å¾å¤¬¤ê¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¡£
²ÈÂ²¿Í¿ô¤¬Â¿¤¯ÀöÂõÉÑÅÙ¤Î¹â¤¤¤´²ÈÄí¤³¤½¡¢ÌÀ¤ë¤¤ÍÛ¼Í¤·¤ÎÆþ¤ë¶õ´Ö¤Ø¤ÎÀßÃÖ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡£ÍýÁÛ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Áë¤Î¶á¤¯¤ä²°³°¤Ø¤Î½ÐÆþ¤ê¤¬²ÄÇ½¤Ê¡Ö°á²È»öÀìÍÑ¼¼¡×¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¡£ÀìÍÑ¼¼¤Ê¤é¡¢»þ´Ö¤ä²»¡¢»ëÀþ¤òµ¤¤Ë¤»¤º¤ËÀöÂõ¤ä¼¼Æâ´³¤·¤¬¤·¤ä¤¹¤¯¡¢°áÎà¼ýÇ¼¤âÈ÷¤¨¤ì¤Ð¡ÖÀö¤¦¡¦´³¤¹¡¦¤·¤Þ¤¦¡×¤ÎºÇÃ»Æ°Àþ¤¬´°À®¤·¤Þ¤¹¡£
2¡ËÀöÂõ¡¦´¥Áçµ¡¼ýÇ¼¤ÎºÎÍÑ
ÀöÂõ¡¦´¥Áçµ¡¤ò¡¢¤Þ¤ë¤Ç¼ýÇ¼²È¶ñ¤Î¤è¤¦¤Ë¤¹¤Ã¤¤ê±£¤¹ÀßÃÖÊýË¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÀìÍÑ¤Î¼¼Æâ´³¤·¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òÀß¤±¤ë¤Î¤¬ÍýÁÛÅª¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬Æñ¤·¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢ ¥¥Ã¥Á¥ó¤ËÎÙÀÜ¤·¤¿¶õ´Ö¤ä¡¢2³¬¥Û¡¼¥ë¡¢Ï²¼¤Î°ì³Ñ¤Ê¤É¤Ë¡ÖÀöÂõ¥³¡¼¥Ê¡¼¡×¤òÀß¤±¤ë¤Î¤â°ì°Æ¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤Î¶õ´Ö¤Ë¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ä°Ø»Ò¡¢¥Ù¥ó¥Á¤Ê¤É¡¢¤¯¤Ä¤í¤²¤ë²È¶ñ¤òÇÛÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°á²È»ö¤ò¤è¤ê²÷Å¬¤Ë¹Ô¤¨¤ë´Ä¶¤¬À°¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
£³¡ËÅ¥±ø¤ì¤ä±øÊªÀö¤¤¤ËÂç½õ¤«¤ê¡Ö¥¹¥í¥Ã¥×¥·¥ó¥¯¡×
»Ò¤É¤â¤ÎÆýÍÄ»ù´ü¤ä±¿Æ°±ø¤ì¤ÎÂ¿¤¤»ùÆ¸´ü¡¢²ÈÂ²¤Î¹âÎð´ü¤Ê¤É¤Ç¡¢¤È¤Æ¤âÌòÎ©¤Ä¤ª½õ¤±ÀßÈ÷¤¬¡Ö¥¹¥í¥Ã¥×¥·¥ó¥¯¡×¤Ç¤¹¡£Å¥¤Ä¤¤Î¤â¤Î¤ÎÀö¾ô¡¢¾åÍú¤¡¢±¿Æ°·¤¡¢±øÊªÀö¤¤¤¬¤Ç¤¤ë¡¢¿¼¤µ¤Î¤¢¤ëÀìÍÑ¥·¥ó¥¯¤Ç¤¹¡£¿åÙû¤Í¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢ÉÕ¤±ÃÖ¤Àö¤¤¤â´ÊÃ±¤Ç¤¹¡£±ø¤ì¤Î¶¯¤¤Àö¤¤Êª¤Î¾ì½ê¤ò¡¢´é¤ä»õËá¤¤Ë»È¤¦ÀöÌÌ¥Ü¥¦¥ë¤ÈÊ¬¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Êë¤é¤·¤ò¤è¤ê±ÒÀ¸Åª¤ËÊÝ¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Äí¤ä¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¤Ê¤É¤Î²°³°¤ËÀß¤±¤ë¤È¡¢ºÚ±à¤ä¿¢ÌÚ¤Î¿å¤ä¤ê¤ä¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¡¢BBQÆ»¶ñ¤ÎÀö¤¤¤Ë¤â»È¤¨¤Þ¤¹¤è¡£
¤³¤³10Ç¯¤Ç°áÎà¤ÎÉÊ¼Á¤äÀöÂõ¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ÏÈ¯Å¸¤·¡¢°á²È»ö¤Î¤¢¤êÊý¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¡¢°áÎà¤ä²È»ö²ÈÅÅ¤Ï¤µ¤é¤Ë»þÃ»¡¦´ÊÃ±¤ÊÊý¸þ¤Ø³«È¯¤¬¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë°á²È»ö¤ÎÎÌ¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¤Ê¤ë»Ò°é¤Æ´ü¤Ë¤Ï¡¢ºÇ¿·¤Îµ¡Ç½Åª°áÎà¤äAI²ÈÅÅ¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²È»ö¤ò³Ú¤·¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
½»À¸³è¸¦µæ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë½»¤Þ¤¤¤ÎÀìÌç²È
ÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¥Õ¥§¥í¡¼¡¡²Ï粼Í³Èþ»Ò
1987Ç¯Æþ¼Ò¡£¹â¹»Æþ³Ø¤Þ¤Ç¤Î12Ç¯´Ö¤ò³¤³°¤Ç²á¤´¤·¤¿·Ð¸³¤ä»Ò°é¤Æ·Ð¸³¤Ê¤É¤òÀ¸¤«¤·¡¢Áí¹ç½»Âð¸¦µæ½ê¤Ç¥¥Ã¥º¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¥Ú¥Ã¥È¶¦À¸¡¢¼ýÇ¼¡¢¿©¶õ´Ö¤Ê¤É¡¢Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤ËÌ©Ãå¤·¤¿Ê¬Ìî¤Î¸¦µæ³«È¯Á´ÈÌ¤Ë·È¤ï¤ë¡£
¼¹¹ÔÌò°÷¡¢½»À¸³è¸¦µæ½êÄ¹¤ò·Ð¤Æ2023Ç¯4·î¤è¤ê¸½¿¦¡£°ìµé·úÃÛ»Î¡£
¡üÄ´ºº³µÍ×
¡ã¡ÖÀ¸³èÄêÅÀÄ´ºº¡Ò°á²È»öÊÔ¡Ó¡Ê2025Ç¯¡Ë¡×Ä´ºº³µÍ×¡ä
¢£Ä´ºº¼Â»Ü¡§ÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹ Áí¹ç½»Âð¸¦µæ½ê
¢£Ä´ººÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
¢£Ä´ººÂÐ¾Ý¡§
¡µï½»ÃÏ°è¡§Á´¹ñ
¢ÀÊÌ¡¦Ç¯Îð¡§ÃË½÷¡¡25¡Á74ºÐ
£ËÜÄ´ºº¥¹¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¾ò·ï¡§°á²È»ö¤Ë°ìÄê°Ê¾å´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í*
¢£²ó¼ý¿ô¡§¥¹¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°Ä´ºº¡§25,547·ï/ËÜÄ´ºº¡§2,000·ï
¢£¼Â»Ü´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î03Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á2025Ç¯10·î09Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¡ã¡ÖÀ¸³èÄêÅÀÄ´ºº¡Ò°á²È»öÊÔ¡Ó¡Ê2015Ç¯¡Ë¡×Ä´ºº³µÍ×¡ä
¢£Ä´ºº¼Â»Ü¡§ÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹ Áí¹ç½»Âð¸¦µæ½ê
¢£Ä´ººÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
¢£Ä´ººÂÐ¾Ý¡§
¡µï½»ÃÏ°è¡§Á´¹ñ
¢ÀÊÌ¡¦Ç¯Îð¡§ÃË½÷¡¡25¡Á69ºÐ
£ËÜÄ´ºº¥¹¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¾ò·ï¡§°á²È»ö¤Ë°ìÄê°Ê¾å´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í*
¢£²ó¼ý¿ô¡§¥¹¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°Ä´ºº¡§29,541·ï/ËÜÄ´ºº¡§2,043·ï
¢£¼Â»Ü´ü´Ö¡§2015Ç¯10·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á2015Ç¯10·î26Æü¡Ê·î¡Ë
*ÀßÌä¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï°á²È»ö¤Ë¤É¤ÎÄøÅÙ´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£¡×¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö°á²È»öÁ´ÂÎ¤òÃ´Åö¤¹¤ëÃæ¿´¿ÍÊª¤Ç¤¢¤ë¡×¡Ö¼«Ê¬¤Î¤â¤Î ¤Ê¤É¡¢°á²È»ö¤òÉôÊ¬Åª¤ËÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö°á²È»ö¤ÎÃæ¿´¿ÍÊª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤¤¤Ä¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í
¡ãµ»ö¤Ê¤É¤Ç¤Î¤´ÍøÍÑ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡ä
¡¦°úÍÑ¸µ¤¬¡ÖÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹³ô¼°²ñ¼Ò Áí¹ç½»Âð¸¦µæ½ê¡×¤Ë¤è¤ëÄ´ºº¤Ç¤¢¤ë»Ý¤È¡¢°úÍÑ¸µÄ´ºº¡ÖÀ¸³èÄêÅÀÄ´ºº¡Ò°á²È»öÊÔ¡Ó¡Ê2025Ç¯/2015Ç¯¡Ë¡×¤ÎµºÜ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦ÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹ ¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Î³ºÅöµ»ö¤Ø¤Î²¼µ¥ê¥ó¥¯ÄÉ²Ã¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
https://www.sekisuihouse.co.jp/company/research/20260121/
¡ãÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹¤Î½»À¸³è¸¦µæ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
¿Í¡¦Êë¤é¤·¤Î»ëÅÀ¤Ç¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¦¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤«¤é¤Î½»¤Þ¤¤¤Î¤¢¤êÊý¤ÎÄ´ºº¡¦¸¦µæ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å·Þ¤¨¤ë¡Ö¿ÍÀ¸100Ç¯»þÂå¡×¤Ë¤Ï¡¢Êë¤é¤·¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¹¬¤»¡×¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÄÉµá¤¬½ÅÍ×¤È¹Í¤¨¡¢»þ´Ö¼´¤ò°Õ¼±¤·¤¿¡Ö½»¤á¤Ð½»¤à¤Û¤É¹¬¤»½»¤Þ¤¤¡×¸¦µæ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¸¦µæ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¹¬¤»¤È¤¤¤¦Ìµ·Á²ÁÃÍ¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡Ö¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡×¡Ö·ò¹¯¡×¡ÖÀ¸¤¤¬¤¤¡×¡Ö»ä¤é¤·¤µ¡×¡Ö³Ú¤·¤µ¡×¡ÖÌòÎ©¤Á¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¹¬Ê¡´¶¤ò¹â¤á¡¢²ÈÂ²¤ä¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÂ¿ÍÍ¤ÊÊÑ²½¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¹¬¤»¤Î¤«¤¿¤Á¤ò¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ø¤´Äó°Æ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://www.sekisuihouse.co.jp/company/rd/humanlife/
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÄ´ºº¥ê¥ê¡¼¥¹¡§https://www.sekisuihouse.co.jp/company/research/
