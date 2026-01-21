ドラム式洗濯機を「家電のプロ」がスピード洗浄ご自宅への訪問ケアで完結する「スタンダードコース（簡易分解）」を新設

　株式会社エディオンは、2026年1月21日より、ドラム式洗濯機の洗濯槽クリーニングの新しいメニュー「スタンダードコース（簡易分解）」の提供を開始いたします。

　本サービスは、専門知識を持つスタッフがお客様宅を訪問し、その場で洗濯機を簡易分解して、洗濯機内部の洗浄を行う新プランです。洗浄作業は、約3〜4時間で完了します。

　ドラム式洗濯機の普及に伴い、日常のお手入れだけでは難しい洗濯槽のニオイや汚れへのご相談が増加しています。これまで当社では、洗濯機をお預かりして分解洗浄する「プレミアムコース（完全分解）」を提供してまいりましたが、「毎日使う洗濯機を長期間預けるのは難しい」「代替機での洗濯が不便」といったご要望も多く寄せられておりました。こうしたニーズにお応えするため、「お預け期間ゼロ」「スピーディー」「任せて安心」なプランを新設いたしました。





　






　株式会社エディオンは、これからも「家電のプロ」の知識と技術を、ご家庭に活かす「家電トータルサポート」など、お客様視点でお困りごとを解決するメニューの開発を進めてまいります。質の高いサービスを通じてお客様の多様なニーズにお応えし、より快適で豊かな生活をサポートいたします。

【スタンダードコース（簡易分解）の3つの特徴】

・負担が少ない！：ご自宅の洗濯機のお預かりやお届けの必要もなく、不慣れな貸し出し機での洗濯

も必要ありません。

・費用がお手頃！：ドラム式洗濯槽クリーニングの「プレミアムコース（完全分解）」に比べて、よりリーズナブルに清潔な洗濯環境を実現します。

・安心の作業！　：家電のプロが、クリーニングに最適な状態まで分解し丁寧に洗浄します。さらに、お客様との「洗浄前後の汚れ落ちの確認」 、クリーニング前後の動作チェック、給排水や水漏れ確認まで実施します 。

【スタンダードコース（簡易分解）の概要】

開　始　日　： 2026年1月21日（水）

作業時間　　： １台当たり約３~４時間

利用料金　　： １台当たり34,800円（税込）

受け付け　　： エディオン直営全店　※フランチャイズ店舗を除く

　　　　　　　 「エディオン家電の119番」

　　　　　　　 電話番号：0570-041-929　受付時間9時〜19時

【サービス比較】

https://digitalpr.jp/table_img/2946/126653/126653_web_1.png

詳細につきましては、以下をご確認ください。

URL：https://www.edion.co.jp/service/satisfied/cleaning

※お住まいや製品の状況により、サービスをご提供できない場合がございます。

詳細はお近くのエディオン店舗スタッフまでお問い合わせください。

