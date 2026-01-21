こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
阪和興業、第22回LCA日本フォーラム表彰で「奨励賞」を受賞
阪和興業株式会社（以下、当社）は、循環型リサイクルの取り組みが高く評価され、このたび第22回LCA日本フォーラム表彰で「奨励賞」を受賞しました。
【LCA日本フォーラム表彰について】
日本におけるライフサイクルアセスメント（LCA）にかかわる産業界、学界、国立研究機関の関係者が集うプラットフォームである「LCA日本フォーラム」が2004年度に発足した表彰制度で、今回で22回目を迎えます。製品のライフサイクルから環境負荷削減に取り組む企業や組織などの活動を評価し、毎年優れた取り組みを表彰しています。
【受賞の背景】
当社は以前から漁具や漁網のリサイクルに取り組んでおりますが、今回複数の企業・団体の協力を得て、これまでリサイクルが困難であった使用済み真珠養殖カゴの循環型で持続可能なリサイクルスキームの構築・実施に成功し、環境負荷に関わるLCAにおいてCO2排出量を約28％削減する効果を確認しました。この取り組みが評価され、奨励賞の受賞に至りました。
当社は、今後もLCAの視点を取り入れた事業活動を推進し、環境負荷低減と循環型社会の形成に向け持続可能な社会の実現に貢献してまいります。
本件に関するお問合わせ先
阪和興業株式会社 秘書室 広報課 TEL：03-3544-2000
関連リンク
LCA日本フォーラム
https://lca-forum.org/commendation/index.html
【LCA日本フォーラム表彰について】
日本におけるライフサイクルアセスメント（LCA）にかかわる産業界、学界、国立研究機関の関係者が集うプラットフォームである「LCA日本フォーラム」が2004年度に発足した表彰制度で、今回で22回目を迎えます。製品のライフサイクルから環境負荷削減に取り組む企業や組織などの活動を評価し、毎年優れた取り組みを表彰しています。
当社は以前から漁具や漁網のリサイクルに取り組んでおりますが、今回複数の企業・団体の協力を得て、これまでリサイクルが困難であった使用済み真珠養殖カゴの循環型で持続可能なリサイクルスキームの構築・実施に成功し、環境負荷に関わるLCAにおいてCO2排出量を約28％削減する効果を確認しました。この取り組みが評価され、奨励賞の受賞に至りました。
当社は、今後もLCAの視点を取り入れた事業活動を推進し、環境負荷低減と循環型社会の形成に向け持続可能な社会の実現に貢献してまいります。
本件に関するお問合わせ先
阪和興業株式会社 秘書室 広報課 TEL：03-3544-2000
関連リンク
LCA日本フォーラム
https://lca-forum.org/commendation/index.html