日本のボタン型二酸化マンガンリチウム電池市場調査：シェア、売上推移、今後の市場機会2026-2032
2026年1月21日に、YH Research株式会社（本社：東京都中央区）が発行した「グローバルボタン型二酸化マンガンリチウム電池のトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」によると、本調査レポートでは、ボタン型二酸化マンガンリチウム電池市場の現状、定義、分類、用途、産業チェーン構造を総合的に分析し、開発方針、製造プロセス、コスト構造についても詳細に説明します。ボタン型二酸化マンガンリチウム電池市場の成長動向と今後の市場予測に加え、技術革新や市場競争環境、消費者行動の変化など市場に影響を与える重要な要因を考察します。また、主要生産地域、消費地域、及び主要企業の生産・消費の観点から、市場動向を深く理解し、企業が新規市場の開拓や競争力強化に向けた戦略を立てるための有益な情報を提供します。
１．ボタン型二酸化マンガンリチウム電池とは
リチウム二酸化マンガン電池は、一次（非充電式）リチウム電池の一種で、円筒形およびコイン形の形状があります。動作電圧3Vで広い温度範囲において動作可能な、軽量かつ高信頼性の電池であり、小型機器、セキュリティ機器、その他様々な電子機器など、幅広い用途に適用されています。本レポートでは、**コイン形リチウム二酸化マンガン電池市場**に焦点を当てて分析します。
YH Researchによるとのグローバルボタン型二酸化マンガンリチウム電池の市場は2024年の 百万米ドルから2031年には 百万米ドルに成長し、2025年から2031年の間にCAGRは %になると予測されている。
２．ボタン型二酸化マンガンリチウム電池市場区分
レポートは会社別、製品別、用途別、地域別の4つのセクションに分かれている。
会社別分析：Hitachi Maxell、 Energizer、 Panasonic、 EVE Energy、 SAFT、 Duracell、 FDK、 Huizhou Huiderui Lithium Battery Technology Co., Ltd、 Vitzrocell、 HCB Battery Co., Ltd、 Ultralife、 Wuhan Voltec Energy Sources Co.,Ltd、 EEMB Battery、 Varta
会社別では、市場シェアやランキング、売上高、販売量について分析しています。また、企業情報や販売地域、市場地位についても詳細に調査し、最近の企業の開発状況を紹介しています。
製品別分析：Nominal Capacity (mAh) Below 50、 Nominal Capacity (mAh) 50-100、 Nominal Capacity (mAh) Above 100
製品別では、売上、販売量、平均販売価格を分析します。
用途別分析：Industrial、 Consumer Electronics、 Medical、 Military、 Others
用途別では、売上、販売量、価格に基づいた詳細な分析を行います。
地域別分析
地域別では、各地域の市場規模、売上、販売量、市場シェアなどの予測を提供しています。
以下の地域に焦点を当てています：
北米：米国、カナダ、メキシコ
ヨーロッパ：ドイツ、フランス、イギリス、ロシア、イタリア、その他のヨーロッパ地域
アジア太平洋地域：中国、日本、韓国、インド、東南アジア、オーストラリア、その他のアジア太平洋地域
南米：ブラジル、その他の南米地域
中東とアフリカ
３．本レポートの主な利点
本レポートが提供するメリットは以下の通りです：
１.市場規模と予測データ：世界のボタン型二酸化マンガンリチウム電池市場に関する過去データ（2021～2025年）および将来予測データ（2026～2032年）を提供し、市場の成長と規模を明確に示します。
