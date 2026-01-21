ピルジオメーターの世界市場2026年、グローバル市場規模（視野角180°、視野角150°）・分析レポートを発表
2026年1月21日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「ピルジオメーターの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、ピルジオメーターのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
本調査は、世界のピルジオメーター市場の現状と将来動向を明らかにしたものです。世界市場規模は2024年に約25.2百万米ドルと評価されており、2031年には約31.8百万米ドルに拡大すると予測されています。
調査期間中の年平均成長率は3.4パーセントと見込まれており、気象観測や環境計測分野の安定的な需要を背景に、緩やかな成長が続く市場と位置付けられています。また、米国の関税制度や各国の政策調整が、市場競争構造、地域経済、供給網の安定性に与える影響についても分析しています。
________________________________________
ピルジオメーターは、地表付近の赤外放射エネルギーを測定する計測機器です。太陽放射を除いた波長帯の放射を対象とし、周囲との放射エネルギーのやり取りによって生じる材料の電気的変化を検知します。
装置自身の温度も同時に測定することで、周囲環境の温度状態を推定できます。この測定は大気中の比較的近距離範囲を対象としており、気象や環境の詳細な把握に貢献しています。
________________________________________
本レポートは、世界市場を対象に、数量的分析と質的分析の両面から包括的に構成されています。メーカー別、地域別、国別、視野角別、用途別に市場を整理し、需要と供給の動向、競争環境の変化、市場需要を左右する要因を多角的に検討しています。
市場が変化し続ける中で、研究用途や観測用途における需要構造の変化についても詳しく分析しています。
________________________________________
市場規模分析では、2020年から2031年までの期間を対象に、消費金額、販売数量、平均販売価格の推移と将来予測が示されています。
地域別および国別の分析により、各地域における導入状況や成長の違いが明確になっています。また、視野角別および用途別の分析を通じて、特定用途における市場機会が整理されています。
________________________________________
本調査の主な目的は、世界および主要国における市場機会の規模を把握すること、ピルジオメーターの成長可能性を評価すること、製品別および用途別の将来成長を予測すること、そして市場競争に影響を与える要因を明らかにすることです。
これにより、研究機関や関連企業の意思決定を支援する情報を提供しています。
________________________________________
主要企業としては、OTT HydroMet B.V.、Apogee Instruments、Hukseflux、METEK Meteorologische Messtechnik GmbH、Senseca Italy Srl、EKO Instruments、EPLAB、Nenghuiが取り上げられています。
各社について、販売数量、売上高、価格、利益率、製品構成、事業展開地域、最近の技術開発動向が整理されており、競争環境の全体像が明確に示されています。
________________________________________
市場は視野角別に大きく分類され、用途別には気象研究、農業モニタリング、その他の分野に区分されています。特に気象研究分野では、気候変動の把握や大気エネルギー収支の解明を目的とした需要が市場を支えています。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「ピルジオメーターの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、ピルジオメーターのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
本調査は、世界のピルジオメーター市場の現状と将来動向を明らかにしたものです。世界市場規模は2024年に約25.2百万米ドルと評価されており、2031年には約31.8百万米ドルに拡大すると予測されています。
調査期間中の年平均成長率は3.4パーセントと見込まれており、気象観測や環境計測分野の安定的な需要を背景に、緩やかな成長が続く市場と位置付けられています。また、米国の関税制度や各国の政策調整が、市場競争構造、地域経済、供給網の安定性に与える影響についても分析しています。
________________________________________
ピルジオメーターは、地表付近の赤外放射エネルギーを測定する計測機器です。太陽放射を除いた波長帯の放射を対象とし、周囲との放射エネルギーのやり取りによって生じる材料の電気的変化を検知します。
装置自身の温度も同時に測定することで、周囲環境の温度状態を推定できます。この測定は大気中の比較的近距離範囲を対象としており、気象や環境の詳細な把握に貢献しています。
________________________________________
本レポートは、世界市場を対象に、数量的分析と質的分析の両面から包括的に構成されています。メーカー別、地域別、国別、視野角別、用途別に市場を整理し、需要と供給の動向、競争環境の変化、市場需要を左右する要因を多角的に検討しています。
市場が変化し続ける中で、研究用途や観測用途における需要構造の変化についても詳しく分析しています。
________________________________________
市場規模分析では、2020年から2031年までの期間を対象に、消費金額、販売数量、平均販売価格の推移と将来予測が示されています。
地域別および国別の分析により、各地域における導入状況や成長の違いが明確になっています。また、視野角別および用途別の分析を通じて、特定用途における市場機会が整理されています。
________________________________________
本調査の主な目的は、世界および主要国における市場機会の規模を把握すること、ピルジオメーターの成長可能性を評価すること、製品別および用途別の将来成長を予測すること、そして市場競争に影響を与える要因を明らかにすることです。
これにより、研究機関や関連企業の意思決定を支援する情報を提供しています。
________________________________________
主要企業としては、OTT HydroMet B.V.、Apogee Instruments、Hukseflux、METEK Meteorologische Messtechnik GmbH、Senseca Italy Srl、EKO Instruments、EPLAB、Nenghuiが取り上げられています。
各社について、販売数量、売上高、価格、利益率、製品構成、事業展開地域、最近の技術開発動向が整理されており、競争環境の全体像が明確に示されています。
________________________________________
市場は視野角別に大きく分類され、用途別には気象研究、農業モニタリング、その他の分野に区分されています。特に気象研究分野では、気候変動の把握や大気エネルギー収支の解明を目的とした需要が市場を支えています。