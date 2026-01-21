アクロニス、TRUの調査、業界での評価、プラットフォームの進化によりセキュリティ分野での勢いを加速
～ アナリストからの高い評価、TRUによる脅威調査、製品機能の拡充により、アクロニスはセキュリティ分野でのリーダーシップを一層強化し、MSPファーストのイノベーションを大規模に加速 ～
※本リリースは12月29日にスイス、シャフハウゼンで発表されたプレスリリースの抄訳です。
サイバーセキュリティおよびデータ保護のグローバルリーダーであるアクロニスは、AIを活用したプロダクトイノベーション、深化する脅威インテリジェンス、厳格な第三者検証により、サイバーセキュリティ業界全体におけるセキュリティ分野での勢いを加速させています。 Acronis Threat Research Unit（アクロニス脅威リサーチユニット：TRU）の継続的な取り組み、セキュリティ機能の拡張、統合エコシステムの拡大により、アクロニスは実環境に即した防御を実現するプラットフォームとしての地位を確立しています。
マネージドサービスプロバイダ（MSP）ファーストのアプローチのもと、アクロニスはMSPが運用の複雑さを軽減しながら、より強力なセキュリティを顧客に提供できるよう支援しています。AI主導のサイバー脅威が高度化し拡大するなか、MSPはセキュリティサービスを効率的かつ持続的に拡張することが求められています。アクロニスは、調査、製品開発、パートナー支援への投資を通じて、MSPが生産性を高め、競合他社に先んじて利益率とサービス品質を向上できるように支援しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339650/images/bodyimage1】
TRUによる調査主導のセキュリティ強化
アクロニスのセキュリティ分野での加速を支えているのが、Acronis Threat Research Unit（TRU）です。2025年には、17件の独自の脅威調査を発表しました。これらの調査は、マルウェア、ランサムウェア、およびアクティブな脅威ベクトルを深く掘り下げ、今日の脅威の状況に関するより広範なセキュリティコミュニティの理解を深めるのに役立ちます。2025年に特に注目を集めた調査は以下のとおりです。
● FileFix の台頭！PoC を乗り超えてステガノグラフィを悪用した新たなキャンペーンが始動
https://www.acronis.com/ja/tru/posts/filefix-in-the-wild-new-filefix-campaign-goes-beyond-poc-and-leverages-steganography/
● SafePay ランサムウェア：MSPをターゲットに急増している脅威
https://www.acronis.com/ja/tru/posts/safepay-ransomware-the-fast-rising-threat-targeting-msps/
● DragonForce カルテル：迫り来る Scattered Spider の脅威
https://www.acronis.com/ja/tru/posts/the-dragonforce-cartel-scattered-spider-at-the-gate/
● 脅威アクターがゲームの世界へ：偽装した Electron ベースのスティーラーが拡散中
https://www.acronis.com/ja/tru/posts/threat-actors-go-gaming-electron-based-stealers-in-disguise/
● オープンソースからオープンに広がる脅威：Chaos RAT の進化をたどる
https://www.acronis.com/ja/tru/posts/from-open-source-to-open-threat-tracking-chaos-rats-evolution/
サードパーティの評価が証明する市場でのリーダーシップ
アクロニスの取り組みと成長は、以下の主要アナリストおよびピアレビュープラットフォームからの継続的な評価によって証明されています。
