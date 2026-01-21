陽電子放射断層撮影法（PET）市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年01月09に「陽電子放射断層撮影法（PET）市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。陽電子放射断層撮影法（PET）に関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
陽電子放射断層撮影法（PET）市場の概要
陽電子放射断層撮影法（PET）市場に関する当社の調査レポートによると、陽電子放射断層撮影法（PET）市場規模は 2035 年に約 59 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 陽電子放射断層撮影法（PET）市場規模は約 41 億米ドルとなっています。陽電子放射断層撮影法（PET）に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 4.3% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、陽電子放射断層撮影法（PET）市場のシェアは、がん、アルツハイマー病、糖尿病などの慢性疾患や生命を脅かす疾患の罹患率の上昇により、急速に拡大すると予測されています。当社の調査によると、アルツハイマー病患者数は2050年末までに13百万人に達すると予想されています。さらに、早期発見と診断の重要性に対する意識の高まりや、高度なPET機器の開発への投資増加も、今後数年間における市場成長を促進する要因となるでします。
陽電子放射断層撮影法（PET）に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/positron-emission-tomography-market/114422
陽電子放射断層撮影法（PET）に関する市場調査によると、世界的な高齢化の進展と個別化医療への関心の高まりにより、市場シェアは拡大すると予測されています。さらに、各国政府は多額の資金提供、償還制度、医療インフラ整備などを通じてPET市場を支援することに注力しています。
しかし、PET/CTまたはPET/MRIシステムに必要な高額な初期投資が、今後数年間の市場成長を抑制する要因となる可能性があります。これは、小規模な病院や診断センターにとって大きな障壁となるでします。
陽電子放射断層撮影法（PET）市場セグメンテーションの傾向分析
陽電子放射断層撮影法（PET）市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、陽電子放射断層撮影法（PET）の市場調査は、製品タイプ別、アプリケーション別、エンドユーザー別と地域別に分割されています。
陽電子放射断層撮影法（PET）市場のサンプルコピーの請求:
https://www.sdki.jp/sample-request-114422
陽電子放射断層撮影法（PET）市場は、アプリケーション別に基づいて、腫瘍学、心臓病学、神経学といったサブセグメントに分割されています。中でも腫瘍学分野は、様々な種類のがんの罹患率の上昇とPET技術の急速な進歩により、予測期間中に68%の市場シェアを占めると予想されています。米国国立がん研究所の報告によると、2025年には2百万件以上の新規がん症例が診断され、PET検査への需要が高まる見込みです。
陽電子放射断層撮影法（PET）の地域市場の見通し
陽電子放射断層撮影法（PET）市場調査では、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、ラテンアメリカ、中東とアフリカの地域別成長に関する情報も取り上げています。これらのうち、北米市場は、米国とカナダにおけるがんや神経疾患の症例増加、充実した医療と研究インフラの存在、PET/CT検査件数の増加などを背景に、2035年末までに41.0%の市場シェアを占めると予測されています。当社の分析によると、米国では毎年1.9百万件以上のPET/CT検査が実施されています。
