【ニフティライフスタイル株式会社】連結子会社GiRAFFE & Co.がテクニカルSEOのノウハウを応用した「AIO（AI検索最適化）コンサルティング」を提供開始

ニフティライフスタイル株式会社

ニフティライフスタイル株式会社（本社：東京都中野区、代表取締役社長：成田 隆志、証券コード：4262）の子会社である株式会社GiRAFFE & Co.（本社：東京都千代田区、代表取締役：吉澤 宏充、以下「GiRAFFE社」）は、これまで培ってきたテクニカルSEOの高度な知見を活用し、生成AIによる検索（AI検索）に最適化する新サービス「AIO（AI Optimization）コンサルティング」の提供を開始することをお知らせいたします。

■サービス開始の背景

当社は中期経営計画「XPANSION 2030」において、「人生100年時代の意思決定」を支えることをビジョンに掲げています。近年、生成AIの普及により、ユーザーの検索行動は従来の検索エンジンからAIチャットツールへと多様化しており、企業にとってAI検索の結果に正しく自社情報が表示されることの重要性が急速に高まっています。その際に重要なAIOはSEOとは全く違うものではなく、SEOの延長上にAIOがあると一般的に言われております。

GiRAFFE社は、これまで大規模サイトのリニューアルSEOやテクニカルSEO支援において豊富な実績を積み、クライアントの成約確度向上に寄与してまいりました。こうした経験を基に、検索エンジンの仕組みを深く理解する「テクニカルSEO」のノウハウをAI検索のアルゴリズムに応用し、生成AI時代のデジタルマーケティングのスタンダードとして「AIOコンサルティング」を展開してまいります。

■「AIOコンサルティング」の特徴

本サービスは、AIが情報を収集・解析する際に参照しやすい「構造化データ」の最適化や、AI検索において信頼性の高い情報源として評価されるためのテクニカルなサイト改修を支援します。

- AIフレンドリーなサイト構造の構築: テクニカルSEOの知見を活かし、AIがコンテンツを正しく理解・引用するための技術的支援を行います。- 独自のアルゴリズム解析: 常に変化するAI検索のトレンドを分析し、最適な情報発信のあり方を提案します。- 既存施策とのシナジー: 従来のSEO・DFO（データフィード最適化）施策と組み合わせることで、オーガニック集客とAI検索流入の両面を強化します。

■今後の展望

GiRAFFE社は、本サービスを通じて企業のデジタルマーケティングにおける新たな課題解決を支援します。また、ニフティライフスタイルグループとして、AI技術を活用した「相談（アドバイス）」領域のサービスを強化し、ユーザーと企業の双方にとってより質の高い意思決定が実現できる環境を構築してまいります。

■当該事業を担当する連結子会社の概要

・名称 ：株式会社GiRAFFE&Co.（当社出資比率100％）

・所在地 ：東京都千代田区神田須田町1丁目17－TFT 淡路町ビル 4F

・代表者名 ：代表取締役社長 吉澤 宏充

・事業内容 ：テクニカルSEOやサイト解析に関するコンサルティング等

・資本金 ：300万円

・設立年月日：2017年7月

・URL：https://giraffe-co.jp/

■ニフティライフスタイル株式会社について

当社は、より良い暮らしを目指している一人ひとりの行動を支援するための「行動支援サービス事業」を展開しております。「思いやりとテクノロジーで、一人ひとりの『幸せな暮らしの意思決定』を支え続ける。」をパーパスとしており、日常生活の意思決定のサポートに関するサービスを提供することで、一人ひとりの幸せな暮らしに寄り添い続けます。

・社名：ニフティライフスタイル株式会社（証券コード：4262）

・代表取締役社長：成田 隆志

・所在地：東京都中野区本町二丁目４６-１ 中野坂上サンブライトツイン

・事業内容：行動支援サービス事業

・URL：https://niftylifestyle.co.jp/