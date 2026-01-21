NECソリューションイノベータとユニコーンファーム、未来の主軸事業を生み出す「構造」と「実践」をテーマに共催セミナーを開催

株式会社ユニコーンファーム

株式会社ユニコーンファーム（本社：東京都、代表取締役CEO：田所 雅之）は、NECソリューションイノベータ株式会社（本社：東京都、代表取締役 執行役員社長：岩井 孝夫）と共催で、オンラインセミナー



未来の主軸事業を生み出す「構造」と「実践」

～ 事業領域を探索する IMS・生成AI活用・起業参謀の統合アプローチ ～





を、2026年2月13日（金）に開催します。

本イベントはユニコーンファームが企画・主導し、NECソリューションイノベータとの共創事例をもとに、天才的な閃きに依存しない“再現性ある事業創造の仕組み”を、実践のリアルとともにお届けします。

なぜ今、「未来の主軸事業」が生まれにくいのか

新規事業の社内公募、アクセラレーションプログラム、CVCなど、多くの企業が新規事業に本気で取り組む一方で、

- 既存事業とのカニバリや「飛び地」への懸念から、大きな事業を生み出せない事業にとどまってしまう- 技術や研究投資を活かしきれず、再現性ある事業開発プロセスを構築できない- 大きな構想を描いても、投資判断に耐える戦略へ落とし込めない

といった課題に直面しています。

その背景にあるのは、個人やチームの能力不足ではなく、

「未来の柱となる事業を生み出すための“構造（プラットフォーム）”と、それを回し続ける“実践設計”の欠如」です。

NECソリューションイノベータ イノベーションラボラトリの実践知を初公開

― IMSを“導入”で終わらせない、事業創造の進化形 ―

本セミナー最大の注目ポイントは、

NECソリューションイノベータの研究開発組織であるイノベーションラボラトリが実際に取り組んできた事業創造の実践知を、初めて体系的に公開する点です。

イノベーションラボラトリでは、

- 天才のひらめきに頼らず、事業創造そのものを「設計」するアプローチ- IMS（イノベーション・マネジメント・システム）を、単なる制度・認証で終わらせず、未来の主軸事業創出に接続する仕掛け- 生成AIを活用した AIを前提とした事業開発プロセス（Pre-Generate / Generate）

に挑戦してきました。

本セミナーでは、同ラボ所長の福井氏が登壇し、

「IMS × 生成AIで、いかに“未来の事業領域（ドメイン）”を見出してきたのか」

その試行錯誤と成果を、具体例とともに語ります。

「IMSを導入すること」がゴールではなく、

「IMSを核に、未来の柱を生み出し続ける事業創造ラボへと進化する」

イノベーションラボラトリの挑戦を深掘りします。

IMS・生成AI・起業参謀を“分断しない”統合アプローチ

本セミナーでは、以下を個別論ではなく、統合的な実践モデルとして解説します。

- IMS（イノベーション・マネジメント・システム）- 次の主力事業を生み出すための事業開発プロセス- 実践の困難さを突破する生成AI活用（Pre-Generate / Generate）- 行動の質と量を高める、起業参謀によるメンタリング

特に焦点を当てるのは、

未来の主軸となる“事業領域（ドメイン）”をいかに探索・定義するか

です。

開催概要

プログラム（90分）

- イベント名： 未来の主軸事業を生み出す「構造」と「実践」 ～ 事業領域を探索する IMS・生成AI活用・起業参謀の統合アプローチ ～- 日時：2026年2月13日（金）- 形式：オンライン開催- 時間：12:00-13:30 (90分）- 共催：NECソリューションイノベータ株式会社 × ユニコーンファーム株式会社

１. 講演｜NECソリューションイノベータ イノベーションラボラトリ 所長 福井氏（25分）

天才の閃きに頼らない、事業創造を設計するラボの挑戦

― 未来の柱をつくるIMSの実践 ―

２. 講演｜ユニコーンファーム代表 田所雅之（25分）

未来の主軸事業を探索・検証するための「事業創造の型」と生成AI活用

３. パネルディスカッション（20分）

技術・ニーズ・ドメインをどう結ぶか？現場実装のリアル

４. クロージング（5分）

主軸事業を生み出すための本質的ポイントと、今後の共創可能性

このような方におすすめです

【登壇者紹介】

- R&D、新規事業開発の責任者・リーダー- 技術起点の事業開発に限界を感じている方- 次の「事業の柱」を構想・説明する立場の経営企画・DX担当者- IMSや生成AIを、導入で終わらせず成果につなげたい方

福井 知宏氏（NECソリューションイノベータ イノベーションラボラトリ 所長）

「ひとを知り、ヒトの可能性を広げる」

NECソリューションイノベータのイノベーションラボラトリは、人間理解を強みに、社会課題に向き合いながら、エンジニアリング・研究開発・事業開発を横断して新たな価値創出に取り組むインキュベーション組織です。

心理学や行動科学、バイオ、AI、先端技術などの多様な知見と専門性を掛け合わせ、人の行動や意思決定に着目した技術・サービスの検証を行うとともに、実証から事業化までを視野に入れ、挑戦を続けています。

田所 雅之（株式会社ユニコーンファーム CEO）

『起業の科学』『起業大全』『「起業参謀」の戦略書』著者

日本における新規事業開発の型の普及活動をリード。近年は主催するSAA（Startup Advisor Academy）を通じて起業参謀(R)︎(事業開発支援人材の専門家)を多数輩出。

Deeptech領域の事業開発の型を開発し、SAAアルムナイと共創して大学、企業、Deeptechスタートアップの現場でDeeptech事業開発の進化に取り組む。

未来の事業は、「閃き」ではなく「構造」と「実践」で生み出せる。

NECソリューションイノベータとユニコーンファームが挑む、

IMS × 生成AI × 実践知による次世代の事業創造。

ぜひ、この現場知を体感してください。





【参加申込はこちらから】

https://unicornfarm.jp/seminar-3876(https://unicornfarm.jp/seminar-3876)





【連絡先】

株式会社ユニコーンファーム

広報 羽幡 （hanehata@unicornfarm.co）



NECソリューションイノベータ株式会社

イノベーションラボラトリ 平岡 （ilab-event@nes.jp.nec.com)