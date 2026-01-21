特定プロダクトに縛られないAI定着支援を実現　「アドバンスドFDE（フォワード・デプロイド・エンジニアリング）」の提供を開始

株式会社SHIFT

お客様の売れるソフトウェアサービス／製品づくりを支援する株式会社SHIFT（本社：東京都港区、代表取締役社長：丹下 大、プライム市場：3697、以下SHIFT）は、本日2026年1月21日（水）より、特定プロダクトに縛られることなく、企業の業務・開発現場におけるAI導入時のプロダクト選定から定着支援までを伴走型で支援するソリューション「アドバンスドFDE（フォワード・デプロイド・エンジニアリング）」の提供を開始しました。

また、本サービスの開始を記念し、本日から2026年3月31日（火）までの期間、AI駆動開発成熟度診断の無料提供キャンペーンを開始しました。「技術」「プロセス」「組織」「ガバナンス」の4つの観点で、AI駆動開発の成熟度を無料で診断し、簡易診断レポートを提供します。

提供開始の背景

IT技術の急速な進化や、企業DXの進展に伴い、ITプロダクトは複雑化・多様化を増しています。企業では、DX課題を解決するためにITプロダクトを導入しても、DX人材の不足が背景となり、業務への定着や運用体制の整備に課題が生じるケースが増えています。

こうした状況の中で、顧客企業の業務プロセスや現場ニーズを深く理解し、自社のITプロダクトの導入から定着までを支援するFDE（Forward Deployed Engineer）という新たなエンジニアリングの形が広がりを見せています。特に近年、企業での導入が進む生成AIやAIエージェントにおいても、その組織定着の難易度の高さから、プロダクト提供ベンダーがFDEによる定着支援の取り組みを進めています。従来のFDEは、自社プロダクトの導入・定着支援がゴールとするケースが一般的です。しかし、AIプロダクトの多様化が進むにつて、企業が最適な技術を選定することの難易度は急速に高まっています。このような背景から、多様化するニーズへの対応が課題となりつつあります。

SHIFTは、ビジネス進化と生産性向上を目指し、2023年より業務でのAI活用に取り組んでまいりました。2024年より全社的なAIの徹底活用を経営戦略に据え、トップダウンとボトムアップ双方のアプローチで施策を展開することで、全社での生成AI利用率は91％に達し、年間約1.5億円のコスト削減効果を見込むまでに至っています。2025年5月には、この生成AIの組織定着の成功メソッドを体系的に整理し、「生成AI 360°(https://www.ai-360.jp/)」という独自のソリューションとして提供を開始しました。また、自社でのAI駆動開発導入・定着の経験を活かし、開発組織に対するAI定着支援も行ってまいりました。こうした官公庁や大手企業へのAI定着支援の取り組みにおいて、SHIFTは自社AIプロダクトにこだわることなく、お客様の課題解決に最適な技術や手法を提案し続けてまいりました。

この度、企業の最適なAI技術選定と、業務や開発現場における本質的な課題解決を推進することを目指し、従来のFDEの枠組みにとらわれない新たな形のソリューション「アドバンスドFDE」の提供を開始することといたしました。

アドバンスドFDEについて

アドバンスドFDEは、SHIFTの専門チームがお客様の業務・開発現場の現状と課題を把握した上で、課題解決に最適なAIエージェントや生成AIプロダクトの導入から定着までを一気通貫で支援するソリューションです。特定のプロダクトに縛られることがない、技術中立の立場から、お客様の組織の実情やニーズに応じた最適なAI技術を選定し、定着までの課題解決を伴走型でサポートします。

・サービスに関するお問い合わせ：https://service.shiftinc.jp/contact/(https://service.shiftinc.jp/contact/)

(1) 業務領域におけるAIエージェント・生成AIの定着支援

お客様の業務プロセスやビジネスモデルを分析し、AIエージェントや生成AIの活用ユースケースを設計し提案します。AIの実装から運用・改善までを一貫してサポートし、業務への定着を支援することで、生産性向上や間接業務コストの削減、業務品質の平準化等に貢献します。

(2)開発領域におけるAIエージェント・生成AIの定着支援

AI駆動開発のシステム開発組織への導入・定着を一貫して支援します。高品質・高生産性を実現する独自のAI駆動開発手法を確立しているSHIFTだからこそ提供可能な、要件定義からテスト工程に至るまでのAI活用を支援します。また、AIの活用効果を最大化するための組織づくりをあわせてサポートし、開発生産性向上を目指します。

AI駆動開発成熟度診断 無料提供キャンペーンについて

アドバンスドFDEの提供開始を記念して、開発組織におけるAI駆動開発の定着度や課題を把握できる、AI駆動開発成熟度診断の無料提供を行うキャンペーンを開催いたします。

■対象期間

2026年1月21日（水）から2026年3月31日（火）まで

■キャンペーン内容

お客様へのヒアリングと、お客様社内のコーディング規約をもとに、SHIFT独自の評価軸でAI駆動開発の成熟度を無料で診断し、簡易診断レポートを提供します。診断では、以下の4つの軸で開発組織の現状を多角的に分析します。

１. 技術：開発環境の整備状況、CI/CD、テスト自動化、技術スタックのモダンさ

２. プロセス：開発ルールのAI適合性、規約のプロンプト、AIレビュー体制化

３. 組織：人材育成・教育カリキュラム、ナレッジ共有文化、AI活用リテラシー

４. ガバナンス：リスク管理・セキュリティ、ROI測定指標の設定、AI利用ガイドライン

■お申込み方法

以下お問い合わせフォームよりお申込みください。

https://service.shiftinc.jp/contact/

株式会社SHIFTについて

SHIFTは、金融機関などのエンタープライズ領域におけるミッションクリティカルな基幹システムから、ECサイト、スマートフォン向けのアプリ・ゲーム検証まで幅広い分野のお客様に対するソフトウェアの品質保証・テストサービスで事業基盤をつくり成長をつづけてまいりました。現在は、「無駄をなくしたスマートな社会の実現」を目指し、ビジネスの構築からシステ厶の企画、開発、運用、セキュリティやマーケティング領域、さらにはDX推進まで、お客様のITにまつわるあらゆるビジネス課題の解決をご支援しています。

- 社名：株式会社SHIFT- 本社所在地：東京都港区麻布台1-3-1 麻布台ヒルズ森JPタワー- 代表取締役：代表取締役社長 丹下 大- 設立：2005年9月- コーポレートサイト：https://www.shiftinc.jp/- サービスサイト：https://service.shiftinc.jp/