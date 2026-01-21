APT、自動化マテハン投資の現状と未来を解き明かすオンラインセミナーを1月29日開催

株式会社APT

物流システムエンジニアリングを手掛ける株式会社APT（本社：千葉県千葉市、代表取締役社長：井上 良太、以下 APT）は、2026年1月29日（木）に、オンラインセミナー「マテハン投資はいつ進むのか？ 日本における自動化マテハン投資の現状と未来」を開催いたします。

本セミナーでは、APTが独自に実施した調査レポートに基づき、物流現場における自動化・省人化投資の「今」と「これから」を深掘りし、投資判断に関わる実務担当者や経営層に向けて、マテハン投資の未来予測と実践的な知見を提供します。

■セミナー開催の背景

深刻化する人手不足と人件費の上昇、物流施設の契約期間と投資回収期間のギャップなど、これまでマテハン投資を阻害してきた要因が業界全体の課題となっています。一方で、中国製マテハンのコモディティ化による価格低下、補助金活用の機会増加、「新物効法」施行に伴う荷主と物流事業者の協業機運の高まりなど、投資環境は大きく変化しつつあります。

こうした転換期において、APTは調査レポート「マテハン投資はいつ進むのか？」を通じて、日本の物流現場におけるマテハン自動化の現状を整理し、今後の投資機運が2026年～2028年頃に顕在化するとの予測を示しています。

本セミナーでは、この調査結果を詳細に解説し、物流投資の意思決定に関わるすべての方々に、現状の整理と将来への備えを考えるためのヒントを提供します。

■セミナーで取り上げる主要テーマ

本セミナーでは、以下の3つの視点からマテハン投資の現状と未来を解き明かします。

■こんな方におすすめ

【テーマ1】投資対効果（ROI）の改善- 中国製マテハンなどのコモディティ化による価格低下- 補助金活用の機会増加と実務への影響- 投資回収期間短縮の可能性【テーマ2】物流を取り巻く環境の変化- 「新物効法」施行に伴う荷主と物流事業者の協業機運- 物流標準化への政府の取り組みとその影響- 2024年問題を経て変化する業界構造【テーマ3】海外事例から学ぶ成功要因- 欧州における機械化が進んでいる要因（高額人件費、労働者保護意識、標準化など）- 日本との比較から見える示唆- グローバルトレンドと日本市場への応用- 物流に携わる経営企画、経理財務部門の方- 物流現場の責任者・意思決定者- マテハン投資を検討中の企業担当者- サプライチェーン戦略を立案する経営層- 物流DXや自動化に関心のある実務担当者

■セミナー概要

- タイトル:「マテハン投資はいつ進むのか？ 日本における自動化マテハン投資の現状と未来」- ライブ配信: 2026年1月29日（木）15：00-15：30- アーカイブ配信: 2026年2月2日（月）13：00-13：30- 開催形式: オンライン（Bizibl）- 参加費: 無料- 定員: ３０名- 主催: 株式会社APT 調査チーム- 登壇者: 執行役員 ソリューション営業本部長 栗原 勇人- 申込方法: 以下のURLよりお申し込みくださいhttps://attendee.bizibl.tv/sessions/seWrs8JYYcMe

■株式会社APTについて

株式会社APTは、倉庫業界に新たな価値を提供し、課題解決を通じて業界全体を変革することを目指す企業です。国内外のメーカーに依存しないマルチメーカー対応を強みとし、お客様に寄り添い、価値の最大化とコストの適正化を図りながら、倉庫で働くすべての人々に笑顔を届けます。

会社名： 株式会社APT

設立 ： 2009年8月（創業：1984年10月）

代表者： 井上 良太

URL ： https://n-apt.com/

所在地： 〒261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬 1丁目3 幕張テクノガーデン B棟 22階

事業内容：機械器具設置工事業