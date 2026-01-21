【JPIセミナー】農林水産省「”みどりの食料システム戦略” 及びバイオマス政策の重点と今後の展開 」2月5日(木)開催

株式会社日本計画研究所

JPI（日本計画研究所）は、農林水産省 大臣官房 環境バイオマス政策課長 木村 崇之 氏を招聘し、「みどりの食料システム戦略」及びバイオマス政策の重点と今後の展開について詳説いただくセミナーを開催します。

〔詳細・お申込みはこちら〕https://www.jpi.co.jp/seminar/17688(https://www.jpi.co.jp/seminar/17688?utm_source=prtimes)

〔タイトル〕

JPI（日本計画研究所）/月刊『時評』共催

令和8年度関連予算／2050年カーボンニュートラル実現への工程表

農林水産省：「みどりの食料システム戦略」及びバイオマス政策の重点と今後の展開

〔開催日時〕

2026年02月05日(木) 09:30 - 11:30

※セミナー開催終了後も、アーカイブ配信のお申し込みを受け付けております。

〔講師〕

農林水産省

大臣官房

環境バイオマス政策課長

木村 崇之 氏

〔講義概要〕

みどりの食料システム法に基づく関連施策や優良事例の紹介、バイオマス活用推進基本法に基づく関連施策の紹介、2050年カーボンニュートラルに向けた取り組みなどについて紹介。

また、令和8年度関連予算について詳説する。

〔講義項目〕

1. みどりの食料システム戦略

(1) みどりの食料システム戦略について

(2) 主なみどり戦略の関連施策

(3) みどりの食料システム法の概要

(4) みどり戦略KPIの進捗状況

(5) 農林水産分野におけるカーボン・クレジットの推進について

(6) 環境負荷低減の取組の「見える化」の推進について

２. バイオマス

(1) バイオマスとは

(2) 主なバイオマス関連施策の経緯

(3) バイオマス活用推進基本法の概要

(4) バイオマス関連施策の推進体制

(5) バイオマス活用推進基本計画の概要

(6) バイオマス活用推進基本計画における国が達成すべき目標

(7) バイオマスの利用拡大

(8) バイオマス産業の市場規模

(9) バイオマス発電の導入状況

３. 課題と展望

４. 令和8年度関連予算の概要等

５. 関連質疑応答

６. 名刺交換・交流会

通常交流の難しい講師及び受講者間での名刺交換・交流会で人脈を広げ、事業拡大にお役立ていただいております。

〔受講方法〕

会場受講・ライブ配信・アーカイブ配信（2週間、何度でもご都合の良い時間にご視聴可）のいずれかからお選びいただけます。

〔受講料〕

1名：37,370円（税込）

特典：受講1名につき、同社より1名同行無料（要登録）

※地方公共団体ご所属の方は、2名まで11,000円（税込）

但し、会場受講またはライブ配信受講限定。2名様の受講形態は同一でお願いいたします。

〔詳細・お申込みはこちら〕https://www.jpi.co.jp/seminar/17688(https://www.jpi.co.jp/seminar/17688?utm_source=prtimes)

◆セミナー終了後、講師へのご質問やお取り次ぎもさせていただいております。

◆講師やご参加者同士での人的ネットワークの構築や、新たなビジネスの創出に大変お役立ていただいております。

◆セミナー開催終了後も、アーカイブ配信のお申し込みを受け付けております。

【お問合せ】

株式会社日本計画研究所

〒106-0047東京都港区南麻布5-2-32 興和広尾ビル

TEL.03-5793-9761 FAX.03-5793-9767

URL https://www.jpi.co.jp

【JPI（日本計画研究所）について】

“「政」と「官」と「民」との知の懸け橋”として国家政策やナショナルプロジェクトの敷衍化を支え、国家知の創造を目指す幹部・上級管理職の事業遂行に有益な情報をご参加者を限定したリアルなセミナーという形で半世紀、提供し続けています。