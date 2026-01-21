jinjer、CEOの冨永健が「SPEAKS ーHRリーダーズサミットー」に登壇
統合型人事システム「ジンジャー」を提供しているjinjer株式会社（本社：東京都新宿区 代表取締役社長 CEO：冨永 健）は、2026年1月22日（木）に開催される株式会社ニューピークス主催の「SPEAKS ーHRリーダーズサミットー」に、代表取締役社長CEOの冨永健が登壇することをお知らせします。
「SPEAKS ーHRリーダーズサミットー」とは
本イベントは、「HRイノベーションを学び、ビジネス成長を実現する。」をコンセプトに実施され、組織開発に向き合うすべての経営層、人事の方々に向けた学びの場です。
採用、人材・組織開発、そして人的資本の活用をテーマに、多様な視点を持つ有識者のセッションを通じて、最新のトレンドやソリューションを学び、「HRイノベーション」の現在地を立体的に捉えることで、企業の成長戦略を描くためのヒントを提供します。
jinjerからは代表取締役社長 CEOの冨永が登壇します。
jinjerが登壇するセミナーについて
▶テーマ
人事データで組織を動かす
── 現場課題とその解決のリアル ──
▶セミナー内容
人事データは「持っている」のに、意思決定にはほとんど使われていない。
本セッションでは、大手外資系IT企業で経営を担ってきたjinjerの冨永と、マーケティングと人事の両現場を知り尽くしたトイトイ合同会社 代表社員・永島氏が、「勘と経験」に寄りがちな人事を、データとテクノロジーでどうアップデートするかを掘り下げます。
登壇者
冨永 健
jinjer株式会社 代表取締役社長 CEO
シスコシステムズで大手企業向け営業と組織マネジメントを担った後、アマゾンウェブサービスで営業責任者として日本のクラウドマイグレーションの加速に貢献。その後、株式会社Zendeskの社長としてカスタマーエクスペリエンス基盤の普及とオペレーション改善を主導し、国内市場でのプレゼンス拡大に寄与した。現在は、jinjerの代表取締役社長 CEOとして、これまで培ったグローバルビジネスの経験を基盤に、戦略策定、M&A・組織再編、業務オペレーションの効率化に取り組み、jinjerの持続的成長をリードしている。
永島 寛之
トイトイ合同会社 代表社員
メーカーにて海外マーケティングに従事した後、米国駐在を経てニトリホールディングスに入社。人事責任者として似鳥会長直下で組織改革を指揮。その後、再生可能エネルギー開発会社レノバにて執行役員CHROを務めたのち、2024年にトイトイ合同会社を設立。複数者の顧問として人事マネジメントの支援をする傍ら、中央大学の客員研究員として、「退職者」の研究に勤しんでいる。「組織活動は”問い“と”対話“で構成される」という持論があり、さまざまな企業にオーダーメイドで無駄のない組織開発と、人材開発支援を提供している。
セミナー概要
開催日時：2026年1月22日(木) 13:00~
主催：株式会社ニューピークス
開催場所：オンライン配信
参加費：無料
参加お申込み：https://www.newpeaks.co.jp/speaks/hr/
