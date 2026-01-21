【上田市×OURCAR】地域住民・観光需要にむけて上田市の公用車を活用したカーシェア実証を1/17日より開始

株式会社TRILL.

“信州大学発スタートアップ認定企業”である株式会社TRILL.（本社：長野県長野市、代表取締役：藤森研伍）は、国土交通省の『「交通空白」解消パイロット・プロジェクト』の一環として、上田市の公用車を活用したカーシェアリングサービス「OURCAR（アワカ）」の実証実験を、2026年1月17日(土)より開始いたしました。

【本取り組みの背景と目的】

現在、自治体が保有する公用車の活用状況について、車両ごとに偏りがあるケースが報告されています。平日の平均稼働率が6～8割近い自治体であっても、実際には稼働率が3割程度の車両が存在していたり（※1）、全77台のうち4台が「常に空いている」状態として報告されていたりするなど（※2）、リソースが十分に最適化されていない現状があります。

さらに、公用車の主な利用時間が平日の開庁時間に限られている現状を考慮すると、年間総時間における実質的な活用時間は約15～20%（※3）にとどまり、一部の公用車が「遊休資産」となっています。

そこで、本取り組みでは、上田市が保有する全478台の公用車のうち3台を対象に、使われていない遊休時間を有効活用し、住民や来訪者の移動手段として開放します。2025年11月より開始している長野県原村での展開に加え(※4)、上田市役所においても自治体リソースの最適化と地域住民・観光客の利便性向上を目指します。

【出典・注釈】

※1 出典：自治体通信「公用車管理の『IT化×体制見直し』で、余剰車両の削減と業務効率化を実現」

(https://www.jt-tsushin.jp/articles/case/jt66_smauto)

※2 出典：多賀城市 行政監査報告書

(https://www.city.tagajo.miyagi.jp/kansa/shise/kansa/documents/si-ka-kansa_gyou2010.pdf)

※3 活用時間の試算根拠：株式会社TRILL.による算出

平日の平均開庁時間（8:30～17:15の週43.75時間）が、1週間（168時間）に占める割合（約26%）に対し、自治体の一般的な平均稼働率（60～80%）を掛け合わせて算出。

※4 出典：原村公式ホームページ「公用車を活用したカーシェア実証運行の実施について」

（https://www.vill.hara.lg.jp/docs/323178.html）

【実証実験の概要】

本実証実験では、上田市役所の公用車の空いている時間を活用し、「OURCAR」を通じて一般に公開します。スマートフォンアプリから24時間いつでも予約・利用が可能で、対面での手続きは不要です。

■公開期間： 2026年1月17日(土) ～ 2026年3月15日(日)予定

■設置場所： 上田市役所 北駐車場

■利用料金： 目安金額30分300円～（車種により変動します）

■利用方法： 「OURCAR」Webアプリより会員登録後、検索・予約・解錠が可能です。

■対象車両： 公用車 計3台

・日産 サクラ

・スズキ エブリイワゴン

・ダイハツ ミライース

日産サクラスズキ エブリイワゴンダイハツ ミライース



【今回の連携により期待される効果】

自治体と連携し、公用車をカーシェアとして開放することで、以下の効果を見込んでいます。

1. 地域住民の移動の利便性向上

「週末に家族で出かけたい」「大きな荷物を運びたい」といった、住民の方々の多様な移動ニーズに応えます。特に、マイカーを所有していない世帯や、一時的に車両が必要な方々の生活をサポートいたします。

2. 公用車の有効活用と維持費の適正化

業務利用がない時間に車両をシェアすることで、行政の遊休資産を有効に活用します。また、利用者からの共同使用料を車両の維持費に充当することで、効率的な車両管理・運用を実証します。

3. 地域全体で支え合うモビリティモデルの検証

自治体が率先して車両を開放することで、地域内で車両を共同で活用する文化を醸成し、長野県における新しい移動インフラの先駆けとなることを目指します。

【関係者コメント】

＜株式会社TRILL. 代表取締役社長 藤森研伍＞

学生時代に過ごしてきた上田エリアで自治体様と手を取って実証に取り組めることに感謝しています。この実証を通して、公用車の使っていない時間帯を活用してより地域住民や観光客のみなさまに取って、生活の一助になれば幸いです。

＜上田市役所 担当職員＞

市の課題として、車両の維持管理費の削減があります。

公用車を利用しない土日・祝日に一般の方に利用していただくことで、資産の有効活用が図れるとともに、使用料収入による維持管理費の削減につながることを期待します。

【OURCAR（アワカ）について】

サービスページ： https://ad.ourcar.app(https://ad.ourcar.app/?poster_channel=webmediaAd&utm_source=webmediaAd&utm_medium=press&utm_campaign=Ueda_press&utm_id=111)

「OURCAR（アワカ）」は、株式会社TRILL.が提供する、法人・自治体・個人の自家用車両(共同使用※5)とレンタカー(有償貸渡※6)の双方を貸し出しすることのできる新しいカーシェアリングの総合プラットフォームです。

車両オーナーは、使わない時間に車をシェアすることで維持費を削減できる一方、利用者は専用のWebアプリケーションから24時間いつでも非対面で車を検索・予約することが可能です。料金は30分300円から(※7)と短時間の利用にも対応しており、現在、登録車両台数は法人車両90台を含む約110台、登録ユーザー数は約1,350人を突破しています(※8)。

【出典・注釈】

※5共同使用： 自動車の使用及び管理・点検に関する実質的な権限と責任を分担すること等を契約で定めたうえで、複数人が同一の自動車を使用者自らの目的（買い物や旅行など）のために使用するもの。

※6 有償貸渡： 事業者が国の許可を得て、多数の利用者に有料で車を貸し出す、一般的な「レンタカー」の仕組みです。

※7 あくまでも目安としての金額です。車種やグレード等によって料金が変化しますので詳細はサービスページよりご確認ください。

※8 数値は全て2026年1月21日時点です。

【会社概要】

会社名：株式会社TRILL.

設立：2023年1月

代表取締役：藤森研伍

本社所在地：長野県長野市風間2034-17

事業内容：カーシェアサービス「OURCAR（アワカ）」の運営

HP：https://ad.ourcar.app/(https://ad.ourcar.app/?poster_channel=webmediaAd&utm_source=webmediaAd&utm_medium=press&utm_campaign=Ueda_press&utm_id=111)

【本件に関するお問合せ】

Mail：company@truereal.biz

【車両提供に関するお問合せ】

詳細ページ：https://ad.ourcar.app/owner(https://ad.ourcar.app/owner?poster_channel=webmediaAd&utm_campaign=Ueda_press&utm_id=112)

長野県内で本実証実験の趣旨にご賛同いただき、車両をご提供いただける自治体、事業者様、そして個人の皆様を募集しております。あわせて、地域交通の課題解決に向けて、本プロジェクトへのご協力やご参画を検討される他の自治体様も、広く募集しております。

使われていない時間のあるお車を地域のために役立てませんか？ご興味をお持ちいただけましたら、ぜひお気軽に下記までお問い合わせください。

お問い合わせフォーム：

https://almond-syzygy-6cf.notion.site/2107685e2acc81cf9bb2e025b8e18ddd?