車中泊に便利な純炭素100％のUSBホットマットがマクアケにてプロジェクト開始！
モバイルバッテリーだけで朝まで暖かく！
純炭素100％のUSBホットマット！
ホットマットを製造してきたメーカーだから安心して使用できる！
GGOMJIRAKのUSBホットマット最新版の第4世代がマクアケに登場！！
マクアケプロジェクト（2026/1/20～2026/2/25まで）
https://www.makuake.com/project/ggomjirak100/
Youtuber motormanonline cars様の商品レビュー動画
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=s49Ia2uOMqM ]
60000mAhのバッテリーで12時間以上の使用が可能
温度設定18ｗで使用時、60000mAhバッテリーで約12時間30分の使用が可能！消費電力が抑えられます。
純炭素100％
炭素繊維は密度と熱伝導率が高い素材です。
そのため、従来よりも暖かく使えるようになります。
自動識別リモコン
バッテリーやアダプターの出力に応じて自動リモコンが出力を認識。
最大熱量を出せるように認識します。
温度設定は1W～28Wまで設定可能！
※18W以上出力するバッテリーやアダプターが必要です。30W出力する電源がオススメ。接続はType-C接続またはシガーソケットになります。
各電源により温度操作例。出力が高いポータブルバッテリーは27Wまで設定でき、シガーソケットは23W、モバイルバッテリーは18W。機種や使用環境により最大出力が異なります。
安心の安全遮断システムを採用しています。加電圧やケーブル異常を感知すると自動で停止します。
タイマー機能付き
1～12時間まで1時間単位でのタイマー設定が可能です。一晩中使用でき、寒い車中泊でも快適に使用することができます。タイマーOFFには設定できません。
USBホットマットの強み！ Type-Cで外出先でも使用可能！
車中泊でも暖かく寝れる！寝袋や毛布と併用すれば暖かさアップ！
もちろん、どこでも持ち運びが簡単なので、キャンプや室内でももちろん使用できます。
車やテント、ベッド、ソファー、コットなど場所を問わず使える便利なUSBホットマット
700ｇの軽量でコンパクト！
丸めて収納ケースに入れればコンパクトになります。保管も持ち運びも楽にできます。
コンパクトで場所をとりません。隙間に入る大きさでどこでも持ち運びが簡単です。
カラーは2色。ブラックとカーキ
ブラックとカーキの2色。リモコン（有線）付き。
https://www.makuake.com/project/ggomjirak100/
クラウドファンディング「MAKUAKE」とは・・・
国内大手のクラウンドファンディングです。
国内で販売する新商品や開発中の商品、サービスなど様々なモノの取り扱いがあります。
MAKUAKEでは提供側を応援するということで購入を「応援購入」としています。
該当プロジェクトが終了してから商品が届くので、すぐに商品が届きませんが、一般販売よりは早くまた、MAKUAKE割引きもありお得に商品が応援購入できるのが特徴です。
MKAKUAKEを利用するには、MAKUAKEの登録（登録無料）が必要です。