車中泊に便利な純炭素100％のUSBホットマットがマクアケにてプロジェクト開始！

モバイルバッテリーだけで朝まで暖かく！

純炭素100％のUSBホットマット！

ホットマットを製造してきたメーカーだから安心して使用できる！

GGOMJIRAKのUSBホットマット最新版の第4世代がマクアケに登場！！

マクアケプロジェクト（2026/1/20～2026/2/25まで）

Youtuber motormanonline cars様の商品レビュー動画

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=s49Ia2uOMqM ]

60000mAhのバッテリーで12時間以上の使用が可能温度設定18ｗで使用時、60000mAhバッテリーで約12時間30分の使用が可能！消費電力が抑えられます。

純炭素100％

炭素繊維は密度と熱伝導率が高い素材です。

そのため、従来よりも暖かく使えるようになります。

自動識別リモコン

バッテリーやアダプターの出力に応じて自動リモコンが出力を認識。

最大熱量を出せるように認識します。

温度設定は1W～28Wまで設定可能！

※18W以上出力するバッテリーやアダプターが必要です。30W出力する電源がオススメ。接続はType-C接続またはシガーソケットになります。

各電源により温度操作例。出力が高いポータブルバッテリーは27Wまで設定でき、シガーソケットは23W、モバイルバッテリーは18W。機種や使用環境により最大出力が異なります。

安心の安全遮断システムを採用しています。加電圧やケーブル異常を感知すると自動で停止します。

タイマー機能付き

1～12時間まで1時間単位でのタイマー設定が可能です。一晩中使用でき、寒い車中泊でも快適に使用することができます。タイマーOFFには設定できません。

USBホットマットの強み！ Type-Cで外出先でも使用可能！

車中泊でも暖かく寝れる！寝袋や毛布と併用すれば暖かさアップ！

もちろん、どこでも持ち運びが簡単なので、キャンプや室内でももちろん使用できます。

車やテント、ベッド、ソファー、コットなど場所を問わず使える便利なUSBホットマット

700ｇの軽量でコンパクト！

丸めて収納ケースに入れればコンパクトになります。保管も持ち運びも楽にできます。コンパクトで場所をとりません。隙間に入る大きさでどこでも持ち運びが簡単です。

カラーは2色。ブラックとカーキ

ブラックとカーキの2色。リモコン（有線）付き。

マクアケにてプロジェクト実施中！（1/20～2/25）

https://www.makuake.com/project/ggomjirak100/

