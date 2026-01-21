グループ会社のモバイル・プランニングが法人向けIT機器レンタルのECサイト「テックレンタル」を開始

株式会社ベネフィットジャパン

株式会社ベネフィットジャパン(本社所在地:大阪市中央区、代表取締役社長:佐久間寛、証券コード:3934、以下「当社」)のグループ会社である株式会社モバイル・プランニング(本社:東京都中央区、代表取締役:岸本大樹、以下「モバイル・プランニング」)は、Wi-Fiレンタル「NETAGE(ネットエイジ)」で培った10万社超の取引実績を活かし、法人向けIT機器レンタルサービス「テックレンタル」のECサイトを2026年1月より正式オープンいたしました。

これを記念し、iPad(第10世代)やiPhone SE(第3世代)など対象商品を50%OFFで提供する期間限定キャンペーンを実施。生成AI需要によるPC・タブレット供給逼迫が深刻化する中、年度末・新年度に向けた早期手配ニーズに応えます。

■ サービス開始の背景:企業のIT調達における「所有から利用へ」の転換

2026年は生成AIの急速な普及により、データセンター向け高性能メモリ(HBMなど)の需要が急増しています。これに伴い、PC・iPad向けの汎用メモリ供給が逼迫し、ノートPCやタブレットの在庫不足、納期遅延・価格高騰の深刻化が予想されます。

モバイル・プランニングは、Wi-Fiレンタルサービス「NETAGE(ネットエイジ)」の運営を通じて、大手企業から中小企業、地方自治体まで、業種を問わず10万社以上の通信環境を支援してまいりました。その中で、「通信環境だけでなくPCやタブレットもまとめて手配したい」「プロジェクト単位で必要な台数が変動するため資産を持ちたくない」というご要望が急増。ハイブリッドワークの定着や人材流動性の高まりを背景に、企業のIT調達が「所有から利用へ」と転換していることを受け、本サービスを開始いたしました。

特に、年度末決算から新年度にかけての準備が本格化する現在、例年以上に早めの手配が重要となっており、本サービスとキャンペーンを通じて企業のIT調達課題を解決いたします。

■ ECサイトオープン記念「50%OFFキャンペーン」を実施

【キャンペーン概要】

テックレンタルのECサイト正式オープンを記念し、対象商品を通常価格の50%OFFで提供いたします。新入社員研修や年度末の短期プロジェクトなど、まとまった台数が必要な時期にコストを抑えてご活用いただけます。

【対象商品(一例)】

・iPad(第10世代): 研修資料の閲覧やイベント受付端末として

・iPhone SE(第3世代): 業務用スマホの検証や連絡用端末として

・スマートアタッシュ: 高音質音響付き27インチタブレット

【キャンペーン詳細】

期間や適用条件の詳細、在庫状況の確認は下記サイトよりご確認ください。

年度末・新年度に向けた早めのご予約も受付中です。

■ 代表コメント

当社は2009年の創業以来、社会の変化や企業様のニーズを捉えながら通信ソリューションを提供し、累計10万社以上の法人企業様にご愛顧いただき成長して参りました。改めて感謝申し上げます。

さて現在の日本経済は、生成AIの急速な普及による新たな投資局面を迎えています。また同時に押し寄せたインフレ基調も加わり、企業を取り巻く環境は大きく変化しています。

そのような社会的背景の中、初期投資を抑え、必要な時に必要なだけ利用できる「レンタル」という手段は、柔軟な企業経営を支えることは勿論のこと、環境保護の観点からも重要な選択肢になります。

当社は「テックレンタル」を通じて、これまで培った迅速な対応力とサポート体制をIT機器全般へと広げ、各企業様へ”変化”という”進化”をお届けできるよう、チャレンジを続けて参ります。

株式会社モバイル・プランニング 代表取締役 岸本大樹

