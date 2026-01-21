株式会社ゼロフィールド、米国アーカンソー州データセンターが本格稼働開始

株式会社ゼロフィールド

株式会社ゼロフィールド（本社：東京都港区、代表取締役CEO：平嶋 遥介、以下「ゼロフィールド」）は、このたび米国アーカンソー州に新設したデータセンターが本格稼働したことをお知らせいたします。本施設は最大10MWの電気容量を備えており、大規模な機器設置と拡張性のある運用が可能です。これにより、大口顧客のニーズにも対応できる大規模インフラ体制を構築しました。

米国アーカンソー州のデータセンターは、電力コストの低さと安定性を活かし、収容・運用が可能な設計となっています。これにより、複数ラック・大規模マシン設置のニーズにも柔軟に対応し、今後の導入需要に対して十分なキャパシティを確保しています。

【本格稼働の背景と意義】

暗号資産マイニングやAI活用の進展に伴い、膨大な演算能力を支えるインフラ需要が世界的に高まっています。特に、安価で安定した電力供給、拡張性、セキュリティを兼ね備えた運用基盤が求められています。

ゼロフィールドはこのニーズに応えるため、米国中南部に位置するアーカンソー州を戦略的拠点として選定。同地は電力コストが安定的に低く、大規模電力確保が可能な地域であり、最大10MWの電力容量を有する新データセンターは、今後の需要拡大にも柔軟に対応できる設計です。

【国内では“潜在電力”を活用した地域支援を展開】

一方、国内では、既存のインフラでありながら活用されていない「潜在電力」を活かした支援事業を展開。地域に眠る余剰電力を掘り起こし、マイニング・演算処理等へ転用することで、地元経済や再エネ活用の推進にも寄与しています。

加えて、電力・脱炭素領域の専門家である柏崎和久氏が経営顧問に就任しており、電力最適化と潜在電力活用を軸にした支援体制の構築を進めています。氏の知見を取り入れ、ESG観点からも持続可能な電力活用モデルを国内外で推進します。



【今後の展望】

ゼロフィールドは、グローバルでのデータセンター稼働体制と国内の電力リソース最適化支援を両輪として、暗号資産マイニングやAIインフラ領域での競争力強化を目指します。今後も、技術・電力・ESGの融合による次世代インフラの提供を推進してまいります。

【当社について】

株式会社ゼロフィールドは、2017年の設立以来、暗号資産マイニングに特化したテクノロジー企業として、マシンの開発・販売からデータセンター運用までを一貫して提供しています。国内外に6拠点のデータセンターを展開し、販売台数・顧客数・稼働数で国内No.1（東京商工リサーチ調べ）を4年連続で獲得。また、AI GPUサーバーの提供やAI受託開発にも注力し、インフラからAI開発まで幅広い技術支援を行っています。

■会社概要

【会社名】株式会社ゼロフィールド （英名 ZEROFIELD,inc）

【代表者】平嶋 遥介

【所在地】東京都港区芝浦3-4-1

【設立】2017年4月

【事業内容】暗号資産マイニング、AI・データセンター運営 等

【コーポレートサイト】https://zerofield.biz/

【各種サービスリンク】

・マイニングマシン https://minerfield.com/

・コンテナ型データセンター https://minerfield.com/lp/dinorex/

※株式会社ゼロフィールドは、株式会社トリプルアイズ（本社：東京都港区、代表取締役：山田 雄一郎、東京証券取引所グロース市場《証券コード：5026》）のグループ企業です。



【お問い合わせ先】

株式会社ゼロフィールド

管理部 広報IRグループ

URL：https://zerofield.biz/