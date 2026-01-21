海外積立保険「RSP」の運用方針に3資産クラスを組み合わせた「スマート・リバランス戦略」を導入

United BM Wealth Limited

資産形成コンサルティング会社のUnited BM Wealth Limited（代表取締役：大越朝）は、当社のファンドマネージャーと協議のもと、RL360°の積立型商品「RSP」の運用に「スマート・リバランス戦略」を導入することをご報告いたします。当社経由でRL360°RSPに申し込む場合、ポートフォリオにスマート・リバランス戦略をご選択いただけます。詳細は公式LINEにご連絡くださいませ。

RSP×スマート・リバランス戦略

公式LINEはこちら :https://utage-system.com/line/open/cUVg9fpYiKi6?mtid=uprDELBdd4HJ

スマート・リバランス戦略とは、テクノロジーファンドとゴールドファンド、債券ファンドを組み合わせ、リバランスにより安定と成長の両立を目指す手法です。

テクノロジーは、過去20年間でもっとも高い成長を記録しており、長期的な資産形成には不可欠です。ボラティリティが高いため、安いときに購入・高いときに売却するリバランスを行います。

一方、ゴールドは株式市場と相関性が低く、市場暴落時に価値が維持または上昇します。これにより実質的な資産の目減りを防ぐことが可能です。債券は価格変動が小さいため、ポートフォリオ全体のボラティリティを低くする役割を果たします。リバランス時の調整役として機能します。

RSPでは、スマート・リバランス戦略の肝となるファンドのスイッチング（＝リバランス）を無料・無制限で行えます。ファンド間のスイッチングに売買手数料や課税が発生しないため、リバランスを繰り返してもコスト負けしにくい運用ができます。

本リリースは、過去の調査やバックテストの理論値をもとにしており、将来のリターンを保証するものではございません。

ポートフォリオ配分

ご契約者様のリスク許容度に応じて、以下の3つのポートフォリオを用意しております。

リバランスルール

[表: https://prtimes.jp/data/corp/171516/table/23_1_5d63c2f167a073c13212dfa03c75a509.jpg?v=202601210351 ]

当社ではRSPのスマート・リバランス戦略のリバランスルールを、以下のように定めています。

- 毎月の積立投資：目標配分に従って各ファンドに自動配分- 定期リバランス：四半期ごとに目標配分へ調整- 閾値リバランス：各資産が目標配分から±10%以上乖離した場合に即時調整

たとえば、積極型で運用していて、テクノロジーが60%から50%に下落した場合、ゴールドと債券の一部を売却し、テクノロジーファンドを購入します。これによりポートフォリオ配分を積極型に調整します。

▼RL360°RSP×スマート・リバランス戦略の詳細

https://kaigaihoken-kenkyu.com/blog027/

RL360°の積立型商品「RSP」について

RL360°は、イギリス王室属領マン島にある生命保険会社です。同社が提供している積立型商品が「RSP（Regular Savings Plan）」です。

最低積立額が月31,000円、積立期間が5～25年まで用意されており、契約者がライフプランに合わせて自由に決められます。積立額が大きく積立期間が長くなるほど、大きなボーナスが付与され、その分手数料が相殺される仕組みです。

また、約350種類のファンドがあり、それらを8～10本ほど組み合わせてポートフォリオを構築します。ファンドの変更は無料かつ回数制限なく行うことが可能です。

▼RL360°の会社概要

https://kaigaihoken-kenkyu.com/blog001/

▼RL360°の積立型商品「RSP（Regular Savings Plan）」

https://kaigaihoken-kenkyu.com/blog008/

▼RL360°の運用実績

https://kaigaihoken-kenkyu.com/blog010/

オフショア投資での資産形成を円安・インフレの防衛策に

円安・インフレ局面においては、円の購買力が静かに失われ、私たちの経済や生活を蝕んでいます。つまり、円を現金で持っている場合、その実質的な価値が目減りし続けます。

この状況下では、特定国に依存しない無国籍資産の保有や、外貨建ての資産運用などが必要です。円安が進むほど円換算の資産価値は増加し、インフレに対する防衛策になります。

このような課題を解決するために、United BM Welath Limitedはアジア地域の日本人に、オフショア投資の契約手続きサポートや資産形成のアドバイスを行っております。老後資金や資産継承、積立投資などにお悩みがある方は、ぜひお気軽にご相談ください。

資産形成のご相談はこちら

当社は日本人の資産形成をサポートするために、お金の勉強会『知って得するお金の話』や個別相談会などを定期的に開催しております。

とくに個別相談会では、ご自身の資産・経済状況に合わせて、円安やインフレ、老後資金などの不安を解決するために、何から始めればよいのかアドバイスしています。

通常、有料で対応しているところを、本リリースをご覧いただいた方に限り、無料で対応しております。人数限定でオンラインにて対応しておりますので、以下の公式LINEよりお気軽にご相談ください。

【お申し込み手順】

- 公式LINEを友だち追加- リッチメニューの「個別相談」をタップ- お名前とご相談内容を送信- 担当者より個別相談のご案内

資産形成のアドバイスを目的としており、金融商品や有料コンサルティング等の営業・セールスは行いません。

United BM Wealth Limitedの会社概要

法人名：United BM Wealth Limited

代表取締役：大越 朝

所在地：Unit Level 9F(2), Main Office Tower, Financial Park Labuan, Jalan Merdeka, 87000 Federal Territory of Labuan, Malaysia

Webサイト：https://unitedbmwealth.com/

Webメディア：https://kaigaihoken-kenkyu.com/

お問い合わせ：info@unitedbillmorrisons.com