原宿竹下通りで大人気の【ボリューム系サンドイッチ専門店】が【グルメ系バゲットサンドイッチ専門店】を原宿にOPEN!

同店は2021年5月に広島県広島市にオープンし、広島県で人気のサンドイッチ屋になったことをきっかけに東京進出を決意、旗艦店として、2024年12月に「チャームサイドサンドイッチ原宿竹下通り店」をオープン。FC店として金沢店、大阪難波店、渋谷店、京都嵐山店、そして今回、原宿の竹下通り店の真隣のビルの「Harajuku Wa Mall Terrace」の３F、4F、に原宿2号店としてグランドオープンする運びとなりました。

「バゲットサンドイッチ専門店」でより多くのお客様に愛されるように

原宿1号店の真隣のビルの3Fと4FにOPEN。店内はダイニングスタイルでゆっくりお食事ができます。

チャームサイドサンドイッチが流行の聖地「原宿竹下通り」で１周年を迎えたことを機に、真隣の商業施設ビルに２号店として２フロア（1フロアはテラス仕様）として営業を開始致します。日本人、インバウンドに大人気の牛肉のサガリを300g使用した「ミートボックス」、国産のLサイズの卵を6個使用した「オムボックス」などに加えて、原宿２号店では、チャームサイドサンドイッチの真骨頂である、

日本では珍しい、「グルメ系バゲットサンドイッチ専門店」として、注文を頂いてから一つ一つ丁寧に作るバゲットサンドイッチを提供します。

最高のバゲットサンドイッチを最高の状態でお客様にお届け

圧倒的人気No.1の「ミートボックスサンドイッチ」女性に人気No.1の「オムボックスサンドイッチ」

バゲットサンドイッチにおいて一番重要なのはバゲットそのもの。チャームサイドサンドイッチのバゲットは東新宿にあるバゲットをメインに製造している「ラ・バゲット」、そしてもう一つは京都で一番有名な「進々堂」とタッグを組んで、サンドイッチに特化したオリジナルバゲットを使用しています。

何度も試作を重ね、外はパリッと、中はふわっとしたとても食べやすいバゲットに仕上げました。

サンドイッチの具材に合わせてバゲットの種類も変えています。お客様から注文を頂いてからトースターでリベイクして、具材を調理して出来立ての温かい状態でバゲットサンドイッチを提供します。

イートイン、テイクアウトはもちろん、デリバリー、予約注文なども受け付けています。

天気のいい日は近くの代々木公園や東郷神社などでピクニックやベンチで食べるのも良いですね。

バゲットサンドイッチの種類は順次追加で全15種類になる予定です。

自家製スパイスプルドポークのチェダーチーズメルト自家製和牛ローストビーフのバゲットサンドイッチ

バゲットサンドイッチラインナップ第一弾

◼️チャームサイドサンドイッチとは

林檎と生ハムとブリーチーズのハーモニーバゲット熟成生ハムのイタリアンバゲットサンドイッチローストチキンと自家製クランベリーソースのハーモニじのチェダーチーズメルト自家製スパイスプルドポークのチェダーチーズメルトフィラデルフィアチーズステーキサンド自家製和牛ローストビーフのバゲットサンドイッチ極上オリーブオイルとスモークサーディンのバゲットラムカルビと自家製ヨーグルトソースのバゲット

CHERMSIDE SANDWICHは2021年5月に広島でOPENしました。

オーナーはオーストラリアに5年間在住し、日本における従来の「作り置き販売型」でのサンドイッチではなく、注文を頂いてから一つ一つ調理し、出来立てのサンドイッチを提供する「レストラン型」のスタイルに感銘を受け、最高のサンドイッチを最高の状態で提供したいというオーナーの想いから、

CHERMSIDE SANDWICHは生まれました。

◼️店舗概要

【グランドオープン】2026年1月22日

【店舗名】「チャームサイドサンドイッチ原宿2号店」

【所在地】東京都渋谷区神宮前1-6-8 Wa Mall Harajuku Terrace 3F、4F

【営業形態】 イートイン・テイクアウト

【オフィシャルHP】http://chermside-sandwich.com/

