リコーブラックラムズ東京、2025-26シーズン オフィシャルスーツに「Wisdom Tool」を採用

ブラックラムズ東京では、2025-26シーズンのオフィシャルスーツに「Wisdom Tool」を採用したことをお知らせします。「Wisdom Tool」は原宿・代官山・表参道・名古屋に4店舗を構え、ビジネスパーソンに限らず、アスリート、アーティスト、芸能人など幅広い層から支持を集める完全予約制のスーツブランドです。

都会的で先進的なWisdom Toolの世界観はブラックラムズ東京と非常に親和性が高く、チームとしての“らしさ”を自然に表現できるパートナーです。また、Wisdom Tool代表の高橋氏は、スポーツやアスリートへの深い愛情と支援への強い想いを持っています。その姿勢は、ブラックラムズ東京が大切にしている「ファミリー」の価値観と重なり、オフィシャルスーツを共につくり上げるにあたり、大きな共感と信頼につながりました。

今回のオフィシャルスーツの選定にあたっては、実際にスーツを着用するブラックラムズ東京の選手もWisdom Toolスタッフとともにプロセスに参加。スーツ生地は幅広いシーンで着用可能な程よい暗さのチャコールグレーを協議の上で採用しました。インナーにはブラックのポロシャツをあわせ、チームカラーを基調としたモノトーンで、力強くも落ち着きのあるコーディネートとなっています。Wisdom Toolのこだわりのオーダースーツで、「ブラックラムズ東京らしさ」を表現しました。

試合会場にお越しの際は、オフィシャルスーツを着用した選手の姿にもぜひご注目ください。

Photo by Steve Gaudin

Photo by Steve Gaudin

Photo by Steve Gaudin

Photo by Steve Gaudin

Photo by Steve Gaudin

※撮影参加選手（1枚目左から）：礒田凌平、中楠一期、メイン平、木原音弥、池田悠希、TJ・ペレナラ

※カメラマン：Steve Gaudin（https://www.instagram.com/stevegdn/）

※ブラック東京公式HP/SNSでは上記以外の写真も掲載しています。ぜひご覧ください。

Wisdom Toolについて

東京の原宿・代官山・表参道・名古屋に4店舗を構える"Wisdom Tool"。

顧客はサラリーマンは勿論、アスリート、アーティスト、芸能人など幅広い層から支持を集めている。

オーダー依頼はビジネススーツに限らずウェディング、カジュアル、衣装制作、各企業制服も精力的に行なっており、昨年はNetflix 「地面師たち」にて豊川悦司/ハリソン役の衣装作成、藤井風の横浜アリーナ/アジアツアーの衣装作成、2025年頭には千葉雄喜とのコラボレーションスーツ作成発表など、多岐にわたって活動している。

・Instagram http://instagram.com/wisdom_tool

・HP https://wisdomtool.info

・store list

-原宿店-

東京都渋谷区神宮前2-31-8 3F（03-6337-4697）

-代官山店-

東京都渋谷区代官山町14-24 3F（03-5990-4797）

-表参道店-

東京都渋谷区神宮前６丁目１３－６ 2F（03-6419-7582）

-名古屋店-

愛知県名古屋市中区栄5丁目18-5 1F（052-717-2668）

＜リコーブラックラムズ東京について＞

1953年創部。東京都世田谷区を拠点として活動し、NTTジャパンラグビー リーグワン ディビジョン1に所属。名称である「ブラックラムズ」は、チームのシンボルであるジャージの黒、そして常に相手に立ち向かっていく選手たちの姿が勇猛果敢なファイティングスピリットを持つ雄羊(ラム)を連想させることに由来している。チームビジョン「Be a Movement.」を掲げ、世田谷から「うねり」を巻き起こし、社会に活力と感動を与えるチームを目指す。

・公式HP https://blackrams-tokyo.com/index.html

・X https://x.com/RICOH_BlackRams

・Instagram https://www.instagram.com/blackrams_official/

・Facebook https://www.facebook.com/RICOH.BlackRams

・YouTube https://www.youtube.com/channel/UCxNBYFk5V4z2y58hNFEeObw

・TikTok https://www.tiktok.com/@blackrams_official