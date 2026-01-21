高校生×企業魅力発見フェス開催！
秋田市
秋田市公式Instagraｍでは、＃秋田市ではたらく で、秋田市で働く人のきらめきを、＃いつかの君たち で秋田市の高校生たちの日常の風景を切り取りってきました。
今回はこの２つのコラボ企画として、高校生たちが地域に根ざす企業の魅力や地域との関わりを取材し、制作した動画の発表と、企業と交流ができるイベントを開催します！
どなたでも参加できますので、ぜひご来場ください。
- 日時 令和８年１月２４日（土）１３時３０分から１５時３０分
- 場所 秋田オーパ１階吹き抜けスペース
- 参加企業
（ブース参加）
秋田酒類製造株式会社、羽後電設工業株式会社、住友ベークライト株式会社（秋田住友ベーク(株)）、東北電材株式会社、株式会社プライムアシスタンス、株式会社プレステージ・インターナショナル
’（資料ブース）※資料配置
有限会社オイカワ、三菱化工機株式会社（MKK東北(株)）、株式会社秋田スズキ
学生の動画制作について
地域に根ざす企業はまちの魅力のひとつ。高校生たちが実際に企業を訪れ、動画を制作しました。
- 高等専修学校秋田クラーク高等学院×株式会社プレステージ・インターナショナル
- さくら国際高等学校秋田キャンパス×羽後電設工業株式会社
- 秋田県立秋田工業高等学校×東北電材株式会社
イベント内容- スタンプラリー
企業ブースを回った先着５０名に秋田市地域おこし協力隊 平石かなたさんが制作した秋田市イラスト記のイラストシールと、おみくじをプレゼント。
おみくじとシールイメージ。「地域資源×おみくじ」の開運メッセージも一緒に楽しんでください。
- 学校別写真コンテスト
秋田市内の高校から応募のあった写真コンテストを開催。ご来場の皆さんもぜひ投票してください。
- まるばつクイズ
秋田市や秋田市の企業についてのクイズ大会。勝ち残ったかたへは豪華景品をプレゼントします。