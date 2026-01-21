高校生×企業魅力発見フェス開催！

秋田市

秋田市公式Instagraｍでは、＃秋田市ではたらく で、秋田市で働く人のきらめきを、＃いつかの君たち で秋田市の高校生たちの日常の風景を切り取りってきました。

今回はこの２つのコラボ企画として、高校生たちが地域に根ざす企業の魅力や地域との関わりを取材し、制作した動画の発表と、企業と交流ができるイベントを開催します！

どなたでも参加できますので、ぜひご来場ください。

学生の動画制作について

- 日時 令和８年１月２４日（土）１３時３０分から１５時３０分- 場所 秋田オーパ１階吹き抜けスペース- 参加企業（ブース参加）秋田酒類製造株式会社、羽後電設工業株式会社、住友ベークライト株式会社（秋田住友ベーク(株)）、東北電材株式会社、株式会社プライムアシスタンス、株式会社プレステージ・インターナショナル’（資料ブース）※資料配置有限会社オイカワ、三菱化工機株式会社（MKK東北(株)）、株式会社秋田スズキ

地域に根ざす企業はまちの魅力のひとつ。高校生たちが実際に企業を訪れ、動画を制作しました。

イベント内容

- 高等専修学校秋田クラーク高等学院×株式会社プレステージ・インターナショナル- さくら国際高等学校秋田キャンパス×羽後電設工業株式会社- 秋田県立秋田工業高等学校×東北電材株式会社- スタンプラリー企業ブースを回った先着５０名に秋田市地域おこし協力隊 平石かなたさんが制作した秋田市イラスト記のイラストシールと、おみくじをプレゼント。おみくじとシールイメージ。「地域資源×おみくじ」の開運メッセージも一緒に楽しんでください。- 学校別写真コンテスト秋田市内の高校から応募のあった写真コンテストを開催。ご来場の皆さんもぜひ投票してください。- まるばつクイズ秋田市や秋田市の企業についてのクイズ大会。勝ち残ったかたへは豪華景品をプレゼントします。