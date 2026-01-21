¡ÚËÉºÒ¡¦BCP¤Î¿·´ð½à¡Û¥¹¥¤¥¹Clesana¼ÒCEO¤¬¶ÛµÞÍèÆü·èÄê¡ªÀ¤³¦¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ë¿··¿¥Ýー¥¿¥Ö¥ë¥È¥¤¥ì¡ÖClesana X1¡×¤ò¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«ー¥·¥çー¤ÇÆüËÜ½é¸ø³«
¥Ï¥¤¥¨ー¥¹¥Ùー¥¹¤Î¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«ーÀ½Â¤Âæ¿ô¤¬¹ñÆâ¼ó°Ì¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«ー¶È³¦¤ò¸£°ú¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥È¥¤¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¡ÊËÜ¼Ò¡§´ôÉì¸©²Ä»ù»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Æ£°æ¾¼Ê¸¡Ë¤Ï¡¢¿å¤ä²½³ØÌôÉÊ¤ò»È¤ï¤º±ÒÀ¸Åª¤ËÇÓÝõÊª¤ò½èÍý¤Ç¤¤ë¼¡À¤Âå¥È¥¤¥ì¡¢Clesana¡ÊËÜ¼Ò¡§¥¹¥¤¥¹¡Ë¤ÎÆüËÜÁíÂåÍýÅ¹¤Ç¤¹¡£
2026Ç¯1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«ー¥·¥çー2026¡×¤Ë¤Æ¡¢¥¹¥¤¥¹clesana¡Ê¥¯¥ì¥µ¥Ê¡Ë¼Ò¤ÎºÇ¿·¥Ýー¥¿¥Ö¥ë¥È¥¤¥ì¡ÖClesana X1¡×¤òÆüËÜ½é¸ø³«¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢
ËÜÈ¯É½¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¥¹¥¤¥¹¤è¤êclesana¼ÒCEO¤Î¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥ô¥§¥éー»á¤Î¶ÛµÞÍèÆü¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²ñ´ü½éÆü¤Î1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ï¡¢¥À¥Ë¥¨¥ë»á¼«¤é¤¬¡Ö¥¯¥ì¥µ¥Ê¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥Öー¥¹¡ÊÅ¸¼¨¥Ûー¥ë5¡¡Y25¡Ë¡×¤Ë¤Æ¡¢ºÇ¿·¥Ýー¥¿¥Ö¥ë¥È¥¤¥ì¡ÖClesana X1¡×¤Î¼Â±é¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¤¡¢¥á¥Ç¥£¥¢´Ø·¸¼ÔÍÍ¤«¤é¤Î¸ÄÊÌ¼èºà¤Ë½ªÆüÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥É¥¤¥Ä ¥¥ã¥é¥Ð¥ó¥µ¥í¥ó¤Ç¤ÎX1È¯É½²ñ¤ÎÍÍ»Ò¡Ê¥À¥Ë¥¨¥ë¼ÒÄ¹¡Ë
¿å¤ò»È¤ï¤º¼«Æ°Ì©ÊÄ¤¹¤ë¥Ýー¥¿¥Ö¥ë¥È¥¤¥ì¡ÖClesana X1¡×¤ò1·î30Æü¡Ê¶â¡ËÆüËÜ½é¸ø³«
»ý¤Á±¿¤Ó¤Ç¤¤ë¼«Æ°¥é¥Ã¥×¼°¥â¥Ð¥¤¥ë¥È¥¤¥ì¡Öclesana X1¡×¤Ï¤É¤³¤Ç¤â¤¤¤Ä¤Ç¤â»È¤¨¤ë¥È¥¤¥ì¡£
¥É¥¤¥Ä¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤Ç¤ÏCEO¼«¤é¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¼Â±é
¿å¤ò»È¤ï¤º¡¢¥Õ¥£¥ë¥à¥é¥Ã¥×¼°¤ÇÇÓÝõÊª¤òÌ©ÊÄ½èÍý¡£
¢£ ÇØ·Ê¡§ÆüËÜ¤Î¡Ö¥È¥¤¥ìÆñÌ±¡×ÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¥¹¥¤¥¹¤Î³×¿·µ»½Ñ
¶áÇ¯¤ÎÂçµ¬ÌÏºÒ³²¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÈòÆñ½ê¤Ç¤Î¥È¥¤¥ì´Ä¶¤Î°²½¤Ï¿ÍÌ¿¤Ë´Ø¤ï¤ë¿¼¹ï¤Ê²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬BCP¡Ê»ö¶È·ÑÂ³·×²è¡Ë¤òºöÄê¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¿å¤äÅÅµ¤¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿ºÝ¤ÎÇÓÝõÊª½èÍý¤Ï²ò·è¤¬Æñ¤·¤¤²ÝÂê¤Î°ì¤Ä¤Ç¤·¤¿¡£
¥È¥¤¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¤¬ÆüËÜÁíÂåÍýÅ¹¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤¹¤ë¡ÖClesana¡Ê¥¯¥ì¥µ¥Ê¡Ë¡×(https://clesana-japan.jp/)¤Ï¡¢¿å¤ò»È¤ï¤º¡¢ÆÃ¼ì¤Ê7ÁØ¹½Â¤¤Î¥Õ¥£¥ë¥à¤ÇÇÓÝõÊª¤ò°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¼«Æ°¤ÇÇ®°µÃå¡¦Ì©ÊÄ¤¹¤ëºÇ¿·¥È¥¤¥ìµ»½Ñ¡£
º£²óÈ¯É½¤È¤Ê¤ë¡ÖClesana X1¡×¤Ï¡¢¤³¤Î clesana ¤Î¥Ýー¥¿¥Ö¥ë¥¿¥¤¥×¤Î¿·À½ÉÊ¤Ç¤¹¡£
°åÎÅ¸½¾ì¤Ç¤âºÎÍÑ¤µ¤ì¤ëcleana¤Îµ»½Ñ¤Ï¡¢¥Ë¥ª¥¤¤ä¶Ý¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¡¢±ÒÀ¸Åª¤ËÇÓÝõÊª¤ò½èÍý²ÄÇ½¡£2022Ç¯Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÎÈïºÒÃÏ¤Ç¤â¡¢ÃÇ¿å¤¬Â³¤¥È¥¤¥ìÌäÂê¤¬Ä¹°ú¤¯Ãæ¡¢¤³¤Îclesana¥È¥¤¥ì¤Îµ»½Ñ¤¬ÈòÆñ½ê¤Ç³èÌö¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Ø¤Î¥¯¥ì¥µ¥ÊÇÉ¸¯¤Î¥Ë¥åー¥¹ :
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000018.000107958.html
¢£ Clesana CEO¡§¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥ô¥§¥éー»á¡¡ÍèÆü¤ËºÝ¤·¤Æ¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¤³¤Î¿··¿¥Ýー¥¿¥Ö¥ë¥È¥¤¥ì Clesana X1¤Î³«È¯¤Ë¤ÏÆüËÜ¤ÎÈïºÒÃÏ¤Ç¤Î»öÎã¤¬Âç¤¤¯´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤¬È¯ºÒ¤·¤¿ºÝ¡¢Åö»þ¤¹¤Ç¤ËÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢¥È¥¤¥ì·Á¾õ¥¿¥¤¥×¤Î¡ÖClesana C1¡×¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢¥È¥¤¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¤¬Ç½ÅÐÃÏ¿Ì¤ÎºÒ³²»Ù±ç¤ò¼Â»Ü¤·¡¢ÈïºÒÃÏ¤ÎÊý¡¹¤ËÈó¾ï¤Ë´î¤ó¤ÇÄº¤±¤¿¤È¤¤¤¦»öÎã¤òÊ¹¤¡¢ºÒ³²ÂÐºö¤È¤·¤Æ¤Î¥È¥¤¥ì¤Î½ÅÍ×À¤ò²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥µ¥¤¥º¡¢È÷Ãß¤·¤ä¤¹¤¤¥¹¥¿¥Ã¥¥ó¥°À¡¢ÅÅ¸»¤Î¼«Í³ÅÙ¡¦¡¦¤Ê¤É¤òÇ°Æ¬¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿·¤¿¤Ë³«È¯¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¤³¤ÎClesana X1¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Î³§ÍÍ¤Ë¤³¤Î¿·¤·¤¤µ»½Ñ¤ò¤ªÈäÏªÌÜ¤·¡¢ºÒ³²ÂÐºö¤È¤·¤ÆÌòÎ©¤ÄÌ¤Íè¤¬º£¤«¤é¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¡×
¢£ ¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¤Ï´û¤ËÂçÃíÌÜ
¥É¥¤¥Ä¡¦¥Ç¥å¥Ã¥»¥ë¥É¥ë¥Õ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿²¤½£ºÇÂçµé¤Î¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«ーÅ¸¼¨²ñ¡Ö¥¥ã¥é¥Ð¥ó¥µ¥í¥ó2025¡×¤Ë¤Æ¡¢¿å¤ò»È¤ï¤ºÇÑ´þÊª¤ò¼«Æ°Ì©ÊÄ¤¹¤ë¼¡À¤Âå¥Ýー¥¿¥Ö¥ë¥È¥¤¥ì Clesana¡Ê¥¯¥ì¥µ¥Ê¡Ë ¤ÎºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¡ÖX1¡Ê¥¨¥Ã¥¯¥¹¥ï¥ó¡Ë¡×¤¬À¤³¦½é¸ø³«¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤¬½¸¤Þ¤êÂçÃíÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ¿··¿¥Ýー¥¿¥Ö¥ë¥È¥¤¥ì¡ÖClesana X1¡×¤ÎÆÃÄ¹
¿åÉÔÍ×¡¦Ìµ½¤Ç±ÒÀ¸Åª¤Ê¡ÖÌ©ÊÄ¥Ñ¥Ã¥¯¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡×
¿å¤ä²½³ØÌôÉÊ¤ò°ìÀÚ»ÈÍÑ¤»¤º¡¢¥Ü¥¿¥ó°ì¤Ä¤ÇÇÓÝõÊª¤ò¼«Æ°¤Ç¥Õ¥£¥ë¥à¥Ñ¥Ã¥¯¤ËÌ©Éõ¡£°åÎÅ´ð½à¤Ç³«È¯¤µ¤ì¤¿7ÁØ¼°¤Î¹âÉÊ¼Á¥Õ¥£¥ë¥à¤Ë¤è¤ë¶Ã°Û¤Î¼×ÃÇÀÇ½¤Ç¡¢¥Ë¥ª¥¤¤¬Ï³¤ì¤º°Â¿´¡£»ÈÍÑ¸å¤Ï¡¢²ÈÄí¤´¤ß¤È¤·¤ÆÇÑ´þ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡Ê¢¨³Æ¼«¼£ÂÎ¤´¤È¤Î¥ëー¥ë¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¡Ë¡£
¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç»ý¤Á±¿¤Ó¤ËÊØÍø
¼ýÇ¼»þ¤Ï¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¡¢»ÈÍÑ»þ¤Ë¤Ï¿½Ì¤·¤Æ²÷Å¬¤Ê¹â¤µ¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤ëÆÈ¼«¤ÎÆÃµöµ¡¹½¤Ë¤è¤ê¡¢¾Ê¥¹¥Úー¥¹Àß·×¤Ç¤¢¤é¤æ¤ë¾ì½ê¤ä¼ÖÎ¾¤Ë¼ý¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ì¥¸¥ãー¤«¤éBCP¡¢²ð¸î¤Þ¤ÇÉý¹¤¤ÂÐ±þ
ÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ç¤¤ëÀß·×¤Ç¡¢ËÉºÒÈ÷Ãß¤äBCPÂÐºö¤È¤·¤Æ¤âºÇÅ¬¡£¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«ー¤Ø¤ÎÅëºÜ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ºÒ³²»þ¤Î´ë¶È¤ÎÈ÷ÃßÉÊ¡ÊBCP¡Ë¡¢¼«¼£ÂÎ¤ÎÈòÆñ½êÀßÃÖ¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï²ð¸î¸½¾ì¤Þ¤Ç¡¢¾ì½ê¤òÁª¤Ð¤ºÀßÃÖ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢£ 1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë¡§¥¹¥¤¥¹¤è¤êclesana¼ÒCEO¤¬ÍèÆü¤·¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¼èºà¤ËÂÐ±þ
¡ÖClesana X1¡×¤ÎÆüËÜ½é¸ø³«¤òµÇ°¤·¡¢³«È¯¸µ¤Ç¤¢¤ë¥¹¥¤¥¹Clesana¼Ò¤ÎCEO¡¢¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥ô¥§¥éー»á¤¬ÍèÆü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£clesana¤Î¥È¥¤¥ì¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ä¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëËÉºÒ¡¦BCPÂÐºö¤Ø¤Î´üÂÔ¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¥È¥¤¥ì³×Ì¿¡×¤¬¤â¤¿¤é¤¹¼Ò²ñÊÑ³×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³«È¯¼Ô¼«¤é¤¬¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¡üÂÐ±þÆü»þ¡§ 2026Ç¯1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë 9:00～17:00
¡ü¾ì½ê¡§ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«ー¥·¥çー2026¡¡¥¯¥ì¥µ¥Ê¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥Öー¥¹¡ÊÅ¸¼¨¥Ûー¥ë5¡¡Y25¡Ë
¡üÂÐ±þÆâÍÆ¡§ ¼Â±é¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¡¢CEO¥À¥Ë¥¨¥ë»á¤Ø¤Î¸ÄÊÌ¼èºà¡ÊÄÌÌõ¤¢¤ê¡Ë¡¢¥Õ¥©¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó
¿å¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¥È¥¤¥ì¡Ö¥¯¥ì¥µ¥Ê¡×¤È¤Ï¡©
¡Ö¥¯¥ì¥µ¥Ê¡×¤Ï¿å¤ò»È¤ï¤º¥Õ¥£¥ë¥à¤òÇ®°µÃå¤·¤Æ½èÍý¤ò¤¹¤ë"¼«Æ°¥Õ¥£¥ë¥à¥Ñ¥Ã¥¯¼°"¥È¥¤¥ì¤Ç¤¹¡£
¥Ë¥ª¥¤¤òÏ³¤é¤µ¤º±ÒÀ¸Åª¤Ë¥Ñ¥Ã¥¯¤Ç¤¤ëÂ¿ÁØ¼°¤Î¥Õ¥£¥ë¥à¤Ë¤è¤ë¹â¤¤Ì©ÊÄÀÇ½¤È¡¢ÆÈ¼«¤ÎÇ®°µÃåµ»½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥æー¥¶ー¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
"À¤³¦ÆÃµö¼èÆÀºÑ"¤Î7ÁØ¼°ÆÃ¼ì²Ã¹©¥Õ¥£¥ë¥à¤Ï¡¢¥¹¥¤¥¹¤Î°åÎÅ¸½¾ì¤Ç¤â»ÈÍÑ¤µ¤ë¹âÉÊ¼Á¡£
¿åÀö¥È¥¤¥ì¤À¤È±ø¤ì¤¬¤Á¤ÊÆâÉô¤Ï¥Õ¥£¥ë¥à¤ÇÊ¤¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»ÈÍÑ¤Î¤¿¤Ó¤ËÂØ¤ï¤ë¤¿¤áÀ¶·é¤ÇÁÝ½ü¤¬´ÊÃ±¡£
¡Ö¼«Ê¬Ã£¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥Ú¥Ã¥È¤Î±øÊª½èÍý¤Ë¤â»È¤¨¤ÆÂçÊÑ´ò¤·¤¤¡×¤È¥æー¥¶ー¤ÎÀ¼¤â¡Ê»£±Æ¡§EURO-TOYÁêÌÏ¸¶¡Ë
X1¤ÎÆÃÄ¹
¡ÖX1¡×¤Ï¥Õ¥£¥ë¥à¤ÎÀÇ½¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÇ®°µÃåµ»½Ñ¤â¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç»ý¤Á±¿¤Ó¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤µ¤é¤ËÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
1. ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¤Ç¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È
¼ýÇ¼»þ¤Ï¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¡¢»ÈÍÑ»þ¤Ë¤Ï¿½Ì¤·¤Æ²÷Å¬¤Ê¹â¤µ¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤ëÆÈ¼«¤Îµ¡¹½¤Ë¤è¤ê¡¢¾Ê¥¹¥Úー¥¹Àß·×¤Ç¤¢¤é¤æ¤ë¾ì½ê¤ä¼ÖÎ¾¤Ë¼ý¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ç¤¤ëÀß·×¤Ç¡¢ËÉºÒÈ÷Ãß¤äBCPÂÐºö¤È¤·¤Æ¤âºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
2. »ý¤Á±¿¤Ù¤ë¥â¥Ð¥¤¥ë¼°
ÆüËÜ»Ô¾ì¤ÇÉáµÚ¤·¤Æ¤¤¤ëÅÅÆ°¹©¶ñÍÑ¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¡Ê18V¡Ë¤òÅÅ¸»¤ËÆ°ºî²ÄÇ½¡£¤Þ¤¿12V¡¦24V¤Î¼ÖºÜÅÅ¸»¤ä¡¢²ÈÄíÍÑ¤Î100V¡¦240V¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤â¡¦¤É¤³¤Ç¤â¡×»ÈÍÑ¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
3. ±ÒÀ¸Åª
¥Ë¥ª¥¤Ï³¤ì¤ä±ÕÂÎÏ³¤ì¤òËÉ¤°¥¯¥ì¥µ¥ÊÀìÍÑ¤Î¹â¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥£¥ë¥à¤Ç¡¢1¤Ä1¤ÄÃúÇ«¤ËÌ©ÊÄ½èÍý¡£°ìÈÌÅª¤Ê¥Ýー¥¿¥Ö¥ë¥È¥¤¥ìÍÑ¥Õ¥£¥ë¥à¤è¤ê600ÇÜ¥Ë¥ª¥¤Ï³¤ì¤¬¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¼Â¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡§¥É¥¤¥Ä ¥Û¥é¥¦¥ó¥Ûー¥Õ¥¡ー¸¦µæµ¡¹½¤Ë¤è¤ë¼Â¾Ú¡Êhttps://clesana.com/news/clesana-vs-looseal-fraunhofer-ivv-testet-beutelfolien/¡Ë
4. Made in ¥¹¥¤¥¹
¥¹¥¤¥¹¤Ç³«È¯¡¦À½Â¤¤µ¤ì¡¢¹âÉÊ¼Á¤ÎÀ½ÉÊ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£´Ä¶ÊÝ¸î°Õ¼±¤Î¹â¤¤²¤½£¤Ç¤Ï¡¢¿å¤äÇÓÝõÊª¤òÊ¬²ò¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÌôºÞ¤â°ìÀÚ»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢"´Ä¶¤ËÍ¥¤·¤¤¥È¥¤¥ì"¤È¤·¤ÆÉý¹¤¯ÉáµÚ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¤¥¹¡§clesana¼Ò
²è´üÅª¤Ê¥¯¥ì¥µ¥Ê¥È¥¤¥ì¤ò³«È¯¤·¤¿clesana¼Ò¤Ï¡¢¥¹¥¤¥¹ÅìÉô¥¶¥ó¥¯¥È¡¦¥¬¥ì¥ó½£¤ËËÜ¼Ò¤ò¹½¤¨¤ë¥áー¥«ー¤Ç¤¹¡£¥É¥¤¥Ä¡¢¥¹¥¤¥¹¡¢¥ªー¥¹¥È¥ê¥¢¤òÃæ¿´¤ËÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢´Ä¶ÊÝ¸î°Õ¼±¤Î¹â¤¤²¤½£¤Ç¤Ï¡¢¿å¤¬ÉÔÍ×¤Ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÇÓÝõÊª¤òÊ¬²ò¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÌôºÞ¤â°ìÀÚ»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢"´Ä¶¤ËÍ¥¤·¤¤¥È¥¤¥ì"¤È¤·¤ÆÉý¹¤¯ÉáµÚ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥È¥¤¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¤Ï¥¯¥ì¥µ¥Ê¼Ò¤ÈÆüËÜÁíÂåÍýÅ¹·ÀÌó¤òÄù·ë¡£¥¹¥¤¥¹¤ÎclesanaËÜ¼Ò¤Î¸¦µæ³«È¯¥»¥ó¥¿ー¤òË¬Ìä¤·¡¢ÆÈ¼«³«È¯¤µ¤ì¤¿µ»½Ñ¤Î¸«³Ø¤äº£¸å¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë³×¿·Åª¤Ê¾¦ÉÊ³«È¯¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢¾ðÊó¸ò´¹¤òÌ©¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜÁíÂåÍýÅ¹¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ç½¤Íý¤äÊÝ¾Ú¡¢¾ÃÌ×¥Ñー¥Ä¤Î¸ò´¹ÂÐ±þ¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤â¹Ô¤¨¤ë¤¿¤á¡¢°Â¿´¤·¤ÆÄ¹¤¯¤ª»È¤¤Äº¤±¤Þ¤¹¡£
clesana¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È :
https://clesana-japan.jp/
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
´ôÉì¸©²Ä»ù»Ô¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯¥È¥¤¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥¨ー¥¹¥Ùー¥¹¤Î¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«ーÀ½Â¤Âæ¿ô¤¬¹ñÆâ¼ó°Ì¤ÎÀ½Â¤¥áー¥«ー¤Ç¤¹¡£¼«Æ°¼Ö¥áー¥«ー¤¬ÊÝ¾Ú¤¹¤ë¼«Æ°¼ÖËÜÍè¤Î°ÂÁ´À¤òÊø¤¹¤³¤È¤Ê¤¯²ÍÁõ¤µ¤ì¤¿Åö¼Ò¤Î¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«ー¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÆÈ¼«µ»½Ñ¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÖÃæÇñ¤Î²÷Å¬À¤Î»ØÉ¸¤È¤Ê¤ë´¨ÃÈ¤Îµ¤²¹º¹¤ò²¡¤µ¤¨¤ë¡Ö¥Ü¥Ç¥£¹âÃÇÇ®»Ü¹©¡×¤«¤éÊÀ¼Ò¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«ー¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤â¤¢¤ë¡Ö¥¨¥¢¥í¥¦¥£¥ó¥É¥¦¡×¡¢Âç¼êÅÅµ¡¥áー¥«ー¤È¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¹â¸úÎ¨¥½ー¥éーÈ¯ÅÅ¥·¥¹¥Æ¥à¤ä²ÈÄíÍÑ¥¤¥ó¥Ðー¥¿ー¥¯ー¥éー¤¬¼ÖºÜ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¯ー¥ë¥³¥ó¥×¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤Ê¤É¡¢Åö¼Ò¤Î¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«ー¤Ï¡¢¼ÖÃæÇñÎ¹¹Ô¤ò²÷Å¬¤Ë²á¤´¤¹°Ù¡¢¿ô¡¹¤ÎÁõÈ÷¤ò¶È³¦¤ËÀè¶î¤±¤ÆºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«ー¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¥É¥¯¥¿ー¥«ー¡¢¥Ú¥Ã¥È»ÅÍÍ¥â¥Ç¥ë¤Ê¤ÉÆÃ¼ì¼ÖÎ¾¤Þ¤Ç¡¢ºÙÉô¤Ë¤ï¤¿¤ê¤´»ÈÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤ªµÒÍÍ¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Ëー¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÀ½ºî¡£2021 Ç¯½ÕÊü±Ç¤Î¾ðÇ®ÂçÎ¦¤Ç¤Ï¡¢¥È¥¤¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¤Î¤â¤Î¤Å¤¯¤ê»ÑÀª¤ä¡¢¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«ー¤ËÂÐ¤¹¤ëÁÛ¤¤¤Ê¤É¤¬ÆÃ½¸¤µ¤ìÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
2022Ç¯9·î¤Ë¤Ï¥¹¥Æ¥é¥ó¥Æ¥£¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤È¥Õ¥£¥¢¥Ã¥È¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ëÀµµ¬¥Ç¥£ー¥éー·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¡¢2023Ç¯¤Ë¤Ï¥Õ¥£¥¢¥Ã¥È¥Ç¥å¥«¥È¤ò¥Ùー¥¹¼ÖÎ¾¤È¤·¤¿¿··¿¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«ー¤òÈ¯É½¡£³ÆÊýÌÌ¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¾¦¹æ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥È¥¤¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡Æ£°æ¾¼Ê¸
½êºßÃÏ¡§¢©509-0213´ôÉì¸©²Ä»ù»ÔÀ¥ÅÄ800-1(¥È¥¤¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ï²Æì½êºß)
ÀßÎ©¡§1995Ç¯8·î
¡Ú»ö¶ÈÆâÍÆ¡Û
¡¦¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¼ÖÎ¾À½ºîÈÎÇä¡¦ÆÃ¼ì¼ÖÎ¾¡¢Ê¡»ã¼ÖÎ¾À½ºîÈÎÇä¡¦¼«Æ°¼ÖÆâ³°ÁõÀ½ºî¡¦¥èー¥í¥Ã¥Ñ¼ÖÎ¾Í¢ÆþÈÎÇä¡¦RVÍÑÉÊ¡¦¥Ñー¥ÄÍ¢ÆþÈÎÇä¡¦¼«Æ°¼Ö¥ì¥ó¥¿¥ë¥µー¥Ó¥¹¡¦¼«Å¾¼ÖÈÎÇä¡¢¥ì¥ó¥¿¥ë¥µー¥Ó¥¹¡¦¼Ö¸¡¡¢À°È÷
¡¦¥Õ¥£¥¢¥Ã¥È¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ëÀµµ¬¥Ç¥£ー¥éー¡¿¥¨¥È¥ë¥¹¥³ÆüËÜÁíÂåÍýÅ¹¡¿¥Ï¥¤¥ÞーÀµµ¬ÈÎÇäÂåÍýÅ¹¡ÎÅì³¤¡¦´ØÀ¾¡¦ËÌ¿®±Û¥¨¥ê¥¢¡Ï¡¿¥Õ¥§¥ó¥È¥¥ã¥é¥Ð¥ó ¶ËÅì¥¢¥¸¥¢ÁíÍ¢Æþ¸µ
