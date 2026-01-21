「unisizeBAG」が大幅リニューアル～ユーザーの体型や身近なアイテムとの比較が可能に～

株式会社メイキップ

株式会社メイキップ（本社：東京都新宿区、代表取締役：柄本 真吾、以下メイキップ）Pは、アパレルEC向けサイズレコメンドエンジン「unisizeBAG（ユニサイズバッグ）」において、新機能を搭載し、大幅リニューアルしました。最新のAIを活用して開発した独自アルゴリズムによる画像解析により、ECサイト上でユーザーの体型や身近なアイテムを基準にサイズ感を比較・確認でき、最適なサイズのバッグを選べる購入体験を実現します。

【主なアップデート内容】

１.体型と比較：ユーザーの体型を基準に、バッグを持ったときの大きさを確認

新機能として「体型と比較」機能をリリースし、登録されたユーザーの体型情報をもとに、バッグを持ったときの大きさや全身バランスを確認できるようになりました。

・性別・身長・体重を反映したユーザーシルエットで、バッグを持ったときの大きさ・全身バランスを確認

ユーザーが登録した性別・身長・体重情報をもとに生成したユーザーのシルエット上で、バッグの大きさや、ユーザーがバッグを持ったときの全身バランスを確認できます。

・商品画像を高精度に自動切り抜きし、ユーザーシルエット上に表示

AIを活用した画像解析により、クライアント様が個別に画像を切り抜く必要がなく、検討中の商品画像をそのまま用いて、ユーザーがバッグを持ったときの印象をよりリアルに確認できるようになりました。

・unisize（洋服）で登録された体型情報を活用

unisizeBAGでは、unisizeの洋服向けサービスとユーザー情報を一元管理しているため、unisizeで登録されたユーザーの体型情報がunisizeBAGにも自動で反映されます。



これにより、ECサイト上でも「自分自身がそのバッグを使うイメージ」を画像で視覚的に確認しながら、バッグを選ぶことが可能になります。



２.モノと比較：約30種類のアイテムを基準に、バッグの大きさを確認

アップデートした「モノと比較」機能では、約30種類のアイテムを基準に、バッグのサイズを視覚的に確認できる精度を大幅に向上させました。

・バッグ本体部分のみの大きさを高精度に表示

最新のAIを駆使することでモノが実際に入るバッグ本体部分（収納部）のみを認識し、その大きさを高い精度で表示します。

・バッグの柄や色を保持したまま商品画像を高精度に切り抜き

バッグのデザインを損なうことなく、実際の見た目を保ったまま商品画像を高精度に切り抜いて表示します。

・斜めに撮影された商品画像を正面に近い状態へ補正

AIによる正面補正と縦横比解析を組み合わせることで、歪みのないバッグ画像を表示します。



これにより、ノートパソコンやペットボトル、ポーチなど、約30種類の身近なアイテムを基準に比較しながら、そのバッグがどの程度の大きさなのかを、感覚ではなく視覚で確認できる機能へと進化しています。

■unisizeBAG

unisizeBAG（https://cl.unisize.makip.co.jp/）は、バッグのサイズ感をユーザー自身の体型や身近なアイテムとの比較を通じて確認できるサービスです。

「モノと比較」では、ノートパソコンやペットボトル、ポーチなど、約30種類のアイテムとバッグの大きさを視覚的に比較することで、ユーザーは「このバッグがどの程度の大きさなのか」を、感覚ではなく目で見て確認できます。

また「体型と比較」では、ユーザーの体型を基準にバッグを持ったときのサイズ感や全身バランスを比較できるため、ECサイト上でも実際に使用した際のイメージをより具体的に確認することが可能です。

＜株式会社メイキップ 会社概要＞

■社名： 株式会社メイキップ

■代表者： 代表取締役 柄本 真吾

■所在地： 東京都新宿区矢来町126 NITTOビル1F

■URL： https://makip.co.jp/

■電話番号 ： 03-6265-3465

■お問い合わせ： pr@makip.co.jp