【人事・教育担当者対象】体験×焚火が“気づき”を生む！チームビルディング×アウトドア研修体験会を2/16に実施します。

座学では理解できても、実際の行動が変わらない。

そんな課題を抱える企業が増えています。

本体験会では、チームの成長理論「タックマンモデル」をベースに、アクティビティ体験を通じて、協働・衝突・信頼形成・成果発揮のプロセスを体感的に学びます。

さらに、ラスト30分では焚火（疑似ランタン）プログラムを実施。

炎を囲む“特別な場”で、自分自身やチームと向き合う深い対話を体験いただけます。

チームで課題に挑戦し、個人・チームでの振り返りを通して行動変容のきっかけを掴んでいただきます。

3時間半で“学び・気づきが動きに変わる瞬間”を体験できるプログラムです。

【対象者】

・人事／教育研修・組織開発担当者

・管理職・リーダー層

・若手育成・チーム形成を担うOJT担当者

【研修受講により期待できる効果】

１.心理的安全性

- アクティビティでは、誰しもが初めてのミッションに挑戦するため、役職関係なく安心して自由に言い合うことができ、業務にもつながる空気感を醸成できた。（IT）- 研修前までは他部署と交流する機会あまり無かったが、今回の研修で絆が深まったことで他部署の方とのコミュニケーションが取りやすくなった。（建設/リピート13年目）

２.社員同士の結束力・帰属意識

- この研修で培ったチームビルディング精神で、誰かが悩んでいるのは自分の悩みと思えたり、何とかしてあげたいというのが社員の行動として目に見える。参考として本企業は、研修導入後の離職率が1割未満に激減。（不動産投資/リピート10年目）- 焚き火で自分がどう思われているか、また、自分が他の人をどう思っているかを考える機会だった。これを経て、距離感が縮まり本音で語れる関係になれた。（不動産仲介/リピート16年目）- 7つの習慣の思考フレーム「Win-Win」を共通言語とし、部門や階層の垣根を超えてチーム意識が醸成された。（自動車/リピート4年目）

３.達成感・自己効力感

- 受講生の共通点は「会社」という枠組みのみ。その状態から、1つひとつアクティビティに挑戦するなかで、仲間意識の醸成が進み、達成感や充実感を、喜怒哀楽を通して自分たちで変化を実感できる。（介護・保育）- チームアクティビティを通じて、先導するリーダーのようにカリスマ性は自分にはなく、方向を間違えずに背中を押していけるリーダーになりたいと思った。（建設/リピート13年目）

４.貢献意欲

- 自分の視点だけでなく、違う立場に立った視点でも会社や自身の役割について考えることができた。（自動車/4年目）- 同期との関係性がよくなり、仕事への向上心が上がった。（不動産仲介/リピート16年目）

■ セミナー概要

詳細を見る :https://www.tac.biz/seminar/260216

開催日：2026年2月16日（月）

時 間：13：30～17：00

ｾﾐﾅｰ形式：【リアル開催】資格の学校TAC八重洲校舎

〒104-0031 東京都中央区京橋1-12-2 住友生命八重洲東ビル

※JR東京駅八重洲中央口より徒歩8分

日本橋駅B1出口より徒歩6分

京橋駅6番出口・宝町駅A6出口より徒歩5分

参加料：無料（要予約）

持ち物／服装：名刺、動きやすい服装、お飲み物

詳細・申込URL：https://www.tac.biz/seminar/260206(https://www.tac.biz/seminar/260216)

※プログラムの詳細は、都合により一部変更となる場合がございます。

※同業の方、個人の方のご参加はご遠慮いただいております。

※イベント中にカメラによる撮影がありますのでご了承ください。参加者による撮影は許可がない限りお断りさせていただきます。

■ プログラム

1．13:30～13:50

・ガイダンス・アイスブレイク

・ニックネーム紹介・ゴール共有・場の安心感づくり

2．13:50～14:50

・チームアクティビティ１.２.

・協働・衝突・コミュニケーションを体感

3．14:50～15:20

・振り返り１.

・個人 → ペア → チームで気づきを共有

4．15:20～16:00

・チームアクティビティ３.

・信頼・連携・役割理解を体感

5．16:00～16:30

・振り返り２.

・チームの強み・課題・行動指針を整理

6．16:30～17:00

・火（疑似ランタン）プログラム

・深い対話・価値観共有・心理的安全性の醸成

■ 講師プロフィール

福山 諒一（ふくやま りょういち）

株式会社NTT Landscape 事業開発部

アウトドア研修講師

●講師プロフィール

NTT東日本に入社後、通信インフラの構築・保守に従事。地域のライフラインを支える現場で多くの人材と関わる中で、「人が成長し力を発揮できる環境づくりこそが組織を支える根幹である」と痛感する。こうした経験から人材育成に軸足を移し、現在はキャンプ事業に携わるNTT東日本グループ新会社「NTT Landscape」にてアウトドア研修事業を推進している。パートナー企業JOWAと協業し、これまでにアウトドア研修として累計1600社・6万人以上が体験する実績あるプログラムを展開。タックマンモデルを基盤に、アクティビティを通じて参加者が自ら気づき、行動変容へつなげるファシリテーションを得意とし、自然体験と理論を融合させたチームビルディングの新しい形を広めている。

●研修実績

通信／IT／製造／人材サービス／教育機関／金融など多数

内定者研修／新入社員研修／管理職研修／部署間研修 など

※累計1600社・6万人以上が受講

会社概要

会社名：TAC株式会社

代表者：代表取締役社長 多田 敏男

設 立：1980年12月

事業内容：個人教育事業、法人研修事業、出版事業、人材事業

本 社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

法人向け人材教育サービス紹介サイト：https://www.tac.biz/