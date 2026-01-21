アイル、粉末食品メーカー向井珍味堂の、食品業界向け販売・在庫・生産管理システム「アラジンオフィス for foods」導入事例を公開

株式会社アイル

自社開発の業務管理システムで、企業のDX推進と経営力向上を支援する株式会社アイル（本社：大阪市北区・東京都港区、代表取締役社長：岩本哲夫、東証プライム：3854）は、当社が提供する食品業界向け販売・在庫・生産管理システム「アラジンオフィス for foods」の、株式会社向井珍味堂での導入事例を公開しました。



粉末食品の製造・販売を手掛ける向井珍味堂は「アラジンオフィス for foods」を導入し、製造部門の管理体制向上や管理部門の業務負荷削減を実現しました。

向井珍味堂が導入しているシステムについて

【 導入事例 詳細 】 :https://aladdin-office.com/case/food/mukai-utc/導入事例記事はこちらからご覧いただけます。

・食品業界向け販売・在庫・生産管理システム「アラジンオフィス for foods」

https://aladdin-office.com/food/

食品業界特有の商習慣に適した機能性を備えた、販売・在庫・生産管理パッケージシステムです。企業ごとのカスタマイズや、他システムとの連携も柔軟に可能です。

・電子請求書発行システム「楽楽明細」

https://aladdin-office.com/cooperation/rakurakumeisai/

株式会社ラクスが提供する、帳票をWebで発行できるクラウドシステムです。

「アラジンオフィス」の伝票データを「楽楽明細」にアップロードすることで、Web上で取引先に請求書を送付でき、手作業による送付作業の負荷削減に寄与できます。

・入金消込システム「V-ONEクラウド」

https://aladdin-office.com/cooperation/v-one-cloud/

株式会社R&ACが提供する、入金消込特化型クラウドシステムです。

「アラジンオフィス」の請求データを「V-ONEクラウド」にアップロードすることで、入金データとの消込作業を自動化できます。さらに消込後のデータを「アラジンオフィス」にアップロードすることで、手作業による入金入力が不要になります。

「アラジンオフィス」選定のポイント

食品メーカー特有の業務フローや、自社ならではの業務にも細やかに対応できる柔軟なカスタマイズ性が決め手になりました。

加えて、顧問税理士からの推薦も後押しとなり導入が決定しました。

「アラジンオフィス」導入後の効果

・在庫・生産管理をシステム化し、製造部門主導の管理体制に

「アラジンオフィス」導入を機に、製造部門が主体的に在庫・生産を管理する体制に。

ロット・賞味期限管理の面では、トレーサビリティが向上し品質管理を強化。

・請求書のWeb化で郵送業務を80％削減。コストと作業時間を大幅カット

「楽楽明細」との連携で、約8割の郵送業務が不要に。これまでは3人がかりで約2時間かかっていた作業が、1人で1時間もかからず完了するようになりました。

・入金消込作業を自動化。経験年数に関わらず作業時間が半減

「V-ONEクラウド」との連携で、入金データの消込作業が効率化されました。

これまでは1日かかっていた作業が、ほんの数時間で完了するようになりました。

向井珍味堂で「アラジンオフィス」をご利用中の様子

今後もアイルでは「アラジンオフィス」の提供を通じて、多くの企業のDX（デジタルトランスフォーメーション）を推進し、顧客企業の持続的な成長と企業価値向上を支援してまいります。

【 株式会社アイルについて 】

企業の販売・在庫管理を担うバックオフィスや、ECサイト・店舗運営のバックヤードなど、企業活動の根幹となるバックサイドの業務プロセス変革を支援しています。

さらに働く人に光を当て、誰もがクリエイティブな仕事と豊かな生活を実現し、働く日々に喜びを持てる社会実現を目指し、サービス開発・強化やイベント企画、協賛活動に努めています。

【会社概要】

社名 ： 株式会社アイル（東証プライム 3854）

代表者 ： 代表取締役社長 岩本哲夫

設立 ： 1991年

資本金 ： 3億54百万円（2025年7月末時点）

社員数 ： 1009人 [連結]（2025年7月末時点）

売上高 ： 192億94百万円［連結]（2025年7月期実績）

事業所 ： 大阪本社：大阪市北区 / 東京本社：東京都港区

URL ： https://www.ill.co.jp/

【 サービスに関するお問い合わせ先 】

株式会社アイル サービスお問い合わせ窓口

E-MAIL：webmarketing@ill.co.jp